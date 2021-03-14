الحضارة السومرية في أور (أوروك) مهد الحضارة الإنسانية والأقدم في تاريخ البشرية"

تعتبر الحضارة السومرية مهد الحضارة الإنسانية والأقدم في تاريخ البشرية، ويرجع تاريخها إلى أكثر من 8000 سنة. وقعت هذه المستوطنة البشرية والحضارة في بلاد ما بين النهرين. حاليا بلاد ما بين النهرين في معظمها العراق وتمتد إلى إيران والأناضول وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. الحضارة السومرية كانت متطورة للغاية. فقد استطاعوا أقامة الحكومة والمدارس والبنية الاجتماعية والغذاء المستقر والدين والفنون والرياضيات وعلم الفلك والتنجيم والطب والتكنولوجيا والعديد من الاختراعات الهامة. لقد اخترعوا نظامًا للكتابة يستخدم حروفًا مسمّاة الحروف المسمارية . وكل هذا موثقًا في جميع سجلاتهم على الأقراص الطينية. اخترعوا الآلات الموسيقية مثل القيثارة الذهبية (الصورة 4) وأنتجوا المجوهرات الجميلة والأدوات المعدنية والأدوات الحجرية والمنسوجات.

لقد كتب أورنامو أول دستور قانوني في سومر ، والذي أصبح سابقة لقانون حمورابي في بابل. يقدم هذا القانون العالمي للتأليفات القانونية مثالاً جيدًا على الحملة الموحدة لملوك أور التي خدم فيها الملك كأب شخصية قادت أطفاله على الطريق الصحيح نحو الرخاء. لقد اخترعوا فن التعدين ، وصنعوا البرونز ، وشرعوا في العصر البرونزي. هم اول من اخترعوا مركبات ذات عجلات واستخدموها في عربات المزارع ومركبات الحرب، كما قاموا ببناء سدود للتحكم في الفيضانات وقنوات الري للزراعة وهم من الاوائل في زراعة القمح والشعير والحبوب الأخرى، كما وأنتجوا الخمور والبيرة وجاءوا بمصطلح “الكحول”. احتفظوا بسجلات الأعمال والسجلات وكان لديهم توثيق لسجلات التجارة. بنوا القوارب وتداولوا مع المناطق القريبة والهند. كما اخترع السومريون الوقت باستخدام النظام الستيني والذي يعتمد الاساس 60 في حساباته (مثلما نستخدم نحن الان النظام العشري 10). يقسمون الوقت بنسبة 60 ثانية في الدقيقة و 60 دقيقة في الساعه ، والتي ما زلنا نستخدمها اليوم. كما أنهم قسموا الدائرة إلى 360 درجة وكان لديهم معرفة واسعة بالرياضيات بما في ذلك الجمع والطرح والضرب والقسمة والمعادلات التربيعية والتكعيبية.كان هذا مهمًا في تتبع السجلات وكذلك في بعض مشاريع البناء الكبيرة ، حيث كان لدى السومريون صيغ حسابية من أجل معرفة محيط ومساحة الأشكال الهندسية المختلفة مثل المستطيلات والدوائر والمثلثات والمعادلات الجبرية هندسية بشكل جيد قبل نظرية إقليدس ، كما في اللوح الطيني (الصور 1 ، 1 أ ، 1 ب). حتى أنهم كانوا يعرفون نظرية فيثاغورس قبل فترة طويلة من كتاب فيثاغورس كما هو الحال في اللوح الطيني (الصورة 2). من المقبول بشكل عام أن المدن الأولى والزقورات التي شيدت مثل الهرم في العالم ارتفعت في سومر ، ومن بين أهم المدن: أور (أوروك) ، وركاء، إريدو ، لارسا ، إسين ، أدب ، كولا ، لاكش ، نيبور ، نينا و كيش. السومريون شيدوا المدارس الأولى ، والأمثال والأقوال الأولى ، وقصص نوح والفيضان ، ملحمة جلجامش (التوراتية أوجه الشبه لها) التشابهات المذهلة بين قائمة الملك السومري والحسابات في سفر التكوين ، أول أغنية حب ، والسوابق القانونية الأولى في قضايا المحاكم ، الحكاية الأولى لإله الموت المحتقن والأحياء ، أول هتافات الجنازة ، وأول الأفكار الأخلاقية. ممارسة يوم الميلاد لمعرفة برجك تأتي من سومر القديمة وأن العلامات الفلكية استعملها السومريون لاول مرة وهم من الاوائل الذين اوجدوها. النبي السومري إبراهيم ، المتدين الذي غادر أور وذهب وبنى بيوت الله للبشرية: القدس ثم مكة.المهاجرين من جنوب و غرب سومر و الذين يتحدثون اللغه الآراميه إلى حد كبير ، قد قدموا تدريجياً و احتلوا واستقروا في أجزاء كثيرة من سومر وتعلموا من حضارة السومريين ، طوروه وأقاموا إمبراطورياتهم. هذه كانت من الأكديين ثم البابليين والآشوريين.في القرن السابع قبل الميلاد ، اجتمعت قبائل سومرية مختلفة و انذاك سميت بالميدين (الذين يتأصلون لهم في الوقت الحاضر كل من شعوب الفرس والكرد والأرمن) لتكوين المملكة الوسطى ، والتي بقيت تابعة لآشورية جديدة. ثم بين 616 إلى 609 قبل الميلاد ، تحالف الملك كاياكساريس (624-585) قبل الميلاد مع الملك نابوخذنصر للإمبراطورية البابلية الجديدة ضد الإمبراطورية الآشورية الجديدة ، وبعد ذلك تولت الإمبراطورية الوسطى وامتدت عبر الهضبة الإيرانية و الأناضول ، شمال أفريقيا ، آسيا الوسطى وشمال الهند. تمرد كورش الكبير بنجاح ضد حكامه الميديين وأسس الإمبراطورية الأخمينية في بلاد فارس في عام 553 قبل الميلاد. انتصر القائد أسكندر المقدوني (356-323 BC)على خصمه داريوس الثالث من بلاد فارس ثم جاء نهاية الإمبراطورية الأخمينية في بلاد فارس. ودخل أسكندر بلاد ما بين النهرين في سنة 331 قبل الميلاد وأحتل نينوى وبابل وسوسا. استوطن المستعمرون اليونانيون وانتشروا في هذه المناطق و أسسوا إلحضارة الهلينية الجديدة و مدينة الحضر في بلاد ما بين النهرين في الفترة ( BC312-139) قبل الميلاد في منطقة غرب نينوى (الموصل) – العراق.في المتحف العراقي تم عرض مجموعة متنوعة من القطع التاريخية العائدة لهذه الفترة اليونانية في فترة الحضر-الهلنستية (312-139) قبل الميلاد ، في العراق ، كما هي معروضه في الصور 5-11.

إن الترتيب الزمني الموضح أعلاه والإغريق في الفترة الهلنستية (312-139) قبل الميلاد في الحضر – العراق تعلموا ودرسوا الآداب بما في ذلك الاكتشافات العلمية التي قدمتها الحضارة الموجوده والمتقدمة للفرس و الميدين والآشوريين والبابليين و الكيشين و اللولويون والأكديين والسومريين.