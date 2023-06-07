المرأ ة الكوردستانية والرياضة بين الواقع و الطموح

المرأة الكوردية ومنذ قديم الزمان سباقة للمشاركة في الألعاب الرياضية فمثلا كانت تقطع مسافات طويلة مشيا في الطبيعة للتنزه والترويح النفسي والفكري، وكانت تعبر الوديان والسهول كما انهن لا يخشين تسلق قمم الجبال الوعرة لتمتعهن مهارة فائقة في فنون التسلق ولياقة بدنية عالية، وشاركت المراة الكوردية ايضا في ميادين القتال قديما و حديثا مع قوات البيشمركة في التدريبات العسكرية وفي القتال ضد العدو داعش وغيرهم دفاعا عن ارض وشعب كوردستان، وشاركت المراة الكوردية في الرقصات الشعبية الفلكلورية كنوع من رياضات الترويح النفسي والرشاقة، وقدمت ايضا اغاني واناشيد وطنية و ثورية في الحفلات والمناسبات القومية والاعياد الوطنية وغيرها.

جدير بالاشارة كانت نساء الفيليات واللريات تتمتع بحرية اجتماعية اكثر مقارنة مع النساء في المناطق الاخرى من كوردستان، وهناك رقصات لورية فلكلورية، والتي تعتبر السمه المميزة للتراث القومي و الثقافي و الحضاري للشعب الكوردي ، وشاركت المرأة الكوردية في المبارزة والعاب الخيل و الفروسية و كانت يتنافسن ويتحدين الرجال في سباق الخيل.

ان غياب المرأة الكوردية في يومنا هذا عن ممارسة الرياضة وخاصة المشاركة في التدريب و المسابقات يرجع لعوامل كثيرة و مختلفة منها : سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها جعلتها بعيدة عن الرياضة والسباقات الدولية ، ولا ننسى قلة توفر المنشآت والاجهزة الرياضية " الملاعب والصالات و المسابح و الاندية الرياضية الخاصة بالمرأة ، كذلك غياب القاعدة الرياضية في المدارس على اختلاف مراحلها ، حيث لا وجود لتدريب الفتيات الموهبات وحتى" درس الرياضة " ملغية اوشكلية في اغلب المدارس والكليات و الجامعات ، علما ممارسة الرياضة مهمة جدا لكل انسان منذ مرحلة الطفولة " جذب الطفل لحب الرياضة " و تعويده و تكيفه لممارستها دون خوف ، وان تصبح جزءا من حياته منذ صغره.

ولاجل النهوض بالرياضة النسوية في كوردستان:

اولا - ضرورة تشجيع الفتاة الكوردية ، وتوفير الحوافز المعنوية و المادية لمشاركتها وبشكل فعال في التدريب والسباقات و البطولات المدرسية و الاندية الرياضية و المسابقات الخارجية.

ثانيا - العمل بمدأ خذوهم صغارا ، وهنا ينبغي ايجاد بيئة مدرسية مناسبة تساعد على تعليم الاطفال " اناثا و ذكورا " وقبل كل شيء غرس القيم التربوية الاخلاقية في نفوسهم وتنوع الانشطة الاجتماعية و الرياضية و الفنية في المدرسة بحيث تستطيع الفتاة من خلالها تفريغ انفعالاتها و طاقاتها ومشاعرها و احساسها ، وعن طريق الرياضة تستطيع بناء العلاقة الاجتماعية الجيدة و المتينة ويجب التعاون بين البيت و المدرسة و بين المعلمين واولياء الامور لمعالجة العقد و الحالات و السلوكيات الخاطئة والمرفوضة التي ترتكبها بعض الفتيات و الفتيان

ثالثا - تفعيل " درس الرياضة " ضمن جدول الدروس و جعله ذات قيمة حقيقية كباقي الدروس والا فما فائدة وجوده في الجدول دون التنفيذ والاهتمام.

رابعا - ضمان الاحتياجات و المستلزمات الضرورية للتلامذة و الطلبة والتي تساهم في تشجيعهم و زيادة حبهم و تعلقهم بمزاولة الرياضة.

خامسا - الابتعاد كليا عن استخدام العنف خلال التعامل مع التلامذة والطلبة ، لان العنف يقلل من القدرات العقلية و يخلق حالات المشاكسة والانحراف.

سادسا - ضرورة اهتمام الاعلام بجميع انواعه واشكاله بالرياضة : تقديم برامج ومقابلات عن الرياضة المدرسية وتشجيع الفتيات على ممارستها ، وان يكون للاعلام دور فعال ومهما في تشجيع المراة لمزاولة الرياضة لاجل الحفاظ على لياقتها البدنية والصحية والاستفادة من الطبيعة الجميلة في كوردستان

سابعا - رفض العادات و التقاليد التي تصدر عن اشخاص حاقدين ومتخلفين ومن بعض المصادر المشبوه والذين لا يريدون الخير للفتاة و المراة الكوردية للمشاركة في الانشطة الرياضية

ثامنا - بناء قاعدة من الملاك النسوي من خريجات كليات ومعاهد التربية الرياضية في اقليم كوردستان " التي اصبحت عددها اكثر من تسع مؤسسات رياضية متخصصة " لتاخذ على عاتقها مهمة تدريب الفتيات داخل المدارس الابتدائية و المتوسطة و الثانوية و الجامعات وهنا ضرورة الدعم المعنوي وتوفير الحوافز المادية.

تاسعا - اهتمام بالمهرجان الرياضي المدرسية وتشجيع الفتيات والطالبات على ارتداء الزي الكوردي الجميل وخصوصا ازياء شعبية وتراثية كوردية خلال مسيرة الفرق المدرسية في الاستعراض.

عاشرا - الاهتمام الى سباقات العاب القوى و تدريب الفتيات عليها قبل المشاركة في السباق النهائي " اجراء سباقات تجريبية " لكي تستطيع الفتاة تحقيق نتائج رياضية جيدة ونقترح هنا : فتح مراكز تدريب داخل المدارس التي تتوفر فيها ساحات وملاعب ، وتعين مدربات اكفاء للقيام بمهمة الاشراف على التدريب.

احد عشر -- ضرورة التركيز على تدريب الالعاب الفردية وخاصة العاب القوى و السباحة والريشة و الطاولة والرماية والالعاب القتالية مثل رفع الاثقال و التايكواندو وغيرها فضلا عن الالعاب الفرقية " كرة الطائرة والسلة والقدم.

اثنا عشر - : نقترح ايضا : 1 - ادخال " درس التربية الرياضية " ضمن " جدول الدروس " في الكليات و المعاهد ".فضلا عن الاهتمام بتدريب البطلات وتحت اشراف مدربات ومدربين اكفاء . 2 - اجراء استعراض رياضي سنويا لطالبات وطلاب الجامعات و المعاهد في اقليم كوردستان مع التاكيد على مشاركة لاعبات ولاعبين الكليات و المعاهد الحكومية و الاهلية . 3 - اجراء استعراض خاص لكليات و معاهد التربية الرياضية في اقليم كوردستان وكنموذج مثالي في تنظيم والقيادة والتحكيم " للمسابقات الرياضية " و تحقيق ارقام قياسية وانجازات رياضية عالية . 4 - تشجيع الطالبات الموهبات على التدريب في الاندية الرياضية و المشاركة في السباقات الفردية و الفرقية " سلة طائرة يد قدم " والالعاب القتالية " المصارعة و الجودو و التيكوندو و رفع الاثقال " والعاب الساحة والميدان " الاركاض السريعة و المتوسطة والطويلة و القفز العالي و الطويل والثلاثية ورمي الثقل و الرمح و القرص و المطرقة و الالعاب السباعية " وغيرها " ويجب على اللجنة الاولمبية الكوردستانية و الاتحادات الرياضية و الاحزاب و المنظمات تشجيع الفتاة الكوردية ولا ننسى اهمية تشجيع العائلة وخصوصا الابوين ، كما على حكومة الاقليم بناء اندية رياضية في المدن ، وبقرب من الاماكن السكنية وان تجهز باحدث الادوات و الاجهزة الرياضية .