القانون المدني العراقي: الواقع يتقدّم والقانون يتأخر

في عالمٍ تتسارع فيه التحوّلات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية، لم يعد مقبولًا أن تبقى التشريعات الأساسية حبيسة سياقات تاريخية لم تعد قائمة. فـالقانون المدني العراقي، على ما يحمله من قيمة علمية ورصانة فقهية، بات اليوم في مواجهة تحدٍّ حقيقي: كيف يمكن لنصوص صيغت قبل أكثر من سبعة عقود أن تستجيب لتعقيدات واقع قانوني واقتصادي متجدّد؟

لقد كان القانون المدني العراقي، عند صدوره، إنجازًا تشريعيًا متقدّمًا، جمع بين روح الفقه الإسلامي ومناهج القانون الحديث، واستلهم في جانب مهم منه تجربة القانون المدني الفرنسي بوصفه أحد أبرز القوانين المدنية في العالم. غير أن الفارق الجوهري بين التجربتين اليوم لا يكمن في الأصل أو القيمة، بل في القدرة على التحديث والاستجابة للتغيّر.

فالقانون المدني الفرنسي، الذي طالما اعتُبر نموذجًا يُحتذى، لم يبقَ جامدًا عند صيغته الأولى، بل خضع لسلسلة من الإصلاحات العميقة، كان أبرزها إصلاحات عام 2016 التي أعادت صياغة نظرية العقد بما يواكب متطلبات الاقتصاد الحديث، والتعاملات الرقمية، ومفاهيم العدالة التعاقدية. وهنا يبرز السؤال المشروع: إذا كان الأصل الذي استُلهم منه القانون العراقي قد تطوّر، فلماذا يبقى الفرع على حاله؟

إن الإبقاء على نصوص لم تعد تعبّر بدقة عن واقع المعاملات الحديثة لا يهدد فقط فعالية القانون، بل يفتح الباب أمام تفسيرات متباينة، ويثقل كاهل القضاء بمحاولات التأويل لسدّ فجوات تشريعية متزايدة. فالتعاملات اليوم لم تعد محصورة في نطاقها التقليدي، بل امتدّت إلى فضاءات التجارة الإلكترونية، والعقود المعقّدة، والاستثمارات العابرة للحدود، وهي مجالات تتطلب نصوصًا واضحة وحديثة تواكبها.

إن الدعوة إلى تحديث القانون المدني العراقي لا تعني التقليل من قيمته أو التنكّر لتاريخه، بل على العكس، هي تعبير عن احترامه بوصفه أداة حيّة يجب أن تظل قادرة على أداء وظيفتها. فالقانون، بطبيعته، ليس نصًا مقدّسًا، بل كائنٌ اجتماعي يتطوّر مع المجتمع، ويقاس نجاحه بقدرته على مواكبة التحوّلات لا بمقدار ثباته.

اليوم، لم يعد التحديث خيارًا مؤجّلًا، بل ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة. إن تأخير مراجعة القانون المدني العراقي لم يعد مجرد مسألة تشريعية، بل أصبح قضية تمسّ ثقة الأفراد والمؤسسات بالمنظومة القانونية، وتؤثر في بيئة الاستثمار والاستقرار الاقتصادي.

إن اللحظة الراهنة تفرض على المشرّع العراقي أن يتحرّك بثقة ومسؤولية، مستفيدًا من التجارب المقارنة، وفي مقدمتها التجربة الفرنسية، لإطلاق مشروع تحديث متكامل يعيد للقانون المدني حيويته، ويجعله قادرًا على مواكبة واقعٍ يتقدّم بسرعة… بينما لا ينبغي للقانون أن يتأخر بعد الآن.