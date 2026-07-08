التعليم حق إنساني، وليس خدمة تجارية

إنني أؤمن بأن التعليم حق إنساني أساسي لا يقل أهمية عن باقي الحقوق مثل الحق في الحياة والحرية، ولا يجوز أن يبقى محصوراً في حدود الجغرافيا أو القدرة المالية أو القيود الإدارية، وأن التعليم الجيد حق للجميع وليس امتيازا يُمنح لقلة من المحظوظين.

لذا ومن واقع تجربتي في بناء المؤسسات التعليمية، وخاصة الرقمية، أصبح من الضروري إعادة النظر في المنظومة التعليمية العالمية التي ما زالت تعكس اختلالاً واضحاً في العدالة، حيث تُحدد المؤسسات الكبرى معايير "التعليم الجيد" وتتحكم في الوصول إليه عبر تكاليف مرتفعة وإجراءات سفر معقدة، في الوقت الذي يُحرم فيه ملايين الشباب في دول الجنوب العالمي من فرص متكافئة للتعلم النوعي. هذه المعادلة غير العادلة لا تنتج فقط فجوة معرفية، بل تعمّق أيضاً فجوة اقتصادية وإنسانية بين الشعوب، وتُبقي التعليم امتيازاً بدلاً من أن يكون حقاً أساسياً عاماً.

ومن هنا، نُطلق بوليتكنيك طلال أبوغزاله العالمية الرقميةTAG.GDP باعتبارها مشروعاً تعليمياً رقمياً عالمياً يضع الإنسان في مركز العملية التعليمية، ويكسر القيود التقليدية التي طالما حدّت من وصول المعرفة. فالتعليم في فلسفتنا ليس تجارة ولا صناعة ربحية، بل خدمة إنسانية خالصة، هدفها تمكين الإنسان أينما كان من امتلاك المعرفة والمهارة والقدرة على العمل والإنتاج. وكما كان نضالنا سابقاً من أجل الاعتراف بالإنترنت كحق إنساني، فإننا اليوم نؤكد أن التعليم الرقمي امتداد طبيعي لهذا الحق، الذي لا يقتصر أثره على معرفة الفرد، بل على حياته ومستقبله ومستقبل بلده.

وفي هذا الإطار يأتي مشروع بوليتكنك TAG.GDP الذي نعمل على إطلاقه قريباً كجزء من مسؤوليتنا المجتمعية، ليشكل نموذجاً تعليمياً تطبيقياً رقمياً حديثاً يربط المعرفة مباشرة بسوق العمل، ويُخرج متعلمين قادرين على التحول إلى عاملين منتجين فور تخرجهم. هذا النموذج لا يفصل بين المعرفة النظرية والتطبيق، بل يدمجهما معا في مسار واحد ليواكب احتياجات الاقتصاد الحديث، ويمنح الشباب فرصة حقيقية للاندماج في سوق العمل بكفاءة عالية دون تأخير أو فجوات زمنية بين التعلم والتوظيف.

إن التعليم الرقمي الذي نقدمه يقوم على مبادئ واضحة تتلخص في إلغاء حاجز التأشيرة، وإتاحة التعلم من أي مكان وفي أي وقت، وتقليل التكاليف إلى أدنى حد ممكن، وتوحيد جودة المحتوى التعليمي، بحيث يحصل كل طالب في أي مكان في العالم على نفس الفرصة ونفس المستوى من المعرفة. وبهذا يتحول التعليم من نظام مقيد بالزمان والمكان إلى منظومة مفتوحة وعادلة وشاملة.

إننا نؤمن بأن التعليم هو الامتداد الطبيعي لحق الإنسان في الوصول إلى الإنترنت، وأن تمكين الإنسان من المعرفة هو المدخل الحقيقي لتمكينه من الحياة الكريمة. لذلك فإن مشروع TAG.GDP ليس مجرد مبادرة تعليمية، بل هو رؤية حضارية تسعى إلى إعادة تعريف التعليم في القرن الحادي والعشرين، بحيث يصبح حقاً متاحاً لكل إنسان بلا استثناء، وبلا قيود، وبلا حواجز.

لذا فإن تحويل فكرة التعليم التطبيقي الرقمي إلى واقع عالمي ملموس، يجعل من المعرفة أداة للعدالة والنهضة والكرامة الإنسانية