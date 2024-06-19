ايران والاوسمة الذهبية

ايران الجارة الشرقية لاقليم كوردستان والعراق، واول دولة آسيوية شاركت في الالعاب الاولمبية الصيفية التي أقيمت في العاصمة الفرنسية "باريس عام 1900" من خلال بطل المبارزة " فريدون ملكوم " ثم توقفت عن المشاركة في الدورات التي اقيمت خلال " 1904 - 1936 " لاسباب غامضة و غير معروفة.

ثم شاركت في دورة لندن 1948 وحصلت على اول " ميدالية برونزية " .. وفي دورة عام 1952 فنلندا حصلت ايران على 7 اوسمة " 3 فضية و 4 برونزية"، وفي دورة ملبورن 1956 في استراليا حصلت على 5 مداليات متنوعة " 2 ذهبية و 2 فضية و1 برونزية

وفي دورة 1960 بروما - ايطاليا حصلت على 4 اوسمة " 1 فضية و 3 برونزية " .. وفي دورة طوكيو 1964 في يابان حصلت ايران على مداليتين برونزية .. وفي دورة مكسيك 1968 حصلت على 5 اوسمة متنوعة " 2 ذهبية و 1 فضية و 2 برونزية " ... وفي دورة ميونيخ 1972 المانيا الغربية حصلت على 3 اوسمة " 2 فضية و1 برونزية .. وفي عام 1976 شاركت في دورة مونتريال - كندا وحصلت على مداليتين " 1 فضية و1 برونزية "

وفي عام 1980 دورة موسكو قاطعت ايران تلك الدورة تضامنا مع الدول الغربية بقيادة امريكا كما قاطعت ايضا دورة لوس انجلس 1984 التي اقيمت في امريكا " لاسباب غير معروفة " ثم شاركت في دورة سيئول - كوريا الجنوبية 1988 وحصلت على وسام فضي واحد .. وفي عام 1992 شاركت في دورة برشلونه - اسبانيا وحصلت على 3 اوسمة " 1 فضية و 2 برونزية " .. وفي عام 1996 شاركت في دورة اتلانتا - امريكا وحصلت على 3 اوسمة متنوعة " 1 ذهبية و1 فضية و1 برونزية " .. وفي عام 2000 شاركت في دورة سدني - استراليا وحصلت على 4 اوسمة " 3 ذهبية و 1 برونزية " .. وفي عام 2004 شاركت في دورة اثينا - اليونان وحصلت على 6 اوسمة متنوعة " 2 ذهبية و2 فضية و2 برونزية " واحتلت المركز 29 دوليا .. وفي عام 2008 دورة بكين - الصين وحصلت على 1 ذهبة و 1 بونزية واحتلت بالمركز 51 دوليا ... وفي دورة لندن الثانية 2012 حصلت ايران على 12 اوسمة متنوعة " 4 ذهبية و 5 فضية و 3 برونزية " افضل انجاز اولمبي لايران " و احتلت المركز 17 بين الدول المشاركة.

وفي دورة ريو - برازيل 2016 حصلت ايران على 8 اوسمة متنوعة " 3 ذهبية و 1 فضية و 4 برونزية " وجاءت بالمرتبة 25 .. وفي دورة طوكيو 2020 والتي تاجلت الى عام 2021 بسبب انتشار " كورونا " في العالم حصلت ايران على 7 اوسمة متنوعة " 3 ذهبية و2 فضية و2 برونزية " .. و خلال مجمل مشاركاتها الاولمبية حصلت على 76 ميداليه متنوعة ( 24 ذهبية و 23 فضية و 29 برونزية ) و اغلب الاوسمة في الالعاب الفردية ( المصارعة 44 ميدالية " 10 ذهبية 14 فضية و 20 برونزية " و في رفع الاثقال 19 ميدالية " 7 ذهبية و 6 فضية و 6 برونزية " و في التايكواندو 6 اوسمة " 2 ذهبية و 1 فضية و 3 برونزية " و في مسدس الهواء " 1 ذهبية " و في العاب القوى " 1 فضية ) وجدير بالاشارة شاركت ايران ولاول مرة في تاريخها الاولمبي في مسابقات مسدس الهواء وفازت بالذهبية ، ونلاحظ تركيز القيادة الايرانية الرياضية على الالعاب الفردية وخاصة الالعاب القتالية وشاركت ايران بعدد كبير من الملاكمين في اولمبياد طوكيو 2020 ولم تحصل على اية ميدالية ، وهي خطوة جيدة في هذا الجانب لكسب المزيد من الاوسمة المتنوعة وخصوصا الذهبية و احتلالها مكانة افضل بين الدول المشاركة . وحصلت المراة الايرانية ولاول مرة على ميدالية " برونزية " في مسابقة التايكواندو وزن 57 كغم من خلال البطلة ( كيميا علي زاده ) في الدورة الاولمبية ريو 2016 - البرازيل . .

المصادر : 1 - ايران الاولى في الشرق الاوسط في تاريخ الاولمبياد اغسطس / 2021 الميادين 2 - ايران في الالعاب الاولمبية الصيفية 2020 ويكيبيديا - الموسوعة الحرة مايو / 2023 3 - ايران تسجل افضل نتائج الالعاب الاولمبية بالشرق " اغسطس 2021 ايران العربية يوتيوب . 4 - الالعاب الاولمبية من اثينا 1896 الى ريو 2016 " تموز 2016 ، الجزيرة نت 5 - " ايران بطلة العالم في المصارعة الحرة " سبتمبر 2013 الرياضة .