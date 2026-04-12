الدبلوماسية الرقمية والأمن السيبراني في العراق: جبهة خفية في ظل الحروب المعاصرة

في عالم تتسارع فيه التحولات التكنولوجية، لم تعد الحروب تُخاض فقط بالأسلحة التقليدية، بل انتقلت إلى فضاءات جديدة تُعرف بالفضاء السيبراني، حيث تتداخل السياسة مع التكنولوجيا، وتبرز مفاهيم مثل الدبلوماسية الرقمية والأمن السيبراني كأدوات حاسمة في إدارة الصراع الدولي. وفي هذا السياق، يجد العراق نفسه أمام تحدٍ مركب، يتجاوز حدوده الجغرافية ليصل إلى عمق بنيته الرقمية والسياسية.

لقد أظهرت الحرب الحالية في المنطقة—بما تحمله من توترات جيوسياسية واضطرابات في ممرات الطاقة والتجارة—أن الفضاء الرقمي أصبح ساحة موازية للصراع، تُستخدم فيه الهجمات السيبرانية، وحملات التضليل الإعلامي، واختراق البيانات، كوسائل ضغط وتأثير. وهنا يبرز مفهوم الأمن السيبراني بوصفه خط الدفاع الأول لحماية البنى التحتية الحيوية، مثل شبكات الكهرباء، والاتصالات، والمصارف، وحتى المؤسسات الحكومية.

في المقابل، تمثل الدبلوماسية الرقمية أداة ناعمة لإدارة العلاقات الدولية، حيث تعتمد الدول على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتشكيل الرأي العام، وبناء التحالفات، والتأثير في مسارات الأزمات. وقد أصبحت هذه الدبلوماسية جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الخارجية للدول، خاصة في أوقات الأزمات.

أما في العراق، فإن التحدي يكمن في ضعف التكامل بين هذين المجالين. فرغم التقدم النسبي في استخدام المنصات الرقمية من قبل المؤسسات الرسمية، إلا أن غياب استراتيجية وطنية متكاملة يجعل البلاد عرضة للاختراقات السيبرانية، والتأثيرات الخارجية، خاصة في ظل بيئة إقليمية مضطربة.

الحرب الحالية كشفت عن هشاشة الفضاء السيبراني في العديد من دول المنطقة، حيث تم تسجيل محاولات اختراق، وهجمات على مواقع حكومية، إضافة إلى حملات إعلامية موجهة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي. والعراق، بحكم موقعه الجيوسياسي، يُعد ساحة مفتوحة لمثل هذه التهديدات، ما يستدعي تعزيز قدراته في مجال الأمن السيبراني، ليس فقط من الناحية التقنية، بل أيضاً من خلال بناء وعي مجتمعي وإعلامي.

من جهة أخرى، يمكن للعراق أن يستثمر في الدبلوماسية الرقمية لتعزيز حضوره الإقليمي والدولي، من خلال تقديم خطاب متوازن، وتفعيل قنوات التواصل مع الشعوب والدول، خاصة في ظل الأزمات. فالدبلوماسية الرقمية لا تقتصر على الحكومات، بل تشمل أيضاً النخب الأكاديمية، والإعلاميين، وصناع الرأي.

إن العلاقة بين الدبلوماسية الرقمية والأمن السيبراني في العراق هي علاقة تكاملية، لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. فكلما تعززت قدرة الدولة على حماية فضائها الرقمي، زادت فاعلية خطابها الدبلوماسي، والعكس صحيح.

الخلاصة:

في ظل الحروب الحديثة، لم يعد الأمن يُقاس فقط بعدد الجنود أو الأسلحة، بل بقدرة الدولة على حماية بياناتها، وإدارة صورتها الرقمية، والتأثير في الفضاء السيبراني. والعراق، إذا ما أراد أن يكون فاعلاً في هذا المشهد، فعليه أن ينظر إلى الدبلوماسية الرقمية والأمن السيبراني كجبهة استراتيجية لا تقل أهمية عن أي جبهة تقليدية.