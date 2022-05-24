العقائد عابرة للحدود.. فلا تابع ولا متبوع

العقائد الدينية والسياسية عابرة للحدود الجغرافية، والقومية، وربما فشلت في البلاد التي نبتت بذورها فيها، أو تنكّر الناس لها في موطنها الأصلي، فتلقّفتها أمم أخرى ورعتها، وارتفعت بها شأوا.

بل انّ شعوبا استخلصت عصارة تلك العقائد، وزاوجتها مع ظروفها، ولائمتها مع احوالها، فبرعت في التطبيق.

دعوة الإسلام ظهرت في مكة التي ضيّقت على حاملي لواءها الذين فرّوا إلى المدينة، ونجحوا هناك في تحويلها إلى دولة.

ماركس كان ألمانياً، ولم تثمر أفكاره في بلده الأم، بل في روسيا، وتشكّلت على هديها الأحزاب الاشتراكية في بلدان مختلفة.

وتبنّت الحركة الاشتراكية في بريطانيا، أفكار ماركس، مع الاختلاف في أنها ضد الثورات الانقلابية.

وفي مقاربة لأزمنة قريبة، فانّ حركة طالبان نشأت في المدارس الدينية الباكستانية، لكنها شيّدت قواعدها في افغانستان.

والماوية مثال صارخ على تلاشي القومية والهياكل والهويات الاجتماعية والعرقية، أمام قوة الإيمان بالنظريات.

وكانت الحركة الاشتراكية النمساوية المجرية بقوتها الجماهيرية الهائلة، مثار اعجاب الكثير من الشعوب، وأصبح الزعيم النازي أدولف هتلر، رمزا ينجذب الاشتراكيون الديمقراطيون، الى مفاهيمه عن السلطة الجماهيرية.

والأناركية زحفت من ألمانيا الى الولايات المتحدة الأميركية، وتصادم مناصروها في ميدان هايماركت بوسط مدينة شيكاغو .

وفي البلاد العربية، فانّ الأيديولوجيات الشيوعية، والقومية والإسلامية، تجتاز المناطقية والمذهبية.

وآمن قوميون عراقيون، بالرئيس المصري جمال عبد الناصر، واتخذوا منه زعيما، وانبهر يساريون عراقيون وعرب بلينين، و ماوتسي تونغ، وغيفارا، وهوشي منه.

وعلى مدى عقود انتشر العقائد الإسلامية في الكثير من دول العالم، ونمت المسيحية من طائفة دينية صغيرة إلى أكبر عائلة ديانات في العالم.

ويتبع الكثير من المسلمين الشيعة في مختلف البلدان، منهج مؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران، آية الله الخميني، فيما حركة الاخوان المسلمون السنية لها اعضاء في مختلف أنحاء العالم.

والدارسون للهياكل الاجتماعية وتاريخ تحول المجتمعات، يدركون آليات وظروف التغييرات الثقافية الكبرى.

وفي الكثير من الحالات، فانّ العقائد تنتشر من "القاعدة إلى القمة" من خلال تمكين الطبقات الدنيا، والوعد لها بتحسين الحياة.

يقول الدكتور جوزيف واتس في كلية علم النفس بجامعة أوكلاند، أنّ من المرجّح أن تنتقل المعتقدات بسرعة، إذا كان يقودها زعماء أقوياء.