المكيافيلية والذكاء العاطفي والعقد النفسي: الإنسان في قلب المؤسسة

المكيافيلية (Machiavellianism) هي مصطلح يُستخدم في علم السلوك التنظيمي لوصف أساليب المناورة والتأثير داخل المنظمات، حيث يميل بعض الأفراد إلى توظيف الذكاء الاجتماعي والبراغماتية لتحقيق مصالحهم الشخصية، حتى وإن جاء ذلك على حساب الآخرين.

ولتوضيح الفكرة، تخيّل هذا السيناريو:هناك مبلغ قدره 30 دولارًا موضوع على الطاولة، يُفترض توزيعه بين ثلاثة أشخاص، بشرط أن يتم الاتفاق بين اثنين منهم فقط لإنهاء اللعبة.

في الحالة المثالية، يُفترض أن يحصل كل شخص على 10 دولارات. غير أن الواقع قد يسمح باقتراحات مختلفة؛ فقد يسعى أحد الأطراف إلى تعظيم مكاسبه عبر استبعاد طرف ثالث، أو اقتراح توزيع غير متوازن يمنحه حصة أكبر.

هذا النوع من السلوك لا يُفهم خارج إطار ما قدّمه الفيلسوف الإيطالي نيكولو مكيافيلي (1469–1527)، الذي ارتبط اسمه بفكرة التلاعب السياسي واستخدام الوسائل كافة لتحقيق الغاية.

في السياق التنظيمي، ترتبط المكيافيلية بقدرة الفرد على قراءة موازين القوة، والتأثير في القرارات، وإدارة العلاقات بما يخدم أهدافه. وقد طُوِّرت مقاييس نفسية لقياس هذا الاتجاه عبر تقييم المعتقدات المتعلقة بالأخلاق، والناس، وأساليب التأثير.

وتشير الدراسات إلى أن الأفراد ذوي الدرجات المرتفعة في هذا البُعد يحققون أداءً أفضل في مجالات مثل التفاوض والمبيعات وإدارة الموارد المحدودة، في حين يميل أصحاب الدرجات المنخفضة إلى التميز في المهام الروتينية والتنظيمية التي تتطلب استقرارًا وانضباطًا أعلى.

الإبداع: بين الأسطورة والواقع التنظيمي

أصبح الإبداع اليوم أحد أهم ركائز النجاح المؤسسي، ويُعرَّف بأنه القدرة على توليد أفكار جديدة يمكن تحويلها إلى حلول أو منتجات أو خدمات ذات قيمة.

وتتبنى شركات عالمية مثل Google وIDEO وNovartis ثقافة تنظيمية قائمة على دعم الإبداع، من خلال تشجيع التجريب، وتقبل الفشل، ومنح الموظفين مساحة أوسع للتفكير الحر.

ومع ذلك، فإن الإبداع لا يزال يُساء فهمه في كثير من الأحيان. فهناك من يراه حالة “غير مستقرة” أو سلوكًا غير تقليدي، بينما تشير الأدلة البحثية إلى أن المبدعين غالبًا ما يتمتعون بقدرة عالية على ضبط الذات، والتعامل البنّاء مع المشكلات، وليس بالضرورة انفصالًا عن الواقع كما يُشاع.

كما أن الربط بين الإبداع والذكاء وحده لا يكفي؛ إذ تُظهر الدراسات أن الذكاء لا يضمن الإبداع، كما أن الإبداع لا يقتصر على الأذكياء فقط، بل هو قدرة يمكن تطويرها عبر البيئة والتجربة والتدريب.

ومن هذا المنطلق، يمكن للمنظمات تعزيز الإبداع عبر:

تخفيف القيود على اتخاذ القرار توفير وقت كافٍ للتفكير وحل المشكلات تشجيع الأفكار الأولية وغير المكتملة بناء ثقافة تنظيمية داعمة للمبادرة تصميم هياكل مرنة تسمح بالتفاعل بين المستويات الإدارية

وتشير الأدلة إلى أن الإبداع ليس لحظة إلهام عابرة، بل عملية تراكمية تحتاج إلى بيئة داعمة، وتجربة طويلة، كما هو الحال في تجارب العديد من المبدعين الكبار الذين احتاجوا سنوات قبل بلوغ مستوياتهم الإبداعية العالية.

الذكاء العاطفي: القوة غير المرئية في الإدارة

قدّم عالم النفس دانيال جولمان مفهوم الذكاء العاطفي (Emotional Intelligence)، الذي يشير إلى قدرة الفرد على إدراك العواطف، وتنظيمها، وفهم عواطف الآخرين والتعامل معها بفاعلية.

ويتكون هذا المفهوم من خمسة عناصر رئيسية:الوعي الذاتي، التنظيم الذاتي، الدافعية، التعاطف، والمهارات الاجتماعية.

وتُظهر الدراسات أن الذكاء العاطفي أصبح عنصرًا حاسمًا في تحديد نجاح القادة والموظفين، لا سيما في بيئات العمل المعقدة التي تتطلب تفاعلًا بشريًا مستمرًا.

كما يرتبط هذا المفهوم بما يُعرف بـ”العمل العاطفي”، حيث يُطلب من الموظفين إظهار مشاعر معينة أثناء العمل، مثل الود والترحيب، حتى في ظروف قد لا تعكس ذلك فعليًا، كما هو الحال في قطاعات الخدمة والرعاية الصحية.

العدوى العاطفية: عندما تنتقل المشاعر في مكان العمل

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن العواطف ليست حالة فردية بحتة، بل يمكن أن تنتقل بين الأفراد عبر تعبيرات الوجه، ونبرة الصوت، ولغة الجسد، فيما يُعرف بـ”العدوى العاطفية”.

وقد أثبتت الدراسات أن مزاج القائد يؤثر بشكل مباشر على أداء الفريق، حيث يؤدي المزاج الإيجابي إلى تعزيز التعاون وتحسين الأداء، في حين أن المزاج السلبي قد يرفع من مستوى التوتر ويؤثر على جودة العمل الجماعي.

وتكتسب هذه الظاهرة أهمية خاصة في بيئات العمل الجماعي، حيث تتشكل القرارات والسلوكيات بشكل جماعي وليس فرديًا فقط.

العقد النفسي: العلاقة غير المكتوبة بين الموظف والمؤسسة

عند التحاق الفرد بأي منظمة، يتشكل ما يُعرف بـ”العقد النفسي”، وهو مجموعة من التوقعات غير المكتوبة بين الموظف وصاحب العمل، تقوم على إدراك كل طرف لالتزامات الطرف الآخر.

فالموظف قد يتوقع الاستقرار والتقدير مقابل الولاء والعمل الجاد، بينما تتوقع المؤسسة الأداء والالتزام.

لكن هذا العقد غير الرسمي قد يكون عرضة لسوء الفهم، ما يؤدي إلى فجوة بين التوقعات والواقع، وبالتالي شعور الموظف بعدم الوفاء بالوعود.

وتنقسم العقود النفسية إلى نوعين رئيسيين:

عقود انتقاليّة قصيرة الأجل قائمة على التبادل المادي

عقود علاقات طويلة الأجل قائمة على الثقة والاستمرارية

وعند حدوث ما يُسمى بـ”انتهاك العقد النفسي”، تبدأ سلسلة من ردود الفعل المتدرجة، تبدأ بالتعبير عن الاستياء، ثم الصمت، ثم الانسحاب، وقد تصل في بعض الحالات إلى الإضرار بالمؤسسة أو ترك العمل.

المؤسسة ليست نظامًا فقط بل كائنًا إنسانيًا

إن فهم المؤسسات الحديثة لا يكتمل دون إدراك أن الإنسان هو جوهرها الحقيقي. فالقوانين تنظم الشكل، لكن السلوك الإنساني يصنع المضمون.

وفي النهاية، فإن النجاح المؤسسي لا يقوم على اللوائح وحدها، بل على القدرة على فهم الإنسان: دوافعه، وعواطفه، وتوقعاته، وطريقة تفاعله مع السلطة والعمل والآخرين.