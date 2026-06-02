الطفولة الملغومة.. قنابل بشرية مؤجلة تهدد الأمن القومي في الشرق الأوسط

بينما تنشغل النخب السياسية وحكومات الشرق الأوسط بإطفاء الحرائق الجيوسياسية الآنية وعسكرة الحدود يتشكل خلف الستار التهديد الأكبر والأكثر حتمية للأمن القومي: جيش من ملايين الأطفال يُعاد هندسة وعيهم وتدمير طفولتهم خارج مظلة الدولة وبمعزل عن رقابتها. فالطفولة في عقيدة الأمن الصلب ليست ملفاً إنسانيّاً يستدعي الشفقة والعطف، بل هي الكتلة البشرية الحرجة والرأسمال الديموغرافي السيادي الذي سيحدد بعد عقدين ما إذا كانت الدول ستستمر في الوجود ككيانات مستقرة، أم ستتحول إلى ركام وفوضى عابرة للحدود.

في الأول من حزيران تلتقي أجندة الأمم المتحدة مع واقعنا المحلي في مفارقة رمزية، حيث يمتزج يوم الطفل بـ اليوم العالمي للوالدين، هذا الدمج اعتراف دولي صامت بأن الطفولة لا يمكن حمايتها بمعزل عن بيئتها الأسرية والمؤسساتية، لكن ترك هذا الفراغ دون رعاية مشتركة، يحول هذه الكتلة تلقائياً من قوة بناء مستقبلي إلى ترسانة بشرية هشة جاهزة للاختراق، والتجنيد، والتوظيف العسكري والاستخباراتي المعادي.

ثمة عمى استراتيجي يكتنف تعاطي المنطقة مع ثروتها البشرية مقارنة بالغرب، ففي المجتمعات الغربية التي تعاني الشيخوخة والهرم المقلوب تُعامل الطفولة كـ ندرة استراتيجية فائقة الأهمية تُرصد لها الموازنات لتحصين عقل الطفل معرفياً ورقمياً وسيكولوجياً لضمان ريادته المستقبلية، أما في الشرق الأوسط، تعيش المنطقة ظاهرة الانتفاخ الشبابي حيث يمثل الأطفال دون سن الـ 15 ما بين 30% إلى 40% من السكان. وبسبب الفساد الهيكلي وغياب الأمن التعليمي في الموازنات العامة، تحولت الوفرة إلى قنبلة موقوتة.

تشير بيانات منظمة اليونيسف والبنك الدولي لعام 2026 إلى أن أكثر من 15 مليون طفل في المنطقة يتواجدون حالياً خارج مقاعد الدراسة كما قفزت عمالة الأطفال غير القانونية بنسبة 15% في البيئات الهشة نتيجة التضخم والانهيارات السياسية مما يترك الطفل لقمة سائغة في مهب الريح.

لم يعد استغلال الأطفال مجرد حالات عفوية ناتجة عن عوز أسري بل تحول إلى مأسسة للجريمة واقتصاد ظل منظم تديره مافيات وجماعات مسلحة كـ مشاريع استثمارية ربحية تدر ملايين الدولارات عبر آليات شديدة الوحشية:

بيزنس التسول والاتجار، حيث تُدار مجموعات الأطفال في الشوارع كشركات غير قانونية تابعة لمافيات منظمة، تُستغل لكسب الأموال وتوزيعها على شبكات نفوذ فاسدة، مما يحرم الطفل من أدنى فرصة للاندماج الاجتماعي.

سلاح المخدرات، تستغل شبكات التهريب الثغرات القانونية الخاصة بالقاصرين لتحويل الأطفال إلى ناقلين ومروجين لخطوط أولية للمواد المخدرة والقمامة الكيميائية مثل الكبتاغون والكريستال ميث مع تعمد تخديرهم لضمان تبعيتهم المطلقة وتنفيذهم أي مهمة تخريبية مقابل الجرعة.

سلاح الفراغ والاختراق السيبراني، الطفل لا يولد متطرفاً، لكن العقل لا يحتمل الفراغ، عندما يسحق الفقر والحروب والاضطرابات النفسية البيئة الأسرية، تتدخل الجماعات المتطرفة لملء الفراغ بأيديولوجيا الانتقام وتجنيد الأطفال عسكرياً، وتؤكد تقارير مكافحة الإرهاب الدولية أنه كلما ارتفعت الأمية والتسرب المدرسي في بؤرة معينة بنسبة 10% زاد معدل نجاح الجماعات المسلحة في تجنيد الأطفال بنسبة تتجاوز 40%.

الخطر الأشد فتكاً اليوم يحدث صامتاً عبر شاشات الهواتف الذكية، حيث تعيش المنطقة اختراقاً سيبرانياً ناعماً وموجهاً تستخدم فيه التنظيمات الفضاء الرقمي ومنصات مثل (Discord) كـ سلاح استقطاب عابر للحدود لإنتاج ظاهرة الذئاب المنفردة الرقمية أو تحويل الأطفال إلى خلايا نائمة لجمع المعلومات وبث الفوضى وتفتيت السلم الأهلي دون الحاجة لخرق الحدود العسكرية للدولة. الأثر التدميري لإهمال الطفولة يمتد عبر ظاهرة سيكو-سياسية خطيرة هي توريث الهشاشة والصدمات عَبْر الأجيال، فالطفل المشوه نفسياً والمستغل اليوم عندما يكبر ويتحول بعد عقدين إلى والد أو والدة سينقل هذه الاضطرابات حتماً إلى أبنائه لغياب الأدوات التربوية والاستقرار النفسي والمادي لديه، هذه الحلقة المفرغة تعني أن إفساد طفل اليوم هو إفساد حتمي لوالدي الغد وتأخير الحل لا يعني مواجهة أزمة جيل عابر بل هندسة سلسلة متلاحقة من الأجيال الهشة مما يهدد الدول باعتلال بنيوي دائم يعمق الاعتمادية الاقتصادية ويسهل اختراق الأمن القومي.

وسط هذه القتامة، برزت تجربة إقليم كوردستان كنموذج استراتيجي أدرك أن ملف الطفولة جزء لا يتجزأ من عقيدته الأمنية وسيادته، ففي ظل الأزمات الجيوسياسية وموجات النزوح المليونية لم يعزل الإقليم أطفال النازحين واللاجئين السوريين والعراقيين في مخيمات إقصائية مغلقة تفرخ التطرف بل دمج مئات الآلاف منهم في المنظومة التعليمية الرسمية لحماية حدوده من الاختراق الأيديولوجي، وترافق ذلك مع تفعيل قوانين صارمة ضد العنف الأسري وعمالة الأطفال وإطلاق مشاريع للتحول الرقمي والحوكمة التعليمية لردم الفجوة وتحصين عقول اليافعين عبر فضاء رقمي آمن يقطع الطريق على مافيات الاصطياد السيبراني والاتجار بالبشر.

لحماية الأمن القومي العالمي، يجب على المجتمع الدولي وصناع القرار الانتقال من حلول الإسعافات الأولية القائمة على الإغاثة الغذائية المؤقتة والتحول نحو الاستثمار الهيكلي في البنية الرقمية والتعليمية لأطفال الشرق الأوسط، وتحييد ملفات التربية والصحة عن التجاذبات السياسية والعقوبات الاقتصادية مع إنشاء غطاء أمني سيبراني لحماية الفضاء الإلكتروني للأسر.

إن الاستقرار المستدام لم يعد يرتكز على المنظومات العسكرية التقليدية فحسب بل بات يرتبط وثيقاً بكفاءة الاستثمار في الرأسمال البشري وحماية البيئة الأسرية.،إن ترك ملايين الأطفال خارج منظومة التعليم أو عرضة للاستغلال الاقتصادي والفضاء الرقمي المنفلت يمثل استنزافاً صامتاً لركائز الأمن القومي ويفرض مستقبلاً أعباءً مالية وأمنية مضاعفة لمواجهة الجريمة المنظمة والأمية الهيكلية. إن الموازنات المخصصة اليوم للتعليم والرعاية النفسية للطفل وتمكين الوالدين، ليست نفقات اجتماعية بل هي استثمارات وقائية ذات عوائد سيادية. فالطفولة هي المرتكز الأول لصناعة الولاء الوطني والاستقرار الوجودي، فإما أن تُبنى برؤية مؤسساتية تخدم التنمية أو ستُترك كبيئة هشة قابلة للاستقطاب من قبل التنظيمات الهدامة، إن تحصين عقول الأجيال وتأمين عائلاتهم هو حجر الأساس لحماية كيان الدول من التصدعات الداخلية.