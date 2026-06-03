الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد.. الطريق الحقيقي لإنقاذ العراق

لا يمكن لأي دولة أن تحقق التنمية والاستقرار وهي تسمح باستنزاف مواردها أو تبديد ثرواتها. والعراق اليوم يقف أمام مفترق طرق تاريخي؛ فإما أن يستمر رهينة الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، وإما أن يتحول إلى دولة مؤسسات تمتلك اقتصاداً متنوعاً وقادراً على مواجهة التحديات.

إن الحديث عن الإصلاح لم يعد ترفاً سياسياً، بل أصبح ضرورة وطنية. فالعراق يمتلك ثروات نفطية هائلة، وموقعاً جغرافياً استراتيجياً، وموارد بشرية شابة، وأراضي زراعية واسعة، ومنافذ حدودية يمكن أن تكون من أهم مصادر الدخل القومي. لكن هذه الإمكانات لم تنعكس بالشكل المطلوب على حياة المواطنين بسبب الفساد وسوء الإدارة وضعف الرقابة على الإيرادات غير النفطية.

إن أي مشروع إصلاحي جاد يجب أن يبدأ من حصر إيرادات المنافذ الحدودية والكمارك والضرائب والرسوم الحكومية كافة داخل خزينة الدولة، ومنع تسرب الأموال عبر شبكات الفساد والتهريب والنفوذ السياسي. فالدولة التي تفقد السيطرة على مواردها تفقد جزءاً من سيادتها وقدرتها على التخطيط للمستقبل.

لقد أثبتت تجارب العالم أن الثروة الحقيقية ليست في النفط وحده، بل في الإدارة الرشيدة والحوكمة الفاعلة. فدولة مثل سنغافورة كانت في ستينيات القرن الماضي جزيرة صغيرة فقيرة تفتقر إلى الموارد الطبيعية، لكنها اعتمدت على محاربة الفساد والانضباط الإداري والاستثمار في التعليم والموانئ والتجارة حتى أصبحت واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم.

وفي كوريا الجنوبية، خرجت البلاد من الحرب مدمرة وفقيرة، لكن الحكومات المتعاقبة ركزت على الصناعة والتكنولوجيا والتعليم، فتحولت شركاتها الوطنية إلى علامات عالمية، وأصبحت من أكبر الاقتصادات الصناعية رغم افتقارها للنفط والموارد الطبيعية الكبيرة.

أما دولة الإمارات العربية المتحدة، ورغم امتلاكها للنفط، فقد أدركت مبكراً أن النفط مورد ناضب ومتقلب، فاستثمرت في الموانئ والطيران والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، حتى أصبحت القطاعات غير النفطية تشكل جزءاً كبيراً من اقتصادها الوطني.

وفي النرويج، وهي دولة نفطية أيضاً، لم تسمح للحكومات أو الأحزاب بالتصرف بعائدات النفط دون ضوابط، فأنشأت صندوقاً سيادياً يعد اليوم من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم، لضمان حقوق الأجيال القادمة وعدم رهن مستقبل البلاد بتقلبات الأسواق.

هذه النماذج تؤكد أن المشكلة ليست في توفر الموارد أو عدم توفرها، بل في كيفية إدارتها. فالدول الناجحة انتصرت على الفساد، وأخضعت المال العام للرقابة، وأعلت من شأن القانون فوق المصالح الضيقة.

وفي العراق، فإن معركة الإصلاح الحقيقية لا تبدأ من المواطن البسيط، بل من مواجهة كبار الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة وتجفيف منابع الهدر. فالشعب العراقي لم يعد يطالب بالمستحيل، بل يطالب بدولة عادلة تحمي المال العام وتوفر فرص العمل والخدمات الأساسية.

إن عدد سكان العراق تجاوز 46 مليون نسمة، والغالبية الساحقة منهم تتطلع إلى مستقبل أفضل. وإذا كانت هناك قوى مستفيدة من الفساد، فإنها تبقى أقلية أمام ملايين العراقيين الذين يريدون دولة قوية وقضاءً عادلاً ومؤسسات فاعلة واقتصاداً منتجاً.

إن الشعب لا يريد تجميل الواقع أو تبرير الإخفاقات أو مجاملة الفاسدين، بل يريد مصارحة وقرارات جريئة تعيد الثقة بالدولة. فالإصلاح قد يتأخر، لكنه يبقى أفضل من الاستسلام للأمر الواقع. والتاريخ لا يخلد من يجامل الفساد، بل يخلد من يواجهه وينتصر لمصلحة وطنه.

العراق اليوم بحاجة إلى قائد إصلاح يضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، ويؤمن بأن قوة الدولة تقاس بقدرتها على حماية المال العام وتحقيق العدالة وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها. فحين تستعاد هيبة القانون، وتُغلق أبواب الهدر، وتُفعّل الصناعة والزراعة والاستثمار، سيجد العراقيون أن بلدهم قادر على النهوض من جديد، وأن ثرواتهم كافية لبناء دولة مزدهرة تليق بتاريخهم وتضحياتهم.عنوان بديل أكثر قوة: "بين النفط والفساد.. هل يملك العراق شجاعة الانتقال إلى دولة الإنتاج والإصلاح؟" أو "تجفيف منابع الفساد.. المعركة التي ستحدد مستقبل العراق".