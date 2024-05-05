انهض يا رجل

دولة خدمات.... جهود مكثفة وجولات ميدانية، مشروع هنا اتفاقية هناك، تحريك مفاصل الدولة كافة والتقدم نحو مستقبل أفضل ومستحق للشعب العراقي.

هذا ما نراه في حكومة السيد رئيس الوزراء محمد السوداني، أعمال مميزة ومثمرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، حتى المتشائم من البعض لا يستطيع أن ينكرما يشهده العراق من تغيير.

وهذا يسجل لحكومة السوداني وشخصه وينعكس على الإطار التنسيقي بشكل إيجابي شئنا أم أبينا فالسيد السوداني مرشحهم أولا وأخيرا.

منطق وتساؤلات

الحكومة العراقية زاخرة بعدد كبير من الوزارات والمؤسسات والهيئات الكبيرة العريقة والتي تضم عدد لا يستهان به من الوزراء والمدراء و..... من المناصب الرفيعة، كذلك نجد ان للشارع السياسي قامات سياسية حزبية بأسماء كبير لامعة يشهد لها تاريخا او عملها أو منجزاتها تضم أعداد لا يستهان بها من الاتباع وتطلق الكثير الكثير من الشعارات والمناشدات.

إذا لماذا لا نرى مثل هذه القامات الحكومية او السياسية وقد نزلت الى الشارع؟ او قامت بزيارات تفقدية للوصول الى مشكلة المواطن؟، نعلم جميعا أن تصريحات المسؤولين من الحكومة والأحزاب تتعاطف مع ظرف المواطن وما يعانيه من محن، لكن هذا لا يكفي .... لا يكفي ان يقوم السوداني وبضع من وزراءه أو مسؤولي حكومته بتفقد الاحوال، فهناك من لايزال متشبثاً بكرسيه وامتيازاته غير مغادر برجه العاجي، ولا اقصد هنا الجميع بل من يرفض فكرة التغيير والتطور وخدمة المواطن.

أنهض يا رجل

كمتابع للأخبار السياسية أستطيع القول، إن السوداني من موقع مسؤوليته أستطاع التغيير، ومضى بطريقه متخطيا كافة المعوقات والمشاكل التي لا حصر لها؛ لاحقاً بركبه عدد لا بأس به من وزراءه ومسؤوليه؛

وما شهده العراق أمس واليوم من تحركات وزيارات سياسية إيجابية وأخرى داخلية تمثلت بتفقد لمختلف مناطق وانحاء العراق، ومنهم السيد الحكيم وبعض الأسماء التي تنضوي تحت عباءته، إن سلطنا عليها الضوء نجد مثل هذه الزيارات والجولات اصبحت سنوية منها لقاءات بمواطنين وشيوخ ورجال دين من مختلف المحافظات للاطلاع على حقيقية مشاكلهم ومعاناتهم، تلك الجولات ذات تأثير إيجابي مباشر للأطراف كافة، للمواطن من جهة كي يصل صوته ومطالبه للمسؤولين وللحكيم من جهة أخرى ليعزز ويوثق التواصل بينه وبين المواطن شارحاً رؤياه السياسية الحقيقية، أقول هنا لا بأس لا بأس، اعلم أن الشارع العراقي حانق على العملية السياسية ومازال يشعر بالإحباط بسبب إخفاقاتها السابقة، لكن إن أردنا ان نكون منصفين فأن مثل هذه الخطوات تبشر بالخير والتغيير، وما أقصده هنا ظاهرة النزول الى الشارع والاحتكاك بالمواطن، مثل هذه العدوى أتمنى ان تنتشر بين جميع المسؤولين، ومن تسنم منصباً ليكون هناك تغيير فكري وواقعي وسياسي يخدم عراق المستقبل.