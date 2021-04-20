اللعبة الشعبية الأولى في أزمة حقيقية!

وقع اثنا عشر ناديًا جماهيريًا من أوروبا على بطولة جديدة تسمى سوبر وقد تعرضت لانتقادات من قبل الفيفا وكذلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. لأن البطولة تختلف عن الأجندة العالمية للعبة الأكثر شعبية في العالم، منذ الإعلان عن إنشاء الدوري الأوروبي الممتاز او سوبر من بين أفضل الأندية في العالم، بما في ذلك الفرق الشهيرة في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا.

سارع الاتحادان الكرة في العالم وأوروبا برد فعل عنيف ووصف تلك البطولة خارج الحسابات وبطولة صورية أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا رسميًا يقول في محتواه نحن متحدون مع الفيفا في هذا الصدد، نحن متحدون في إيقاف هذا المشروع المضحك والمخجل لأنه يقوم على مصالح أخرى غير مبنية الأسس ومصالح وهمية لمجموعة صغيرة من الأندية.

وقالت ايضا في بيانها الصادر الفرق التي ستشارك في هذا الدوري مايسمى بالسوبر الأوروبي لن تشارك مطلقا في أي بطولات محلية أو أوروبية أو دولية أخرى، و يمنع لاعبيه من المشاركة مع منتخباتهم الوطنية، وهذا سيضع كرة القدم في أزمة حقيقية ويعتقد الجميع أن ضعف الاتحاد الأوروبي في أداء واجباته في إدارة البطولات خاصة في فترة تفشي وباء كورونا، فضلا عن خسائر مادية ضخمة للأندية أثرت على مستوى الترويج للعبة في القارة العجوز، وإذا استمرت هذه الخسائر فقد تنهار أول لعبة شعبية في العالم.

شهد العالم مؤخرا أسلوبا جديدا في الرياضة وخاصة كرة القدم وهو دخول السياسة إلى باب الرياضة واستغلال بعض الأمور الرياضية لمصالح شخصية وسياسية واقتصادية. خلال موسمين في زمن الوباء ، تأثرت الأندية لأول مرة في التاريخ بخسائر مادية ضخمة بلغت مليارات الدولارات. إن قلة او عدم الحضور الجماهيري ومشاكل حقوق البث وغيرها من المشاكل ستجعل الأندية تفكر بنفسها قبل أن تفكر في الآخرين. قد تكون الأيام المقبلة حاسمة لكرة القدم ، ليس فقط في أوروبا ، بل ستكون حاسمة أيضًا لكرة القدم العالمية.