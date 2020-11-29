الناصرية وعودة هيبة اللادولة

حينما لا تستطيع الدولة احتكار العنف ، وتطبيق القانون ، يعني ذلك اننا في غابة يأكلالقوي منا الضعيف . وحينما يكون السلاح ه و الحكم بيننا يعني ذلك اننا لم نَعد اخوة ولم تجمعنا المشترك ات الانسانية او الوطنية ولم تظ للنا خيمة الوطن ، فقد وقع السيف بيننا فاصبحنا. مِلل واقوام .

وما دامت السيادة تتحكم بها ال بندقية المنفلته فلا يمكن ان نط لق مصطلح الدولة على بلدنا ، فن حن في مساحة اللادولة مهما تمش دقنا بالوطنية ورفعنا اعلام وطن نا اوانشدنا موطني .... موطني الجلال والجمال والسناء والبه اء في رباك في رباك .... .

فلا جلال ولا جمال وسناء ولا به اء ورائحة الدم تفوح من ساحات مدننا ، ولا حياة ولانجاة مادام ت العصابات والمافيات تتحكم في حياة شبابنا ليسقطوا واحداً تل و الاخر بأيدٍ آثمة.

ولا حديث عن المواطنة وقواتنا الامنية عاجزة عن ايقاف الخارجي ن عن القانون ، المحتمين بعباءة الزيف .

فالمواطنة تعني العضوية الكاملة في مؤسسة الوطن ، فليس هناك مو اطن درجة اولى ومواطن درجة ثان ية.

لكن للاسف ما نراه في وطننا هو تعريف مغاير للمواطن ، فالمواطن الذي من حقه ان يتمتع بكامل حق وق المواطنة هو ابن المليشيا ا لقوية او الحزب المتنفذ او العش يرة المغواره.

هذه مقومات المواطنة في بلاد ال رافدين

بلاد اللادولة .

تَقتُل بدم بارد دون حساب ما دم ت عضواً في مليشيا الموت وستمنح اوسمة الزعيم ، فقد اعدت هيبة الدولة برصاصاتك التي اطلقتها لتقتل عراقيا ، ستبقى أنه تسفح دموعها على قبره في وادي الموت في النجف الذي كان يسمى وادي السلام سابقاً .

الذين يتحدثون عن عودة هيبة الد ولة عليهم ان يفهموا ان هيبة ال دولة لا تكمن بالقتل في الساحا ت العامة ، وان هيبة الدولة ل ا تعيدها المجاميع المنفلتة الخ ارجة عن القانون ،هيبة الدولة من مختصات قواتها الامنية وجيشه ا البطل ، وحشدها الحقيقي ، جي شهاالذي طرد الارهابيين ، وانتف ض لسمعته وتاريخه .

لا يحق لمجموعة او لفرد ان يحدد شكل الدولة او مسار عودة هيبت ها او طريقة تنظيفها .

فقبل ان ننظف الدولة علينا تنظ يف انفسنا من ادران امراض العظم ة والكِبر ، وعلينا ان نجادل ال اخرين بالحسنى وان يكون الحوار هو جسر التواصل العقلاني .

وان لا نقفز الى مساحة اللادولة .

فالمعركة بين ابتاء الوطن لا ت عيد هيبة الدولة، وهي معركة خا سرة بكل المقاييس ، حتىالمنتصر فيها خاسر، لان من يسقطون من ا لطرفين هم ابناء هذا الوطن و ف لذات كبده .

ما شهدته الناصرية بالامس من كل الاطراف مشهد من مشاهد اللاد ولة ومشهد منمشاهد التعدي على ا لوطن بكل افراده .

حينما تكون الفوضى سيدة المو قف والدم هو لون المدن فذلك يعن ي ان مستقبلنا اصبح رهن الكراهي ة والحقد وثقافة الثأر ، وان مس تقبل اجيالنا سيكون قلقاً ، فبأ س الارث الذي نورثه لاجيالنا ال قادمة وبأس التاريخ الذي نكتبه بأيدينا وسوف يخجل ابنائنا في ق ادم الازمان من افعالنا . فشتا ن بيننا وبين حمورابي ونبوخذنصر وگلگامش وبين بابل وسومر ان كنا حقاً ننتمي لهم او ندعي الوصل اليها .