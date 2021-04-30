السيناريو البايدني في الشرق الأوسط

يبدو أن المئة يوم لبايدن في حكم أمريكا ترسم السيناريو التالي:

* توقيع اتفاق نووي بين أمريكا وإيران قبل الانتخابات الايرانية القادمة، على غرار الاتفاق السابق، يخص تحديد الانشطة النووية الايرانية فقط، في مقابل رفع كامل للحصار.

* تنسيق أمريكي-إسرائيلي بخصوص مراقبة ومتابعة وتحييد الانشطة البالستية الايرانية، ومنع ايصالها لوكلاء ايران في المنطقة.

* إطلاق العنان لوكلاء إيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن في بسط نفوذهم فيها، بشرط ضمان عدم الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع إسرائيل.

* دفع المفاوضات السعودية-الإيرانية الى تحقيق حالة اعتراف متبادل بين الطرفين، وضمان عدم المساس بأمن بعضهما البعض.

* ستستمر أمريكا في دعم قوات سوريا الديمقراطية، وستسعى الى تصنيع تفاهم سياسي بينها وبين تركيا.

* ستحفظ أمريكا توازن العلاقات المتذبذبة بينها وبين تركيا، وستبذل جهدها لدفع الاتراك الى سلام مصطنع مع الاكراد(البارزاني ومظلوم كوباني).

* ستدعم أمريكا بكل امكاناتها حكومة أردوغان في إنهاء الوجود العسكري لحزب العمال الكردستاني التركي في قنديل وسنجار وفي داخل تركيا.

* ستقوم أمريكا بدفع دول المنطقة (تركيا، ايران، اليونان، السعودية، مصر) الى تبني سياسة سلمية فيما بينها، وتخفيض مستوى التوتر، ولو صوريا.

* ستدعم أمريكا نظام عبدالله الملكي، سياسيا واقتصاديا وامنيا، باعتباره عنصرا مهما داخل تيار العولمة الذي يتبناه بايدن ودولته العميقة من خلفه.

* ستطفو قضية السلام المعروف بحلّ الدولتين الى السطح مرة أخرى، وستدعم أمريكا السلطة الفلسطينية، وتمنع انهيارها، أو سيطرة دحلان عليها.

* ستعاني أمريكا الأمرّين اذا ما شكّل نتانياهو الحكومة الاسرائيلية، لذلك ستبذل قصارى جهدها لمنع ذلك، والا فستكون مضطرة الى التعامل معها، وايجاد ارضية مشتركة للتعايش معها، والتنسيق بخصوص ضمان أمنها الحالي والمستقبلي.

أعتقد أن هذا السيناريو سيتحقق في أجزاءٍ منه بشكل عام، ولكن لا أعتقد له الديمومة، بسبب عدم إلتزام الحرس الثوري بالاتفاق النووي، وسيستفز إسرائيل، كما أن الجهود بخصوص السلام التركي-الكردي ليست بالمستوى المطلوب، وان الثقة بين دول المنطقة شبه معدومة، ناهيك عن أن حكومة بايدن ليست بمستوى المرحلة، ولا تتّصف بالكفاءة اللازمة لأداء دور الراعي والمنظر في المنطقة، وبالتالي ستستمر الأحداث كما هي دون تغيير ملموس في فترة حكم بايدن.. هذا ما أستقرأتُه من إجراءات الرئيس في المئة التي فاتت من حكمه.