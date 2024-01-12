الشيخ احمد البارزاني في مواجهة المساعي البريطانية المختلفة

بزار عثمان أحمد/ إن استشهاد الشيخ عبد السلام البارزاني الثاني الذي يعد مؤسسا لمدرسة الفكر البارزاني، واستطاعته أن ينتقل من الأحاديث والحوارات داخل تكية بارزان بشأن العقائد والتصوف الى اثارة موضوعات اخرى معها، مثل (الفكر القومي)، وبلا شك في النهاية ضحى بحياته من اجل الشعور القومي، ومن ثم استطاع الشيخ احمد بارزاني ترسيخ مبادئ هذا الفكر البارزاني بعديد الطرق المختلفة، واستطاع بذلك ان يضم عشائر بارزان السبع تحت جناحه وظله. وادت آراؤه مثلا في حقوق المرأة الى ان تكبر حقوق المرأة ومكانتها، كما واهتم الشيخ أحمد بحقوق الطبيعة وحقوق الحيوان وإصلاح الطرق والآبار والينابيع في المنطقة.

بالإضافة إلى الحفاظ على العدالة والقضاء على السرقة والفساد في المناطق الخاضعة لسيطرته، كل ذلك جعل الحكومة العراقية والبريطانيين يتوجسون خيفة من الشيخ أحمد البارزاني باستمرار، لذلك حاول البريطانيون السيطرة على الشيخ أحمد البارزاني وحاولوا إضعاف الشعور القومي والدفاع عن ارض كوردستان والدفاع عن الكورد في الاجزاء الاخرى، لكن ذلك لم ينجح، بسبب الشعور القومي لدى الكورد بشكل عام، والشيخ أحمد البارزاني بشكل خاص، الذي لم يكن يتعاون مع بريطانيا بأي شكل من الأشكال (Jebb, 1919, 4).

وفي هذه الأثناء حاول البريطانيون جذب الشيخ أحمد إليهم واخضاعه بطريقة ما، لكنه لم يستسلم لذلك. فاتخذ البريطانيون ثلاثة أساليب ضد الشيخ أحمد وهي:

الاول/ حاولوا عن طريق تقديم الهدايا (الأموال) جذبه إليهم، لكنهم لم يستطيعوا!

الثاني/ شنوا هجمات عسكرية مسلحة مباشرة وقصف الطائرات على بارزان والعديد من المعارك المباشرة، إلا أنهم فشلوا في هذا ايضا!

الثالث/ بث الدعايات المختلقة لضرب اسم وسمعة الشيخ، بزعمهم انه شخص يدعي الالوهية، او بتحوله الى الديانة المسيحية وارتداده عن الإسلام وعشرات الأنواع من الاشاعات الاخرى.

هنا نقدم تفاصيل هذه العملية:

ففيما يتعلق بمحاولة الإنجليز الأولى لجذب الشيخ أحمد، فإن الوثائق التركية للجمهورية التركية تعبر عن إعجابها بالشيخ أحمد الذي لم يستسلم لإرادة الإنجليز وهداياهم وتهديداتهم، لأنهم حاولوا جاهدين على أية حال جذب أحمد البارزاني من خلال الهدايا والضيافة. لقد خططوا لاستضافة مشايخ وأعيان بادينان والمناطق المحيطة بعقرة، حيث يتم إعطاء كل ضيف معطفا كهدية، لكن الشيخ أحمد لم يشارك في هذا الدعوة ولم يرسل حتى ممثلا عنه.

كانت المرحلة الثانية من المحاولة البريطانية هي العمل العسكري، حيث شنّ البريطانيون من خلال الجيش العراقي عدة هجمات على بارزان، وتم صدها من قبل البارزانيين. وفي نهاية المطاف، شاركت قوة قوامها 4437 جنديا وستة ألوية مشاة و250 ضابطا عسكريا في الحملة، لكن هذه الحملة هُزمت على يد البارزانيين.

وحتى في وقت لاحق، شارك سلاح الجو البريطاني (R.A.F) في عدة مراحل من الهجمات على قوات بارزان وقصف مناطقهم بأشد الطرق.

إلا أنهم لم يستطيعوا هزيمة ثورة الشيخ أحمد (ثورة بارزان الأولى)، رغم أنهم قتلوا عددا كبيرا من المدنيين وأحرقوا القرى والأغنام والماشية، ففي 79 قرية، ومن أصل 2382 منزلا، تم هدم 1365 منزلا.

بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط القنابل من الجو، مما أجبر الأهالي على المكوث في الكهوف ليل نهار (كريم، 2022، 176-177). ومن المثير للاهتمام أن وثيقة بريطانية مؤرخة في 25/7/1932 تشير إلى أن بعض الطائرات البريطانية جاءت من مصر واعتبرت هذا القصف انتصارا (D.0.2/5.10604.).

أما المرحلة الثالثة فكانت الدعاية ومحاولة الطعن الديني والمذهبي، فتارة زعمت الوثائق البريطانية إن الشيخ أحمد أطلق على نفسه اسم الله وادعى الالوهية، وتارة اخرى زعمت في مكان آخر أنه أصبح مسيحياً وافتى بحلية أكل لحم الخنزير..الخ كل هذا والعديد من المزاعم الاخرى؛ لكن بحسب المصادر والشهود في ذلك الوقت، لم يكن ذلك سوى دعاية ضد الشيخ أحمد، كما يقول أحمد خواجة في الصفحات 295-2 “عندما سألت آصف رؤوف (من عائلة خادم سجاد)، الكاتب لدى الكابتن لاين، إذا كان صحيحا أن الشيخ أحمد البارزاني قد ارتد عن الإسلام؟" "بشرفي وشرف زوجتي، البارزانيون لا علم لهم بهذه الأشياء. لقد تمت حياكتها جميعها في غرفة الكابتن لاين!" (أحمد خواجة، ماذا رأيت، 2013).

ترجمة : ماجد سوره ميري