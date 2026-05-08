العقل الذي يدير المؤسسات: كيف أعادت نظرية المنظمة تعريف السلطة والقرار؟

ليست المنظمات مجرد هياكل إدارية صمّاء، ولا هي جداول توزيع وظائف وأوامر تنحدر من الأعلى إلى الأسفل كما توحي الصور التقليدية. إنّها، في جوهرها العميق، كائنات حيّة تتحرك داخل بيئات معقدة، وتفكر، وتتردد، وتخطئ، وتحاول النجاة. ومن هنا، لم تكن نظرية المنظمة يومًا ترفًا فكريًا، بل كانت محاولة لفهم هذا الكائن الغامض: كيف يفكر؟ وكيف يقرر؟ ولماذا ينجح أحيانًا ويفشل أحيانًا أخرى؟

في البدايات، حاولت المدارس السلوكية أن تفسر ما يجري داخل المنظمات من خلال التركيز على الإنسان بوصفه محور العملية الإدارية. لكن تلك المحاولات، على أهميتها، لم تكن كافية لتفسير التعقيد المتزايد الذي رافق نمو المؤسسات الحديثة. فكلما كبرت المنظمات، لم يعد السؤال عن “من يعمل؟” كافيًا، بل أصبح السؤال الأهم: “كيف يُتخذ القرار؟”

هنا تحديدًا، برز تحول حاسم في الفكر الإداري، حين جرى التعامل مع الإدارة لا بوصفها سلطة أو وظيفة، بل بوصفها عملية مستمرة من الاختيار بين بدائل. لم يعد المدير ذلك الشخص الذي يعرف كل شيء، بل ذاك الذي يحاول، ضمن حدود معرفته، أن يختار أقل الخيارات سوءًا. وهنا تظهر إحدى أهم الحقائق التي كشفتها نظرية المنظمة: الإنسان الإداري ليس عقلًا مطلقًا، بل عقل محدود، محاصر بالوقت، وبنقص المعلومات، وبضغوط الواقع.

هذه الفكرة وحدها كفيلة بأن تهز الصورة المثالية للإدارة. فالرشد، كما تصوّره النظريات الكلاسيكية، ليس سوى وهم نظري. أما في الواقع، فإن القرارات تُصنع داخل شبكة من القيود، وغالبًا ما تكون “مُرضية” أكثر مما هي “مثالية”. وهذا التحول من البحث عن الكمال إلى الاكتفاء بالمعقول، هو ما أعاد تعريف معنى النجاح الإداري.

لكن القرار، مهما بدا فرديًا، لا يولد في فراغ. إنه نتاج تفاعل معقد داخل المنظمة، حيث تتقاطع المصالح، وتتشابك الأدوار، وتتصادم أحيانًا الرغبات الفردية مع الأهداف العامة. ومن هنا ظهرت فكرة التوازن التنظيمي، التي ترى أن بقاء أي مؤسسة مرهون بقدرتها على تحقيق معادلة دقيقة: أن تمنح الأفراد ما يكفي ليستمروا، وأن تحقق أهدافها دون أن تفقدهم.

فالمنظمة التي تنجح ليست تلك التي تفرض سيطرتها، بل تلك التي تُقنع أفرادها بالبقاء. إنها صفقة غير معلنة: جهد مقابل إشباع، انتماء مقابل اعتراف. وإذا اختل هذا التوازن، تبدأ علامات التآكل من الداخل، حتى لو بدا الهيكل الخارجي متماسكًا.

وفي سياق متصل، لم يعد بالإمكان فهم المنظمة من خلال هيكلها الرسمي وحده. فخلف الخطوط الواضحة للسلطة، تنشأ عوالم موازية من العلاقات غير الرسمية، حيث تتشكل شبكات التأثير الحقيقية. في هذه المساحات غير المكتوبة، تُصنع الكثير من القرارات، أو على الأقل يُعاد تشكيلها. وهنا تكمن مفارقة التنظيم: ما لا يُرى أحيانًا يكون أكثر تأثيرًا مما هو مُعلن.

ومع اتساع الرؤية، بدأت المنظمة تُفهم بوصفها نظامًا مفتوحًا، لا يعيش في عزلة، بل يتغذى من بيئته ويتأثر بها. فهي تستقبل الموارد، وتحوّلها، وتعيد إنتاجها في شكل مخرجات، ثم تعود لتُقيّم نفسها عبر ما تتلقاه من ردود فعل. إنها دورة مستمرة من التفاعل، لا يمكن كسرها دون أن يختل الكيان كله.

هذا الفهم الجديد جعل من التكيف شرطًا للبقاء، لا خيارًا. فالمنظمات التي تفشل ليست بالضرورة تلك التي تفتقر إلى الموارد، بل تلك التي تعجز عن قراءة التحولات من حولها. ومع تسارع العالم—بفعل العولمة، وثورة المعلومات، والمنافسة المفتوحة—أصبحت القدرة على التغيير السريع هي الميزة الحاسمة.

وفي خضم هذا التعقيد، لم تعد هناك وصفة واحدة للنجاح. فكل موقف يحمل شروطه الخاصة، وكل بيئة تفرض منطقها. ومن هنا، جاءت المقاربات الموقفية التي تدعو إلى التخلي عن النماذج الجامدة، والانتقال إلى إدارة مرنة تقرأ الواقع قبل أن تحكم عليه.

غير أن كل هذه التحولات لم تُلغِ العامل الإنساني، بل أعادت وضعه في قلب المعادلة. فالمورد البشري لم يعد مجرد عنصر في العملية الإنتاجية، بل أصبح محركها الأساسي. ومع تطور مفاهيم مثل إدارة الجودة الشاملة، لم يعد الحديث عن الكفاءة منفصلًا عن الرضا، ولا عن الإنتاجية بمعزل عن الانتماء.

فالمنظمة الحديثة لا تبحث فقط عن موظف يؤدي عمله، بل عن إنسان يؤمن بما يفعل. وهذا الإيمان لا يُفرض، بل يُبنى عبر بيئة عادلة، وثقافة تشاركية، وإحساس حقيقي بالقيمة.

القرار بين النظرية والواقع… حين تتحول المؤسسات إلى إدارة أزمات

لكن، إذا كانت هذه هي الصورة النظرية المتماسكة، فإن السؤال الأكثر إلحاحًا يفرض نفسه:ماذا يحدث حين تُنقل هذه المفاهيم إلى واقع مضطرب، كواقع الدول التي تعيش اختلالًا سياسيًا واقتصاديًا؟

هنا تبدأ النظرية بالانكشاف.

فالقرارات، التي يُفترض أن تكون نتاج تحليل عقلاني بين بدائل واضحة، تتحول في كثير من الأحيان إلى ردود أفعال آنية. لا تُبنى على دراسة، بل على ضغط؛ ولا تُقاس بنتائجها، بل بقدرتها على احتواء الأزمة مؤقتًا.

في هذا السياق، يفقد القرار طبيعته الاستراتيجية، ويصبح مجرد أداة لتأجيل المشكلة. وهنا يظهر نوع ثالث من القرارات، لا هو مبرمج ولا غير مبرمج، بل يمكن وصفه بأنه “قرار اضطراري”—قرار يُتخذ لأن عدم اتخاذه أخطر، لا لأنه صحيح.

هذا النمط من الإدارة لا يصنع مؤسسات، بل يصنع حالة دائمة من “إدارة الأزمات”.

من القرار إلى التبرير: كيف تنحرف العملية الإدارية؟

في البيئات المستقرة، يُقاس القرار بمدى تحقيقه للأهداف.أما في البيئات المختلة، فيُقاس بمدى القدرة على تبريره.

وهنا تتحول العملية الإدارية تدريجيًا من:

اتخاذ قرارإلى

تفسير قرار

ومن:

البحث عن الحلإلى

البحث عن مبرر

وهذا الانحراف لا يحدث فجأة، بل يتسلل عبر مجموعة من العوامل:

تضارب المصالح داخل المنظمة

ضغط الجماعات غير الرسمية

ضعف أنظمة المساءلة

والخوف من تحمّل المسؤولية

وفي هذه اللحظة، لا يعود الفشل حدثًا طارئًا، بل نتيجة طبيعية.

التنظيم غير الرسمي… حين يصبح هو الأصل

تؤكد نظرية النظام التعاوني أن التنظيم غير الرسمي ليس ظاهرة ثانوية، بل عنصرًا أساسيًا في فهم سلوك المنظمات. لكن في بعض البيئات، لا يكتفي هذا التنظيم بالتأثير، بل يتحول إلى الفاعل الحقيقي.

فالعلاقات الشخصية، والانتماءات، والتفاهمات غير المعلنة، تصبح أحيانًا أقوى من القوانين نفسها.وهنا، لا يعود القرار الإداري انعكاسًا للهيكل الرسمي، بل نتيجة توازنات خفية.

وهذا ما يفسر كثيرًا من الظواهر التي تبدو غير منطقية على السطح:قرارات لا تُنفذ،تعليمات تُفسر بشكل انتقائي،وخطط تُعدّ… دون أن ترى طريقها إلى التطبيق.

الإنسان بين التحفيز والاستنزاف

في النظرية، تقوم إدارة الموارد البشرية على تطوير الإنسان.لكن في الواقع، قد تتحول إلى إدارة لاستنزافه.

حين يغيب التقييم الحقيقي،وتضعف الحوافز،وتختلط معايير الترقية…

يتحول الموظف من عنصر إنتاج إلى كيان وظيفي يبحث فقط عن الاستقرار.وهنا تفقد المنظمة أهم مصادر قوتها: الإنسان القادر على المبادرة.

حين تفشل البيئة… تفشل المنظمة

تؤكد نظرية النظم أن المنظمة لا يمكن فصلها عن بيئتها.لكن هذه الحقيقة تحمل جانبًا أكثر قسوة:

إذا كانت البيئة مضطربة…فإن المنظمة، مهما كانت كفوءة، ستعاني.

فالقرارات الاقتصادية تتأثر بالسياسة،والإدارة تتأثر بالقانون،والأداء يتأثر بالثقافة العامة.

وهنا، لا يعود الفشل فرديًا، بل يصبح بنيويًا.

الخلاصة التي تفرض نفسها

إن نظرية المنظمة، بكل ما تحمله من مفاهيم حول القرار، والتوازن، والنظام، لم تكن يومًا وصفة جاهزة للنجاح، بل كانت محاولة لفهم التعقيد.

لكن المفارقة أن هذا التعقيد نفسه هو ما يجعل تطبيقها صعبًا في البيئات غير المستقرة.

فالمشكلة ليست في غياب المعرفة،بل في البيئة التي تعيق استخدامها.

وفي عالم يتغير بهذه السرعة، ربما لم يعد السؤال: كيف ندير المنظمات؟بل: كيف نفهم حدود قدرتنا على إدارتها… قبل أن نحاسب نتائجها؟