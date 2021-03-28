اول مسرح أنشأ في العالم كان في بلاد ما بين النهرين (العراق) قبل ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد حيث كشفت التنقيبات عن مسرحين بتصاميم مميزة مكشوفة السقف مستطيلة الشكل بها مداخل خاصة للجمهور ومداخل خاصة للممثلين، كما وجد نصين مسرحيين كاملين احدهما بعنوان (رثاء اور) تعود الى الالف الثالث قبل الميلاد والثانية بعنوان (حوارية السيد والعبد) يعود إلى الالفية الثانية قبل الميلاد؛

لقد اندثر المسرح العراقي بعد ذلك لاسباب مجهولة ثم برز المسرح الحديث في عام 1889 حيث عرضت مسرحية (نبوخذ نصر) في احدى الكنائس في الموصل.

اليوم 27 آذار هو يوم المسرح العالمي، إن أول دولة احق باحياء هذا اليوم هي الدولة الاولى في العالم التي أنشأت المسرح وهي ارض الرافدين، لقد كانت مدينة البصرة هي الرائدة في احياء هذا اليوم العالمي ولكن للاسف الشديد تم الاكتفاء باحياء هذا اليوم على كلية الفنون الجميلة اما فنانو البصرة فقد رثوا ايام مسرحهم.

لقد اعجبتني كلمة للفنانة المسرحية سحر البصري في قولها (إذا صرخ المسرح سكتت المدافع)؛ لا بد من إعادة إحياء معالم التطور والمدنيّة المتمثلة بإعادة المسرح وبناء دار الاوبرا وهو انعكاس لرقي المجتمعات، وهذا ما سنسعى له بمشيئة الله في تحركنا للنهوض بالبلد تحت مسمى مشروع (المنقذون)، مع وافر تهانينا وتقييمنا للفنانات والفنانين العراقيين في يومهم العالمي للمسرح