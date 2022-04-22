الهجرة من الشام الى بلاد عيلام

تمتد العلاقة بين الكرد في بلاد الرافدين والكرد في بلاد الشام الى مئات السنين، فالطرق التجارية القادمة من الشرق - الصين والهند - عبر طريق الحرير الذي يمر في بلاد عيلام عابرا نحو العراق متجها الى الشام ومستغلا ميناء ميسان - العمارة - أيضا لنقل البضائع بواسطة نهر دجلة الى أعالي بلاد الرافدين وصولا الى الاناضول ومن هناك الى اوربا ، بالاضافة الى طريق القوافل البرية الذي يسير قاطعا بلاد عيلام متجها نحو سامراء و كركوك ومنها الى بلاد الشام والاناضول .

كانت العلاقات والاواصر الثقافية والاقتصادية في ازدهار وإن شابتها أحداث مأساوية أشهرها غزو المغول للشرق الاوسط وتدمير المدن والبلدات المزدهرة حتى وصولهم الى عاصمة الخلافة بغداد والقضاء على مكانتها المتميزة.

يذكر البدليسي في كتابه الشرفنامة هجرة نحو 400 أسرة كردية من جبل السماق في بلاد الشام الى لورستان عام 1106م، يقع جبل السماق غربي حلب بجوار الاسكندرونة ويسمى ايضا جبل إمعاد. يقول البدليسي في كتابه الشهير الشرفنامة ص 116 ( نزح في حدود سنة خمس مئة للهجرة - 1106 م - نحو اربع مئة - جهار صد - أسرة كردية من جبل السماق في الشام على اثر نزاع حدث بينهم وبين رئيسهم الى لرستان واندمجوا بين العشائر التابعة لحفدة محمد خورشيد كرعايا .)

ويتحدث البدليسي عن ازدهار لرستان وتطورها في ص 119 ازدهرت مملكة لرستان على عهد هزار آسف( وقصدها من جبل السماق في الشام عشائر عديدة مثل عشيرة العقيلي وقبيلة هاشمي وبختياري .

وتذكر المصادر التاريخية - انظر تواريخ عمومي 5-195 - إن عدالة هزار آسف ونهوضه ببلاده نحو التقدم من الناحيتين العمرانية والزراعية، هما اللذان بعثا على أن يغادر كثير من القبائل والعشائر جبل السماق وبعض انحاء كردستان الى لرستان. ينظر البدليسي، هامش رقم 20 ص 126.

اقتباس من الشرفنامة

* بلاد اللر او اللور نسبة الى قبائل اللور الكردية واكتسبت هذا الاسم من اسم جبل يكثر فيه شجر الايك، ويقع في منطقة مكتظه بالغابات تسمى اللر.

** هزار أسف (هزار آسب ) تولى حكم مملكة لرستان بعد وفاة ابيه فازدهرت المملكة على عهده وتقدم ببلاده نحو الحضارة فاحيا الارض بالزراعة والعمران فقصدتها الكثير من القبائل الكردية من الشام.

***أصبح جبل السماق في الوقت الحاضر في تركيا ضمن لواء الاسكندرون

القبائل المهاجرة من الشام الى لورستان

قبيلة العقيلي وتنتسب الى عقيل بن علي بن ابي طالب.

قبيلة هاشمي وتنتسب الى هاشم بن عبد مناف .

عشيرة بختياري ، استركي ، مماكويه ، جوانكي ، بيدانيان ، زامديان ، علائي ، لوتوند ، بوازكي ، بتوند ، راكي ، خاكي ، هاروني ، أشكي ، كوي ، ليراوي ، ممانسي ( مام سيني ) ، ليراوي ، مويي ، بحسفوي ، كمانكشي، أومكي ، توابي ، كداوي، مديحة ، أكورد ، كولارد ، وعشائر اخرى متفرقة ليست لهم أنساب معروفة .

*المصدر: كتاب الشرفنامة، تأليف الامير شرف خان البدليسي ، ترجمة محمد جميل الملا احمد الروزبياني ، دار المدى ط 3 ، 2007 بغداد .ص 116 وما بعدها .