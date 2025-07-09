التقويم السلمي في تركيا

يتجلى، رويدا رويدا، التقويم الخاص بعملية السلام في تركيا وما جاورها.

** الجمعة، 11/7/2025، ستجري مراسيم إمحاء مجموعة من عناصر حزب العمال الكردستاني لسلاحهم الخفيف، إيذانا ببدء عمليات إلقاء السلاح وإسدال الستار على اكثر من 40 سنة من الصراع المسلح، وقد عزز الخطاب المصور لعبد الله أوجلان اليوم بخصوص السلام، هذا التقويم ايضا.

** سيلقي الرئيس أردوغان خطابا هاما بخصوص السلام ونزع السلاح في تركيا، السبت، 12/7/2025.

** سيتم تشكيل لجنة سلام في المجلس الوطني التركي خلال الأسابيع القادمة، للتحضير للإجراءات القانونية والدستورية المتناغمة مع الوضع السلمي الجديد.

** ستتوالى عمليات إلقاء السلاح، وستدخل القضية الكردية إلى الساحة السياسية التركية بحزب جديد، واستراتيجية جديدة، ونظام حكم جديد في تركيا.

** ستتم صياغة نظام جديد في سوريا، يحتفظ فيه الكرد بإدارتهم الذاتية، وقواتهم المسلحة، ضمن نظام كونفدرالي، في سوريا الموحدة.

** ستتغير الخارطة السياسية الكردية، وفق ما ستؤول إليه الوضع السياسي الكردي في تركيا.

** ستتعمق الخلافات وسيتسع الشرخ بين حكومة إقليم كردستان وحكومة المركز، بانتظار مآلات الصراع الغربي مع إيران.

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