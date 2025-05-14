المرحلة الثالثة للجمهورية التركية، وحلُّ حزب العمال الكردستاني

أعلنَ حزبُ العمال الكردستاني عن حلِّ نفسه ونزعِ سلاحِه قبل أيام، وتعليقًا على هذا الإعلان، صرّحَ دولت باهجلي، رئيس حزب الحركة القومية، تصريحًا بالغ الأهمية والحساسية، واصفًا المرحلةَ الحالية التي تمرُّ بها تركيا، ومستقبلَها، ومعتبرًا هذا الإعلان خطوة تأريخية ستتركُ آثارًا كبيرة، كما وتوجَّهَ بالشكر للرئيس أردوغان على تحويل هدف "تركيا بلا إرهاب" إلى سياسةدولة.

ففي مَعرِضِ وصفهِ للمرحلة الحالية التي تمرُّ بها تركيا، ذكر باهجلي ما يلي: "نظامُ الحكم الرئاسي يمثّل المرحلةَ الثالثة للجمهورية، وحلُّ التنظيم الإرهابي هو أولُ أهداف القرن الجديد التي تحقّقت".

يَعتبرُ باهجلي، في تصريحه هذا، أن النظام الرئاسي في تركيا، الذي جرى الاستفتاء عليه في نيسان 2017م، والذي تحقّقَ بعد انتخابات حزيران 2018م الرئاسية، هو رمزُ مرحلة الجمهورية الثالثة، وهذا يعني أن النظام الرئاسي، في منظوره، امتداد لمرحلتي الجمهورية الأولى والثانية.

فقد بدأت المرحلةُ الأولى للجمهورية مع الانقلاب العسكري الذي أطاح بعدنان مندرس في 27 أيار 1960م، من قبل مجموعة من القادة العسكريين أبرزهم "آلب أصلان توركيش" الذي أذاعَ بيانَالانقلاب، والذي أسّسَ فيما بعد حزبَ الحركة القومية، وقادَ التيارَالقومي التركي.

أما المرحلةُ الثانية للجمهورية فقد بدأت عام 1991م، حينما ظهرت بوادرُ الدولة العميقة من خلال تَوغُّلِ العسكرِ داخل اركان الدولةوتَوسُّعِ نفوذه، والذي كان يقودُه التيارُ القومي التركي.

والمرحلةُ الحالية، الثالثةُ للجمهورية، تتَّصفُ بارتكاز رئاسة الجمهورية على الدولة العميقة المُتمثِّلةِ بالتيار القومي التركي، وقائدِه دولت باهجلي.

القاسمُ المشترك في المراحل الثلاثة هذه، هو وجودُ دولة قومية عميقة متناغِمة مع الغرب ومنسِّقة معه في داخل تركيا، وعموم الشرق الأوسط، وهو، في نفس الوقت، العاملُ الأساسي في حلِّ المسالة الكردية، وفق ما جرى ويجري من أحداثٍ في الشرق الأوسط، وبالأخص بعد أحداث غزة.. وقد أشارَ إلى ذلك دولت باهجلي حينما قال: "وحلُّ التنظيم الإرهابي هو أولُ أهداف القرن الجديد التي تحقّقت"، وهذه إشارة واضحة منه أنّ هدفَالجمهورية الثالثة هو تحقيقُ التحالف الكردي التركي، وقد تحقّقَ بالفعل.

تعاملَ دولت باهجلي مع عملية السلام التركي-الكردي، بذهنية "رجل دولة"، وتحمّلَ مسؤوليتَها وفق متطلبات المرحلة الثالثة للجمهورية التركية، واعتبرَها خطوةً تأريخية لها آثارٌ كبيرة، ومِن ثَمَّ شكرَ الرئيسَ أردوغان على تحويل هدف "تركيا بلا إرهاب" إلىسياسة دولة، إذ كان أردوغان يتجنّبُ التعاطيَ الإيجابي مع مبادرة باهجلي للسلام، لأنه تعاملَ مع المسألة بمنظورٍ سياسي، فهو يخشى من مشاركة التيار السياسي الكردي في سلطته مستقبلًا، وظهرَ وكأنّه على خلافٍ مع باهجلي في العملية السلمية، والحقيقةُ هي أنّ منطلقََ الرجلَينِ كان مختلفًا، ولم تكن هي الاختلاف في قناعتيهما، ويبدو أن أردوغان، وفي آخر اجتماع له مع دولت باهجلي في منزله، قبل أيام، قد رَضخَلمتطلبات المرحلة الثالثة للجمهورية التركية، وتوافقَ مع أحداث الشرق الأوسط التي تتَّجهُ نحو بروز كيانٍ كردي متحالِفٍ مع حكومة ائتلافية تركية تبسطُ نفوذَها على شمال العراق وشمال شرق سوريا.

ومن المُؤمَّل أنْ يُنفّذَ الرئيسُ أردوغان الخطواتِ الحكوميةَ التي تتطلّبها المرحلة القادمة، لإنجاح عملية السلام، سواء المتعلِّقة بالإجراءات الداخلية، أو بترتيبات التسوية والتفاهم مع القوى الفاعلة في المنطقة.

وكانت أمريكا قد خطَتِ الخطوةَ الأولى في عمليةِ نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، والمباشرةِ بدعم السلام والنشاط السياسي الكردي في تركيا بعد أنْ قامت بتسليم عبد الله أوجلان إلى تركيا، في شباط عام 1999م، على أملِ بدءِ صفحةٍ جديدة في ظلّالمرحلة الثانية من الجمهورية.

ولأسبابٍ داخلية وخارجية، تأخّرتْ عمليةُ السلام حتى عام 2009م، إذ بدأتْ فيه محادثاتُ أوسلو للسلام بين قيادة حزب العمال الكردستاني في أوروبا ومسؤولين أمنيين أتراك، ضمن حكومة أردوغان التي كانت عمليةُ السلام هذه من أهم المهمات المُوكَلةِ إليها، ثم تعثّرتْ هذه العمليةُ عام 2015م، ولأسبابٍ داخلية وخارجية، إلّا أنّ الانقلابَ العسكري الذي قادتْه جماعةُ فتح الله غولن، وفَشلَهُ بجهودِ التيار القومي التركي، بالأخص، قد دفعَأردوغان وحكومتُه إلى الوقوع في حضن التيار القومي التركي.

ومع تَحوُّلِ النظام البرلماني التركي إلى النظام الرئاسي، وترسيخِالتيار القومي التركي، بقيادة دولت باهجلي قواعدَ الدولة العميقة، وبدءِ المرحلة الثالثة للجمهورية التركية، تهيأت الأجواءُ لتصميم عمليةِ سلامٍ جديدة، يقودُها التيارُ القومي التركي، فتمّتْ صياغةُعمليةِ سلامٍ جديدة، من خلال محادثاتٍ جرتْ منذ حوالي سنتين، بين أوجلان وقياداتِ حزب العمال الكردستاني من جهةٍ، والمؤسساتِ المعنية في حكومة أردوغان، من جهةٍ أخرى، وبجهود القوى الغربية الفاعلة في المنطقة، وتكلَّلت الصياغةُ ببشرى قرار حزب العمال الكردستاني بحلِّ نفسه، ونزع سلاحه، وسيشهدُالعالم وضعًا جديدا في تركيا والشرق الأوسط، يناطُ فيه للكرد دورًا فاعلًا، في مستقبل كلٍّ من تركيا والعراق وسوريا وإسرائيل.

وستَتأَسَّسُ علاقةٌ كرية تركية متينة، كما ذكرتُ وكتبتُ مرارا، ومنذ سنوات، وفقَ مقولةِ دولت باهجلي الأخيرة الذي قال فيها: "الأتراك والأكراد كانوا وسيبقون دائما معا، ولا يمكن لأي خيانة داخلية أو خارجية أنْ تمسَّ وحدتَهم. اليوم انتصرَ السلامُ والأخوةُ".