الحشد الشعبي نتاج الجهاد الكفائي

احتشدت الامة على مقارعة من جاء يقصد افناء الشعب العراقي بدعوى من المرجعية الدينية لكن لابد ان تثبت المرجعية موعدآ لانقضاء الحاجة بزوال مسببات الدعوة لها والا ستصبح بابآ للارتزاق اذ حتى الزعيم الافريقي نلسن مانديلا يقول ان الارتزاق من الجهاد تعني كما كتب احدهم في الباب الشرقي ( قاتل للايجار )

نحن امة واحدة بقوميات متعددة لذلك سمينا ( بالاعراق ) والالفة بين الكرد والعرب هو سر النجاح الاولي لقيام العهد الجديد فاذا اختلفنا ستذهب ريحنا .

لقد كنا نسمع بين الحين والاخر معممين ينسبون حديثآ للسيد الصادق ( ع ) على ان الكرد نسل من الجن وتتبعنا المصدر فكان الراوي ( رجل شامي ) فمن هو هذا الشامي ؟!!!

فكانت النتيجة ان المجتمع الذي اقفل عقله على متابعة المحاضرات الدينية التي ينبغي ان يكون لملقيها حساب وكتاب والا سنصل مرة اخرى الى القائل بأن الفرس هم مجوس رغم اسلامهم منذ الف وخمسمائة سنة والكل يعرف حقيقة ان الفرس اصلاء في دينهم وتشيعهم .

فلا ينبغي ان يترك الحبل على الغارب لمن هب ودب ممن يحملون عقولا محدودة والذين قيل فيهم محدودي العقل لاينبغي ان يعرفوا حدود الله فلماذا يطلق لهم العنان ليقيموا فرق المسلمين ثم شعوبهم العشائرية مترسخة فصارت عاهة يراد بها اسقاط العهد الجديد فالعرب والكرد والشيعة جمعتهم امريكا من خلال زعمائهم وقد نجحوا لكنهم يتعرضون لموجات من التتابع اللامنضبط واللامسؤول .

يقول احدهم دخلت على المرجعية في عهد الخوئي فوجدت صبية صغارمنخرطين في تلاوة القرأن ثم التجمع للمحادثة والتفسير فأستلطفت احدهم للمزاح لاسأله كيف يقضي حاجته فقال اتوارى عن الانظار واتحاشى التوجه الى القبلة ومساقط الاثمار ثم ( استعمل الماء ان لم اجد فأنني استعمل الحجارة ) يقدر المتحدث هذا الطفل بسبع سنوات حين عاد الى مجموعته ليتلوا القرأن وكأنهم كورة نحل .

ان الذي حدث نحمد الله ان لم يكن فيها ضحايا والافستكون بداية النهاية للحزام الذي قيل فيه ( كرد وعرب فد حزام ) فحوروها الى ان جعلوها مذبحة استمرت 40 عامآ فأصبر صبرآ جميلآ وهدهدوا الخواطر ياعباد الله اذ حتى دولة علي بن ابي طالب ( ع ) اسقطت بالفتن المتتابعة .

لا تركنوا للاحقاد وافهموا معنى الجهاد والا فأن الشاعر يقول البعض بدلآ من الشيطان ( راحو لكعبتها جمارآ ) اي رمي الجمرات فلا خيرآ الا في وحدتنا فحرق بناية او قطعة قماش ليست مسألة بسيطة والجلد جلد فجلد النعال جلد وجلد القران جلد فألاول يلبس والثاني يقدس فأسمعوا واعوا ياابطال الحشد .



