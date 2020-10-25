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الإسراع بتنفيذ إتفاق قضاء سنجار

Category: مقـالات

Date: 2020-10-25T11:19:02+0000
الإسراع بتنفيذ إتفاق قضاء سنجار

اتفاق سنجار بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان جاء على اثر معاناة اهالي سنجار على ايادي الحشد الشعبي وقوات اخرى غير عراقية تابعة لايران منذ 2014 ، اذ أصبحت المنطقة منكوبة بكل معنى الكلمة الى يومنا هذا ، الا ان الاتفاقية اثارت حفيضة الحشد الشعبي الايراني واياديها الاخرى في المنطقة لان الاتفاق يلغي تواجدهم ويقطع عليهم الطريق لاتمام الهلال الايراني الممتد الى سوريا ولبنان ، وكذلك سينهي التدخل التركي ايضا عند انهاء المبررات فيها ، فضلا عن تحقيق تقارب وتفاهم وتعاون اكثر مما سبق مع اقليم كوردستان اي بداية جديدة لحل النزاعات فيما بينهم .

في الواقع الاتفاقية جاءت تحت رعاية دولية ،الأمم المتحدة وأمريكا وفرنسا مما يضمن للنازحين الشعور بالاطمئنان والاستقرار ،الامر الذي سيعزز أمن رجوعهم الى مناطقهم ، علما ان الاتفاق يعطي إدارة الملف الأمني في سنجار للحكومة العراقية بالتنسيق مع حكومة الإقليم ، وعلى أن تتولى محافظة نينوى الجانب الخدمي فيها ، بمعنى اخر ارجاع الامن والاستقرار والحياة المدنية للمنطقة ، ولكن الاحزاب الموالية لايران وبعض اهلي المنطقة الذين تمكن الحشد من كسبهم وإخضاعهم لأوامره تعمل جاهدة من اجل عدم تنفيذ هذا الاتفاق ،محاولين الضغط على الحكومة الاتحادية بشتى الطرق .

هنا ارى بأن على اطراف الاتفاقية القيام بتنفيذها دون هوادة ودون انجرار وراء حجج واهية غير شرعية وغير مقنعة ، وبخلاف ذلك سَيَصب الامر في مصالح الاجندة الاقليمية خاصة الايرانية وتفاقم النزاعات الداخلية .


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