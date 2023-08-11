النيجر "دومينو" المعادلة الأفريقية

تمثل أحداث النيجر جرس الإنذار الأخير الذي يهدد المصالح الغربية في إفريقيا ، لقد جاء الإنقلاب الذي نفذه الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم وتولى قيادة بلاد يجتاحها العنف الجهادي ويقوضها الفقر، جاء الإنقلاب في وقت يعد الأخطر إذ وصلت عملية رسم خارطة العالم الجديد فصلها الأخير ومما زاد في تسليط الضوء على أحداثه هو تزامنه مع انعقاد القمة الروسية الإفريقية في العاصمة الروسية موسكو.

عمل الجنرال عبد الرحمن تشياني قائداً للحرس الرئاسي لمدة 12 عاماً، كما ويذكر أنه قد أحبط العديد من محاولات الإنقلاب وخاصة في العامين 2021-2022 وآخرها التي قادها عدد من العسكر قبيل الإنتخابات التي أوصلت الرئيس المخلوع إلى السلطة.

إن الأسباب التي قادت تشياني ورفاقه العسكر إلى اتخاذ قرار الإنقلاب حسب تصريحاته هي تردي الوضع الإقتصادي والتراجع الأمني الذي تشهده النيجر، في الوقت الذي عزت عدد من الصحف الغربية أسباب الإنقلاب إلى تدهور العلاقات بينه وبين الرئيس بازوم وعزم الأخير على تغييره وتعيين مساعده كرئيس للحرس الرئاسي محاولين بذلك إضفاء سمة المصلحة الشخصية لا الوطنية للعملية الإنقلابية التي هدفت إلى إنهاء عهد التبعية والسير بركب شقيقاتها من دول إفريقيا نحو تحقيق السيادة التامة.سارعت فرنسا إلى إطلاق تهديداتها المباشرة صوب المجلس العسكري مطالبة بالعودة إلى الدستور والسير بالعملية الديمقراطية التي أنتجت الرئيس بازوم المعروف بولائه للغرب وسياساته التي أنهكت الإقتصاد النيجيري حتى بات من الدول الأشد فقراً، كما هددت بقطع جميع المساعدات المقدمة من قبلها إلى النيجر فضلاً عن تعليق عضويتها في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بما يتعلق بملف الإرهاب في إفريقيا ويذكر أن سجالاً جرى في أروقة الأمم المتحدة حول ضلوع فرنسا في عمليات دعم للإرهاب في إفريقيا.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الإرهاب في الدول الأفريقية ازدادت هجماته خمسة أضعاف بعد إعلان فرنسا والولايات المتحدة مزاعم الحرب على الإرهاب. ولكن حقيقة الأمور تقول أنّ مقاربة فرنسا لمكافحة الإرهاب في أفريقيا أدت إلى تفاقم الأزمة الأمنية، وهذه المقاربة موجودة ضمن العديد من الاعترافات الغربية التي تداولها الإعلام الغربي سابقاً رغم عدم وجود إشارة واضحة إلى المقاربة الفعلية، بل حصرها بعدم كفاية الدعم اللوجستي، وعدم سماح الولايات المتحدة لمجلس الأمن بالتدخل. وبذلك يقع اللوم على سياسة التقليل من قدرة المجتمع الدولي على مكافحة التطرف في غرب إفريقيا، وتقليص البنتاغون إمكانية وصول القوات الأمريكية التي تقاتل هناك، تقليصها إلى رحلات الإجلاء الطبي فقط. وبالطبع، سيتّهمون مقاربات روسيا والصين للأمن الإقليمي التي أدت أيضًا إلى تفاقم هذه المشكلة.سارعت نيجيريا ومن خلال المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (منظمة ايكواس) وهي عبارة عن تكتل اقليمي يضم 15 دولة من دول غرب افريقيا، سارعت الى اعلان تهديدها بالتدخل العسكري لكبح جماح "التمرد" على حسب قولهم والعودة الى الشرعية الدستورية، هذا وقد ايدتها كل من كوت ديفوار والسنيغال وبنين في ذات الوقت التي ساندت به بقية دول المجموعة المتمثلة بتشاد ومالي و غينيا وبوركينا فاسو المجلس العسكري في النيجر واعتبرت ما حدث هو عملية نضالية للتحرر من الاستعمار الغربي الذي انهك بلادهم واستعبدها لقرون كما واعلنوا عن استعدادهم لارسال قوات عسكرية الى جارتهم النيجر للوقوف بوجه اي عدوان عسكري على اراضيها.

الجزائر البلد العربي في الشمال الافريقي اعتبر التدخل العسكري في النيجر تهديدا لامنها القومي.لقد حددت ايكواس مهلة سبعة ايام امام الانقلابيين للعودة الى الشرعية واطلاق سراح الرئيس بازوم من اقامته الجبرية وعودة الامور الى وضعها الطبيعي ولكن مع انتهاء المهلة المقررة في 6 اب، حصل اخفاق واضح وذلك نتيجة لرفض مجلس الشيوخ في نيجيريا منح التفويض للحكومة لتحريك قطعات الجيش خارج نيجيريا مع تردد في الموقف السنيغال التي تواجه تحديات داخلية نتيجة اندلاع تظاهرات ولذلك اتخذت قرار بضرورة الابقاء على قطعات الجيش في الداخل لمواجهة اي مشاكل قد تحدث، مما يثير تساؤلا هل تراجعت ايكواس عن موقفها في استخدام القوة العسكرية ضد النيجر بعد انتهاء المهلة؟ وماهي السيناريوات المحتملة لحل الازمة؟سيناريوات محتملة لانهاء الازمة في النيجر1. الخيار العسكرييرى محللون امنيون ان العملية قد تستغرق اسابيع طويلة وهي محفوفة بالمخاطر بما في ذلك الوقوع في خضم صراع طويل الأمد قد يؤدي الى زعزعة استقرار المنطقة بالكامل ولا يقتصر الامر على النيجر. في تقرير لرويتر وصف احد الباحثين في معهد للدراسات الامنية " ان ايكواس سوف تفقد المصداقية ان لم تنفذ تهديداتها لانها وضعت خطوط حمراء" في اشارة واضحة الى حث الدول الرافضة للانقلاب باللجوء الى الخيار العسكري كسبيل وحيد للحل وهذه هي لعبة الغرب القديمة الجديدة اعتماد حروب الوكالة، هذا وقد أكد اكاديميون افارقة بان التدخل العسكري احتمال وارد ولكن حتما بالوكالة عبر تحريض دول الجوار للقيام بالمهمة. وتذكر وسائل الإعلام ان دول ايكواس تعتزم نشر ما يقارب 25000 جندي معظمهم من نيجيريا، في حال حدث تغير ما على الساحة ووافق مجلس الشيوخ النيجيري على ارسال قطعات الجيش الى خارج البلاد.ولا شك ان التدخل العسكري سيتيح المجال امام الجماعات الارهابية المتطرفة المتواجدة في افريقيا للانتشار وزيادة عملياتها الارهابية في القارة السمراء التي ستكون مرتعا لانتقال للارهابيين الفارين من مناطق الصراع في الشرق الاوسط الى مناطق بؤر صراع جديدة بعد ان انتفت الحاجة لوجودهم مع ضرورة التحول الى نسخ اخرى تحمل جينات تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية ان امكن الوصف.2. المساعي الدبلوماسيةان تصريح وزير الخارجية الامريكي انتوني بلنكن يشير ان الولايات المتحدة الامريكية تؤيد حل الازمة دبلوماسيا حيث ارسلت مساعدة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند التي عرضت الوساطة الامريكية والتي قوبلت بالرفض من قبل المجلس العسكري الانتقالي مما دعاها الى التصريح بوصف المحادثات بالصريحة والصعبة وان اللغة التي يتحدث بها القادة العسكريون بعيدة عن الدستور، اذ لم يسمح لها بلقاء الرئيس المخلوع في مقر اقامته الجبرية وعلى ما يبدو كان هذا رداً على تهديدات مبطنة بقطع المساعدات والدعم المقدم من الولايات المتحدة الامريكية الى النيجر في حال عدم التوصل الى اتفاق لاستعادة الديمقراطية.3. خلق انقلاب مضادتسعى ايكواس الى الحصول على دعم استخباراتي من القوات الفرنسية والامريكية المتواجدة داخل قواعدها العسكرية في النيجر مما يرجح فرضية القيام بعملية استخباراتية سريعة وخاطفة لانقاذ بازوم واعادة حكومته، ولذلك استبق المجلس العسكري في النيجر الاحداث بامهال القوات الفرنسية المتواجدة على اراضي النيجر شهر واحداً لمغادرة البلاد وبخلافه سيعاملها كقوات معادية. وهنا نذكر باستراتيجية اميركا والغرب بالعمل على خلق واقع هش ليكون قابل للاشتعال ومن خلال خلق الازمات في ذلك الواقع تتدخل لتبسط نفوذها وتفرض سيطرتها.اميركا والبحث عن فرص الانقلاب المضاد:يتمحور الدور الامريكي في البقاع التي تعتزم التمدد وبسط النفوذ بها الى ارسال فرق عسكرية لتدريب قطعات الجيوش المحلية وهذا ما حدث في النيجر التي تمتلك فيها اكبر قاعدة للطائرات المسيرة بالاضافة الى عدد من الجنود يتراوح عددهم بين 1000-1500 جندي، وبالتاكيد لدى الجيش الامريكي رجل مفضل بين القوات التي دربتها وحتما سيكون العميد موسى صالح برمو الذي تشكل قواته افضل قوة قتالية في النيجر، يعد برمو محورا حيويا للاستراتيجية الاميركية، اذ مثل القناة الدبلوماسية للتواصل بين الامريكان من جهة والمجلس العسكري من جهة اخرى كما ويعد الافضل لاستعادة النفوذ الغربي في النيجر بحجة الحيلولة دون الوقوع في فوضى من شأنها جر البلاد الى ازمات اعمق.وبالعودة الى الطبيعة الديموغرافية في النيجر فهو بلد كبير ومتعدد العرقيات وعلى الرغم من خروج مظاهرات كبرى داعمة للمجلس العسكري الا ان الامر لايخلو من معارضين قد يلجأ الغرب الى دعمهم واثارة الفتن والنزاعات الداخلية من خلالهم. هذا وتشير المصادر الى ان العميد برمو قد اجتمع لساعتين متواصلتين مع مساعدة وزير الخارجية فيكتوريا نولاد خاض معها محادثات وصفتها بالمحبطة ولكنها لعلمها بقربه للولايات المتحدة رغم معاداته لفرنسا، حثته بالتوسط لابرام اتفاق مع المجلس الانتقالي بمنع منح روسيا وقوات فاغنر موقعا جديداً في افريقيا.4. استمرار العقوبات دون تدخل عسكريكما اسلفنا في مستهل الحديث ان النيجر من اشد البلدان فقرا وان فرض عقوبات قاسية عليه حتما ستؤدي الى اضعاف اقتصاده فبعد اعلان فرنسا وقف الدعم المقدم من قبلها الى النيجر، اغلقت الدول الرافضة للانقلاب مجالها الجوي وعلقت جميع التبادلات التجارية فضلا عن قطع امدادات الكهرباء الواصلة من نايجيريا والبالغة حوالى 60% من حاجة النيجر للكهرباء. وهنا من المحتمل ان تلجأ اميركا الى محاولة استصدار قرار اممي ضد النيجر لادراجها ضمن البند السابع والذي حتما سيواجه بفيتو روسي- صيني مما يدفعها الى اتخاذ قرار العقوبات الاحادية لخنق النيجر اكثر ودفعها الى مقايضة مواردها بالغذاء والحاجات الاساسية للتخفيف عن حالة التردي الاقتصادي لديها وابعاد احتمال نشوء ازمات داخلية التي ستعمل ماكنة الاعلام الغربي على اثارتها ضد الجكومة الجديدة بالرغم من التأييد الشعبي المبهر لعملية التغيير السياسي.

5. استراتيجية هجينةان الاطاحة بالرئيس بازوم هو عملية اطلاق الرصاص على المصالح الفرنسية في النيجر والتي تعتبر اخر معاقلها في القارة السمراء، لذلك فان الصراع من اجل استعادتها حتما سيتخذ اسلوبا اكثر قسوة وشراسة فهو صراع من اجل البقاء، وان سيناريو الانقلاب المضاد ومحاولات الولايات المتحدة لكسب القادة العسكريين سيبقى هدفا محوريا وخاصة تجاه العميد برمو الذي اجرت معه صحيفة الوول ستريت جورنال حديثا ابلغها فبه " ان كان قطع المساعدات ثمنا للسيادة ... فليكن كذلك". استمالة العسكر لتنفيذ انقلاب مضاد وبخلافه ستسعى الى توسيع رقعة العمليات الارهابية وتنشيط الجماعات المتطرفة في دول الساحل الافريقي مع فرض عقوبات احادية صارمة ربما سيعيد للغرب كرامته المهدورة على ايدي الشعوب التي تتنامى بنفوسها خالات السخط والعدائية تجاه سياسة التعالي وغطرسة الغرب البغيضة.