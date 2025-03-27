الأكراد والعلويّون في حُزمة سلام واحدة

بدأتِ الأحداثُ في الساحل السوري، وبدأتْ معها مرحلةٌ جديدة من تأريخ سوريا الحديث، إذ بَدَتْ هذه الأحداثُ وكأنّها تشيرُإلى طبيعة علاقةٍ استراتيجيةٍ بين الأكراد والعَلويّين، من جهةٍ، وإلى شكلِ النظام السياسي المستقبلي لسوريا من جهةٍ أخرى.

فقد صرّحَ الرئيسُ التركي أردوغان، فور اندلاع الأحداث، قائلا: إنّ كلَّ المشاكل التي حصلت في الساحل، وراح ضحيَّتها مدنيّون وعسكريّون، كان مخطّطًا لها مع قيادات حزب العمال الكردستاني الإرهابي في شرق الفرات، كما وحذّر، في نفس الوقت، حزبَ الشعب الجمهوري، وجهاتٍ أخرى، من محاولاتٍلإثارة التوتّر في تركيا، مستغلِّين الأحداثَ التي شهدها الساحلُالسوري، مشيرًا إلى وجود "كمين خبيث" يستهدف وحدةَ الشعب التركي.

ورغم غرابة هذا الاتهام المُبكِّر من أردوغان لقوات سوريا الديمقراطية، إذ لم تشارك هذه القوات في أحداث الساحل السوري، ولم تكن من المخطِّطين لها، إلّا أنه يمكن اعتبارُه استباقًا من أردوغان لتلافي مخطّطٍ خارجيٍّ يهدف إلى صياغة تحالفٍ كرديٍّ عَلويٍّ في شمال سوريا، تمتدُّ من الحدود العراقية إلى البحر الأبيض المتوسط.

وتجلّت ملامحُ هذا المخطّط، حينما نقلتْ "تولاي هتيم أوغوللاري"،الرئيسةُ المشارِكةُ لحزب الديمقراطية ومساواة الشعوب الكردي (Dem Parti) رسالةَ "عبد الله أوجلان" المحتجَز في جزيرة إمرالي، إلى المجتمع العَلويِّ التركيِّ، في المؤتمر العام للجمعيات العَلويّة الثقافية المُنعقِد في أنقرة بتأريخ 16/3/2025، والتي أفادت بأنّ العَلويِّين يتواجدون بقوةٍ في قلب نداء "السلام والمجتمع الديمقراطي" الذي أطلقه في 27 شباط الماضي، مما يشير، بوضوحٍ، إلى تعاونٍ مستقبليٍّ لترسيخ الديمقراطية في تركيا، ومُستقبلٍ مشترَكٍ للطرفين في سوريا، كامتدادٍ لآثار هذا النداء على شرق الفرات والساحل السوري، وتأتي المساعداتُالإنسانيةُ المرسَلةُ من شرق الفرات إلى الساحل السوري لتُثْبتَهذا الدعمَ والإسنادَ للمجتمع العَلويِّ.

وكان قد اشترطَ مظلوم عبدي على أحمد الشرع، تشكيلَ لجنةِتحقيقٍ خاصّةٍ بأحداث الساحل السوري، قبل التوقيع على اتفاق السلام المُبرَم بينهما بتأريخ 10/3/2025، وعلى أثرِ ذلك، وفي اليوم التالي، أعلن مكتبُ رئيس الجمهورية تشكيلَ لجنة التحقيق المذكور، مما يُوحي باهتمام قيادة قوات سوريا الديمقراطية بالمجتمع العَلويّ، بالتناغُمِ مع رسالة عبد الله أوجلان الموجَّهة للعَلويّين في تركيا.

وفي خِضَمِّ هذه الاحداث أثارت الصحُفِيةُ التركيةُ المعارِضةُ"بانو آفار"، قبل أيام، المسألةَ العَلويّةَ في سوريا، وعلاقتَها بالأكراد، من خلال الإشارة إلى التقرير الاستخباراتي المنشور في مجلة "كيفونيم" الاستخباراتية عام 1982م، والمُعَدِّ من قبل موظف الاستخبارات "عوديد إينون"، وهو تقرير استراتيجي يتحدّث عن تقسيم الدول العربية من المنظور الإسرائيلي الاستراتيجي، ويشير إلى تقسيم سوريا إلى أربعة أقسام، الشمال السوري (الكردي العلوي)، وحلب السنّية، ودمشق السنّية المعادية لسنّة حلب، والجنوب الدرزي المتاخم لحدود إسرائيل.

المثير في التقرير، حسب التصور الاستراتيجي الإسرائيلي، هو وجودُ كيانين سُنّيَّين مُتعادِيَين، وهو ليس موضوع مقالنا هنا، ووجودُ كيان واحد (كردي-علوي)، يمتدُّ من الحدود العراقية ولغاية الساحل السوري، والأكثر إثارة، هو التذكير بهذا التقرير في هذه المرحلة الحسّاسة، الذي يُوحي بأن فكرةَ التحالف بين الأكرادِوالعَلويِّين هي في الأصل جزءٌ من استراتيجيةٍ إسرائيليةٍ سابقةٍ، يتمُّ تنفيذُها حاليا.

ومعلوم أن الدعوةَ التي أطلقها "دولت باهجلي" في 1 أكتوبر من العام الماضي، لم تأتِ من منطلق تغييرٍ فكريٍّ إيديولوجيٍّ، وإنما بسبب ضروراتٍ داخلية، وتوجُّهاتٍ خارجية، دفعتْ باتّجاه تَبنّي مسارٍ سِلميٍّ، بالتناغُم مع التغييرات المُستجَدَّة، والتفاهماتِ التي ستُبنى، لرسم خارطة المنطقة، والدورِ التركي فيها.

ويبدو أن مخاوفَ أردوغان من تعاونٍ كرديٍّ-عَلويٍّ مستقبليٍّ لم تأتِ من فراغ، وإنما جاءت بسبب يقينه من وجود مشروع إسرائيلي في المنطقة يؤسّسُ لدولةٍ يهوديةٍ، مما دفعَه إلى الإسراع في تثبيتِ وجود النظام التركي، وتحقيقِ المصالح التركية في الشرق الأوسط، وفي سوريا، خصوصًا، لذلك، تمَّ التوقيعُعلى جملة اتفاقاتٍ، أمنية واقتصادية وثقافية، بين النظامَين التركي والسوري، وعلى أساسها، سمحت الحكومةُ السورية لتركيا بإنشاء مطارَين عسكريّين في تدمر وبالميرا بسوريا.

وقبل أيام، ضربتْ إسرائيلُ التجمّعاتِ التركيّةَ في تلك المطارات، وشتَّتْ استعداداتِها العسكريةَ، ومنعت استخدامَ منشآتِ هذه المطارات، وساحاتِها من قبل القوات المسلحة التركية، لأغراض التّمرْكز العسكري في وسط سوريا، وطلبتْ إسرائيلُ، في نفس الوقت، وبالتعاون مع أمريكا، من روسيا العودةَ إلى إشغال منشآتِها العسكرية في اللاذقية، إمعانًا، في حَصْرِ التّواجُدِالأمنيِّ والعسكريِّ التركيِّ في سوريا.

ارتفعت وتيرةُ التوتّر بين تركيا وإسرائيل على الساحة السورية، وسترتفعُ أكثر في قادم الأيام، بسبب سعيِ الطرفين إلى تحقيق أكبر قدرٍ من المصالح في أقرب فُرصةٍ ممكنة، وهذا ما سيجعلُالعلاقةَ التركية الإسرائيلية على المِحَكِّ: إمّا الوقوعُ في حربٍ، حسب التوقُّعاتِ التي وردتْ في تقريرِ لجنةِ "ناغل الأمني"، المُعَدِّلرئاسة الوزراء الإسرائيلية، في حينِه.. أو التَّوصّلُ لصيغةِتفاهمٍ في سوريا، خصوصًا، والشرق الأوسط، عمومًا، يتحقّقُ من خلالها تحالفٌ كرديٌّ-عَلويٌّ من جهةٍ، وتحالفٌ كرديٌّ-تركيٌّ من جهةٍ أخرى.

ورغم تقاطُعِِِ المصالح بين تركيا وإسرائيل في المنطقة، وبالأخصّفي البقعة الاستراتيجية الكردية، ومخاوفِ الطرفين من نوايا ومخطّطات الطرف الآخر، إلّا أن المصلحةَ الاستراتيجية العليا لكليهما تَتطلّبُ قدْرًا كبيرا من الحكمة في صياغة شراكةٍ حقيقيةٍفي المنطقة، تعودُ بالنّفع الكبير على الجهتَين، وهو ما سيتحقّقُ على الأغلب، فيما أعتقدُ.

وما يجري من أحداثٍ سياسيةٍ داخل تركيا، تجاهَ أكرم إمام أوغلو، وحزب الشعب الجمهوري، إنما هو جزءٌ من مخطّطٍ لِتَرويضِالأصوات المُعارِضة، من اليمين القومي المُشتَّتِ خارج الائتلاف الحكومي، ومن اليسار الاشتراكي الأتاتوركي، استعدادًا للتغْيِيرات الدستورية، والسياسية، والاجتماعية، التي ستَتحقَّقُفي المدى المنظور، وبدعمٍ واضحٍ وصريحٍ من الإدارة الأمريكية، ومن ترامب شخصيًّا، وليست إسرائيل من ذلك ببعيد.