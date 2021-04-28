الفلسفة والانسان

مونتسكيوا احد رواد الثورة الفرنسية وقد كتب 125 كتاباً كان يلوم نفسه على الوقت الذي ضيعه من اجل توعية الناس الذين لا ينتهون ولا يعون.

حمورابي ليس اسم شخص وانما الوثيقة الدستورية التي تبحث في كل المسائل اي ( همورا بين ) ينظر في كل الامور فصار من الاخطاء الشائعة فتتصوره شخصآ وحتى بعض الناس سمت بأسمه .

اونكي دو بمثله ضعفين اذ تم تهديد ملك بابل بأن لايصبح قاسيآولا يذهب الى زيارة عوائل القادة العسكر اثناء ذهابهم للجبهات والا سيجدون له مثيلآ بضعفين .

جمال الدين الافغاني هاجر الى اسطنبول لالقاء الموعظة لان الناس لن يتقبلوا افكاره والتي لم تنشر الا بعد 50 سنة من وفاته .

علي بن ابي طالب اول فيلسوف اسلامي يكنى بأبو تراب بقيت الدولة الاموية تسبه 75 سنة بعد صلاة العشاء وحددت 100 مرة اللعنة في حين الكنيسة المسيحية اعتبرت فلسفة الاغريق ارثآ مسيحيآ رغم انهم وثنيون فكانت لكل قبيلة الهآ وللدولة الجهة منقوشة بشكل متقن فجميع الفلاسفة سقراط افلاطون ارسطو اكزينفون وان التمثال الوحيد للاسلام هو رأس الحسين حيث اودع الرأس في الكهنوتية للاستراحة للطريق الى الشام فقام راهب بتنظيف الرأس من الدماء والمسألة ترد في القصيدة العراقية يا راهب الدير هل مرت بك الابل .

ابو الحسن البصري فيلسوف قتله الحجاج اذ بعث اليه ليقول له مرني كيف اقتلك فقطع رجلاه من الخلف ينزف الى ان مات فصدرت الاوامر بذبح جميع الفلاسفة الرواقيون والانبيقوريون والحسين الحلاج وبهلول جن كي يخلص من الموت .

ففي كتاب مقاتل الطالبيين جاء بقتل كل من له صلة بعلي بن ابي طالب وقد جعلها الامويون سنة بدؤا حتى بأبني مسلم بن عقيل فر علي بن موسى الرضا الى ايران ذهب اليه وجعلوه وليآ للعهد لكان دس له السم في العنب لان لم يكن هنالك شكرحين تهبط مادة السكرين في جسم السجين يتناول العنب كمادة عوضآ عن السكر .