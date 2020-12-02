ولكي يسيطر البريطانيون على الشرق الأوسط ويحققوا أهدافهم التوسعية، بدأوا في الاستيلاء على الدول وضمان استمرار السيطرة، واتبعوا أساليب تتسم بروح عدم التسامح والتمييز.

الدول التي احتلتها من الهند إلى الشرق الأوسط، على الرغم من عداء الشعوب للغزو البريطاني للمنطقة، لكنها لم تستطع طرد البريطانيين من أراضيهم، كانت القوى الاستعمارية قوية في ذلك الوقت بفضل قواتها المسلحة القوية والجبارة فيها، واشترى البريطانيون الضعفاء النفوس على السكان المحليين أن يدفعوا العجلات للأمام والظروف الاقتصادية بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السلع في السوق والفقر والأمراض الناجمة عن الحروب وأسراب الصراعات في المنطقة، فقد نجحوا بالفعل في مواجهة الثورات من الهند عبر باكستان وإيران والشرق الأوسط ومن كوردستان إلى الجزيرة ومنها خليج و مصر.

الدوافع الرئيسية للغزو البريطاني للشرق الأوسط والتي تضمنت العديد من الدوافع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، شرحنا بإيجاز هذه الدوافع. أما المحور الثاني فيسلط الضوء على الاحتلال البريطاني للمنطقة وتشجيعه، وكذلك الأساليب التي استخدمها البريطانيون للسيطرة على التجارة البرية والبحرية، وكذلك الموارد النفطية ورفض الناس القيام بأنشطته اليومية والتجارية ونشاطات في المنطقة.

(السيد البريطاني ) في المنطقة يعامل معاملة خاصة لمن يتعاون مع سياساته توسعية إنها سياسة (الفرق تسد ) أي كراهية وتمييز ، وهي ظاهرة سلبية تدمر العلاقات الإنسانية والاجتماعية ، وانتشرت كثيرا بين الناس خلال تلك الفترة حتى يومنا هذا ، وهنا نرى كظاهرة مخيفة في المجتمع نعم يوجد اليوم صراع ديني وعرقي وطائفي وهذه السياسة من الصنع السيد او ( مستر البريطاني) وهو موجودة الى الآن . أكثر من ثلاثين عاما وأربعين عاما على الحرب بين العراق وإيران ، والغزو العراقي للكويت والتحرير الأخير تغيرت وظائف و ملامح الخريطة السياسية في الشرق الأوسط بشكل خاص والعالم بشكل عام ، حيث يرى مراقبون سياسيون أن الحروب المدمرة في للشرق الأوسط تأثير كبير على الوضع بشكل عام ، فبالإضافة إلى تحدي السياسة الاجتماعية والتنمية البشرية والاجتماعية ، ارتبطت ظاهرة الاستعمار بنهضة الدول والكيانات في القرون الأخيرة ، عندما دارت بعض الدول الأوروبية على غرار بريطانيا لفترة إلى تغزو وتستعمر العديد من الدول وخاصة آسيا وإفريقيا وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وبلغت ذروتها في بداية القرن الماضي. أي أكثر من مائة عام .. نعم الان من المهم والمهم بالنسبة للبريطانيين أن يغيروا المسار في سياساتهم في جميع جوانب الحياة العامة وأن يتركوا العالم يعيش في سلام وانسجام وأن يبتعدوا عن الانقسام بين هذا وذاك. الإنسانية وحق تقرير المصير مطلب عام لجميع الشعوب ، ويجب على القوى العظمى أن تعطي هذا الحق للشعوب المضطهدة والمحتلة ، وخاصة (السيد البريطاني )، لتغيير سياسته القديمة إلى سياسة جديدة تستحق الاهتمام والاحترام من الجميع.