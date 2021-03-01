الكرونا نكست راية اعظم دولة

تدون هذه الايام لما يأتي من قادم المدونات ذلك اننا مشغولين اما بمصائب المعيشة او في التنافس التجاري فألنفط استكشف في كالفورينا وتكساس من قبل البشرية وكانت تباع على انها ادوية جلدية للحيوانات والمواشي ثم ( ادسن ) اضاء به الدنيا وحول الليل نهارآ وجعل للوقت قيمة ثم وصلت الاخباريات المتواترة على ان بلدآ اسمه العراق يحتوي على المادة ذاتها فأعيدت المعاهدة البريطانية لكي تتحول دولة العراق لثلاث ولايات الموصل ( كردستان الاقليم ) ولاية بغداد وولاية البصرة وبسبب استكشافه اولآ في كردستان ( كركوك )اسوة بكالفورنيا ونيوجرسي ففي 25ـ 10ـ 1927 خرج النفط في باي حسن وبابا كركر درجة ان 14 عاملآ وخمسة مهندسين لم يتمكنوا من الفرار فماتوا تحت وابل الحمم النفطية ومنذ ذلك اليوم بدأ نجم العراق يسطع مثل المسبار الذي هبط على المريخ بل واقوى فلقد خلق النفط ثورة صناعية كبرى لاتزال مستمرة واليوم يتذكرون بأن جعلوا سبب هذا الارتفاع هو استعمال وسائل المواصلات لها وللتجارة تنافسآ محمومآ من اجل استبدال النفط بالكهرباء او الهايدروجين او الذرة وبينما يستمر حرب ( وأءد ) لانتاج النفط في ليبيا واليمن والسودان وسوريا .

لابل حتى ايران والعراق ومن المفارقة ان تركيا في سباقها المحموم عن النفط في البحر المتوسط استكشفت الغاز في البحر الاسود ويكفيها ل 25 سنة قادمة الا انها لاترضى بأن تكون للكرد حصة مضافة من النفط شمال سوريا ورعبا من التطور السياسي لكردستان بحيث لا تزال تفصل وتعزل وتطرد ممثلي الشعب الكردي خشية من انتشار نجاحهم وتصبح له خبرة في المجال السياسي وتقبل بالمواطن ادعاء كل شئ عدى اعتبار نفسه قومية مستقلة ولذلك انظمت الى كتلة دولية همها عرقلة انتاج النفط في نايجريا وفنزويلا والمكسيك وباقي الدول التي اسلفنا مثل اليمن وليبيا والسودان بل وحتى بوليساريو يريدونها غير تابعة للمغرب على اعتبار احتمالات استكشاف النفط فيها .

الخلاصة نحن الكرد نامت على تسميتنا كرد وكردستان انزيمآ نفطيآ تتركز يومآ بعد اخر ففي ( قوبي قرداغ ) تم استخراج النفط ذلك ان الاستكشافات الفضائية استكشفت وجود النفط جوف الارض والجبال الشاهقة ولذلك نحن نقبل السكوت والهدوء ونبني مدننا وقرانا وايدينا على الزناد فلربما يقتنع الاخرون بحقنا في الانتاج ولنرى ان القنبلة النووية والصناعة النفطية وتركز بيوتات الاموال كلها محصورة بأيدي الجبابرة الاقوياء الذين لن يسمحوا لاحد بأنتاج النفط كما لايسمحون بأنتاج القنبلة النووية ولذلك فأن جائحة كوفيد ( 19 ) تحصد عشرات الالاف ولا احد مستعد للتساهل لا في الذرة ولا في النفط .