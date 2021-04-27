التعايش السلمي من أخلاقيات الشعب الكوردي

منذ زمن بعيد، تعيش الأقليات العرقية والدينية الأخرى، على هذه الارض الطاهرة ارض كردستان بالإضافة إلى الشعب الكوردي، فهذا الشعب لديه خصوصية عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الآخرين في العيش تحت سقف واحد دون أي مشكلة، وهذا هو طبع الكورد لحقوق للناس مع الاخرين، ليست الآن انما منذ ظهور الإنسانية على الأرض.

في آخر تقرير، أصدرت لجنة الحرية الدينية الأمريكية تقريرها السنوي عن انتهاك الحرية الدينية، يعتبر التقرير العديد من البلدان في هذا الصدد. كما تم تضمين إقليم كوردستان في التقرير.

ركز التقرير على الفرص والعقبات التي تحول دون القضاء على الحريات الدينية، والتي تحددها إقليم كردستان للحفاظ على وضعها المتميز لحماية الحرية الدينية في اقليم كوردستان هي حيث تشعر جميع الأقليات بأمان وتجربة التكامل والمصالحة والتعايش.

تواصل كوردستان والحكومة الإقليمية دعم التعايش الديني والاثني. يوجد في التقرير إشارة خاصة إلى أن حكومة إقليم كوردستان مهتمة بشكل خاص بحقوق الأقليات الدينية والعرقية وكذلك دمج المواطنين الاجانب و العاملين الذين يعيشون في الإقليم مع المواطنين إقليم تحت خيمة وسقف واحد.

وهذا ليس جديدا لحكومة وشعب كوردستان، أن الفكر التمييز والعنصرية ليست لها مكانا في كوردستان، وجميع الأديان تتطلب الاندماج والتعايش والتسامح يحمي القانون حقوق المكونات العرقية مثل التركمان والآشوريين والكلدان والسريان والمكونات الدينية مثل المسيحيين واليزيديين والصابئة المندائيين والكاكائيين والزرادشتيين وغيرهم، هذه فكرة من أخلاقيات الكورد منذ زمن طويل .. كلنا راينا بعد الانتفاضة المباركة في ربيع عام 1991، وسارع الناس لنجدة الجنود الاسرى العراقيين في جميع مدن كوردستان على بقاهم على قيد الحياة ومشاركة الطعام والملابس معهم على الرغم من ويلات من قبل الجنود العراقيين خاصة ابان فترة الثمانينات من القرن الماضي واستخدام كافة اسلحة ضدهم ، نعم يعد التقرير الأمريكي حول الحقوق والتعايش السلمي في كوردستان اشادة صادقة من المنظمة اتجاء شعب كوردستان كذلك لحظة مهمة وترقيت إلى مستوى أعلى في التعايش السلمي مستقبلا .