البطالة في العراق.. بوابة إلى الانحراف أم أزمة يمكن معالجتها؟

تُعد البطالة من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع العراقي في الوقت الحاضر، ليس فقط بسبب آثارها الاقتصادية، بل لما تتركه من تداعيات اجتماعية وأمنية ونفسية على فئة الشباب التي تمثل العمود الفقري لأي دولة تسعى إلى التنمية والاستقرار.

بعد عام 2003 شهد العراق تحولات سياسية واقتصادية كبيرة، إلا أن هذه التحولات لم تنعكس بصورة كافية على سوق العمل، حيث ارتفعت معدلات البطالة بشكل ملحوظ خلال السنوات اللاحقة نتيجة تراجع القطاع الصناعي، وضعف الاستثمار، واعتماد الاقتصاد بشكل شبه كامل على النفط، فضلاً عن النمو السكاني المتسارع الذي أفرز أعداداً كبيرة من الخريجين الباحثين عن فرص عمل.

وتشير تقديرات محلية ودولية مختلفة إلى أن معدلات البطالة بين الشباب في بعض السنوات تجاوزت 25%، بينما ترتفع النسبة في بعض المحافظات إلى مستويات أكبر من ذلك. ومع غياب فرص العمل الكافية، يجد العديد من الشباب أنفسهم أمام فراغ اقتصادي واجتماعي خطير.

إن البطالة لا تعني فقط غياب الدخل، بل قد تتحول إلى بيئة خصبة لانتشار العديد من السلوكيات السلبية التي لا تليق بقيم المجتمع العراقي، مثل تعاطي المخدرات والجريمة المنظمة والابتزاز الإلكتروني والانخراط في شبكات التهريب أو الجماعات الخارجة عن القانون. فالشاب الذي يفقد الأمل في الحصول على فرصة عمل كريمة قد يصبح أكثر عرضة للانجراف وراء المغريات المالية السريعة مهما كانت مصادرها غير مشروعة.

وفي السنوات الأخيرة شهد العراق تصاعداً ملحوظاً في جرائم المخدرات، حيث أعلنت الجهات الأمنية مراراً عن ضبط شبكات للاتجار بالمخدرات وإلقاء القبض على آلاف المتهمين سنوياً. كما تشير تقديرات وتقارير أمنية إلى وجود عشرات الآلاف من المتعاطين بدرجات متفاوتة، وهي أرقام تثير القلق وتؤكد أن المشكلة لم تعد أمنية فقط، بل أصبحت اجتماعية وتنموية أيضاً.

ولا يمكن فصل انتشار المخدرات عن البطالة والفقر وضعف الفرص الاقتصادية، فالعلاقة بين هذه الظواهر غالباً ما تكون مترابطة. فكلما ارتفعت معدلات البطالة زادت احتمالات الانحراف، وكلما توفرت فرص العمل والاستقرار الاقتصادي انخفضت معدلات الجريمة والتعاطي.

لكن هل تستطيع الدولة انتشال المجتمع من هذه الأزمة؟

الجواب نعم، إذا ما تم اعتماد استراتيجية شاملة تقوم على عدة محاور:

أولاً: إعادة إحياء القطاع الصناعي العراقي وتشغيل المصانع المتوقفة التي كانت تستوعب آلاف العمال والفنيين.

ثانياً: دعم القطاع الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، بما يخلق فرص عمل واسعة في الريف والمدن.

ثالثاً: تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتبسيط الإجراءات أمام الشركات الراغبة بالعمل في العراق.

رابعاً: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب من خلال القروض الميسرة وبرامج التدريب والتأهيل.

خامساً: تعزيز برامج مكافحة المخدرات والتوعية المجتمعية داخل المدارس والجامعات والمؤسسات الإعلامية.

سادساً: ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل بدلاً من تخريج أعداد كبيرة من الاختصاصات التي لا تجد فرصاً وظيفية.

لقد أثبتت تجارب دول عديدة أن الاستثمار في الشباب هو الطريق الأقصر نحو الاستقرار. فدول مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة واجهت تحديات اقتصادية كبيرة، لكنها حولت شبابها إلى قوة إنتاجية من خلال التعليم والصناعة والتكنولوجيا.

إن مستقبل العراق لا يُبنى بالنفط وحده، بل بسواعد شبابه وعقولهم. وعندما يشعر الشاب أن الدولة توفر له فرصة عمل كريمة وحياة مستقرة، فإنه سيكون شريكاً في البناء والتنمية بدلاً من أن يصبح ضحية للبطالة أو فريسة للانحراف والجريمة. لذلك فإن معالجة البطالة ليست مجرد قضية اقتصادية، بل هي مشروع وطني لحماية المجتمع وصناعة مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للعراق.