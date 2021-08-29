الخصخصة وأزمة الوقود

من المعلوم أن الخصخصة هي عملية تحويل كلي أو جزئي لملكية رأسمال الشركات العمومية من قبل الحكومة إلى القطاع الخاص، عن طريق البيع المباشر أو بوساطة الأسواق المالية، بحيث يتمّ بموجب هذه العملية بيع كافة الأصول التي تكون بحوزة أو ضمن ملكية الدولة لجهات خاصة، أو من خلال إلغاء كافة القيود التي يفرضها القانون على المنافسة بين المؤسسات التي تتبع القطاع العام والشركات الخاصة، ويكون لهذا الإجراء عادة تأثير واضح على الإيرادات الخاصة بالحكومة...

هناك العديد من الحالات والأسباب التي تقف وراء حدوث الخصخصة؛ فقد يتمّ ذلك بسبب وجود رغبة حقيقة من الحكومة بإنهاء مهامها في أماكن معينة، وقد تلجأ لهذه الأداة وجود عرضٍ مُغرٍ من قبل الشركات تقدم للحكومة لشراء أسهم هذه المؤسسات وبذلك تتخلص الحكومة من بعض ديونها وترفع نسبة وارداتها...

هناك العديد من أنواع الخصخصة؛ مثل الخصخصة الكاملة، وخصخصة العمليات، وخصخصة الخدمات العامة المقدمة من الدولة؛ وتشمل تشغيل المطارات، وصيانة المركبات، ومعالجة المعلومات والبيانات، وخدمات الكهرباء والمياه أيضاً

خصخصة الخدمات هي التي تشغل بال المواطن وتؤرقه سيما في يومنا هذا حيث الأزمات الاقتصادية التي تجتاح العالم وبضمنها إقليم كوردستان

فقد بات المواطن يعاني من شحة الوقود رغم ان العراق بصورة عامة والاقليم بصورة خاصة يطفوان على بحر من النفط وبسبب ذلك لم ينعم المواطن طيلة فصول السنة وخاصة فصل الشتاء ولو بـ مئتي لتر من وقود التدفئة ناهيك عن ارتفاع سعر وقود السيارات بشكل مخيف اثقل كاهل المواطن البسيط يقال ان السبب وراء ذلك يعود الى الخصخصة التي اعتمدت دون دراسة...

وبحسب تصريح رسمي لاحد المسؤولين فان ارتفاع سعر الوقود في اقليم كوردستان يعود الى ان الشركات التي احيلت لها خصخصة هذا القطاع لا تأتمر بأوامر الحكومة والاخيرة لا تستطيع اجبارها على خفض سعر وقود السيارات على سبيل المثال

وهذا يقودنا ای ضرورة أن تخضع الخصخصة لشروط يجب مراعاتها وتتمثل بأجراء دراسة وافية تشارك فيها جميع الجهات المعنية للتوصل للجدوى الاقتصادية لعملية الخصخصة , بحيث تراعى فيها المصلحة العامة, وأن لا يكون هناك أضراراً للمواطنين قبل أي شيء.

لذا فأن أي عملية خصخصة يجب أن تخضع لدراسة شفافة هدفها معلن بحيث تكون انتقائية متدرجة، وتغّلب من خلالها المصالح العامة على المصالح الفردية وحتی علی المصالح الحكومية وتحفظ حق المواطن والدولة بحيث تحسب جدواها على المدى البعيد فبل القر يب

ولتكن خصخصة القطاع النفطي درسا للحكومة التي باتت لا تسيطر على الشركات بحيث تخفض من سعر الوقود وعلى الحكومة الانتباه مستقبلا من خصخصة خدمات الماء والكهرباء وغيرها وعليها أيضا حماية مواطنيه من جشع الشركات التي غدا سترفع من اسعارها دون ان تتمكن الحكومة عمل شيء .