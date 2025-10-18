الحكومة وعصابات التسول

لقد أصبح التسول ظاهرة غريبة وغير حضارية في البلدان العربية منها والعراق بالذات وهذا العدد الهائل من المتسولين اللذين يستغلون طيبة المواطن العراقي ويجمعون من الأموال الكثير وبكل وقاحة ويضايقون المواطنين أينما وجدوا ، في الشارع ، في المقاهي وفي المطاعم ، حتى وصلت الحالة المزرية إلى سرقة الطعام من أمامهم .

وجميع هؤلاء ينتمون لعصابات جاءت من خارج البلد وأستغلت طيبة المواطن العراقي وهم عاطلين لا يريدون أن يبحثوا عن عمل بل حتى يرسلون الأطفال من صبيان وفتيات بصفة متسولين لمراقبة المواطنين إن كان لديهم من المال مايكفي لسرقته منهم .

إنتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمتسولات يقمن بتحويل العملة العراقية الى الدولار الأمريكي عن ما لا يقل عن ثلاثمئة دولار يومياً بشهادة مكتب الصرافة في بغداد . وطبعاً هذه الدولارات تهرب إلى خارج العراق بكل سهولة .

على الحكومة العراقية أن تعلم بأن هذه العصابات المشبوهة تستغل القوانين العراقية وضيافة العراقيين لهم من أجل الحصول على المال دون أي تعب أوعناء وعليه يجب أن يتم وضع حد لهكذا ظاهرة غير حضارية التي تسيء لسمعة البلد وتصبح شماعة لأعداء العراق بأن العراق فيه الكثير من الفقراء من العراقين في الوقت ان هؤلاء ليسوا عراقيين أصلاً بل ومع الأسف الشديد من الجمهورية السورية .

هنا أناشد الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بطرد هؤلاء من العراق وترحيلهم وتكون القوانين صارمة بإلقاء القبض على هذه العصابات القذرة والتي قد تكون من بقايا الدواعش المخربين وتخليص المواطنين من أمثال هؤلاء.