الاردن.. وسام ذهبي أولمبي

الاردن : الجارة الغربية للعراق .. شاركت في أول دورة أولمبية في موسكو عام 1980 - ايام كانت عاصمة الأتحاد السوفيتي، هذه الدورة التي قاطعتها 61 دولة بسبب احتلال السوفيت لأفغانستان آنذاك، وفيها بدأت العوامل السياسية تدخل في الشؤون الاولمبية وبشكل مباشر ومن اوسع ابوابها، ودون الاهتمام لأهداف و شعار الاولمبي وفي المقدمة الروح الرياضية العالية، وضمان حقوق الرياضين ومدربيهم الذين يبذلون جهدا كبيرا ولسنوات طويلة في التدريب والاعداد والتهيئة من اجل المشاركة في هذه الدورات الاولمبية.

ولكن ومع الاسف الشديد لم تعجب الانفس الشريرة لهذا التجمع الرياضي العالمي والهادف الى المحبة و التعاون والتقارب بين الشعوب و الدول ولتحقيق السلام العالمي ، فقاموا بزرع الفتن و الانشقاق والفساد والشر فيها .. المملكة الاردنية الهاشمية لم تقاطع هذه الدورة بل شاركت بوفد من " 4 لاعبين " في مسابقة " الرماية " دون احراز اي نتيجة .. وفي دورة لوس انجلوس عام 1984 - الولايات المتحدة الامريكية .. قاطعت الدول الشرقية ( بقيادة الاتحاد السوفيتي ) للدورة ردا على مقاطعت الدول الغربية - بقيادة امريكا - لدورة موسكو .. وشارك الاردن بوفد من " 12 لاعبا و لاعبة " في ( المبارزة + الرماية + العاب القوى ) دون احراز اي نتيجة .. وفي دورة سيول كوريا الجنوبية 1988 شارك الاردن بوفد من " 9 لاعبين واستطاع اللاعب " احسان ابوشيخة " و مواطنه " سامر كمال " تحقيق وسامين برونزين في مسابقة التايكواندو ، ولم يحتسب للاردن ( كون التايكواندو كانت لعبة تجريبية و استعراضية و لم تدرج رسميا ضمن المسابقات الاولمبية انذاك )

وفي دورة برشلونه عام 1992 - اسبانيا شارك الاردن بوفد من " 7 لاعبين و لاعبات " في 4 مسابقات ( الرماية + التايكواندو + العاب القوى + كرة الطاولة ) وفاز اللاعب " عمار فهد " برونزية " في التايكواندو " ولم يحتسب في رصيد الاردن لنفس السبب السابق ... وفي دورة اتلانتا عام 1996 - الولايات المتحدة الامريكية شارك الاردن بوفد من " 5 لاعبين " في 3 العاب ( السباحة + الرماية + العاب القوى ) دون احراز اي نتيجة ... وفي دورة سيدني عام 2000 .. شارك الاردن بوفد من " 8 لاعبين و لاعبات " في 6 العاب ( الرماية + السباحة + الفروسية + العاب القوى + التايكواندو + كرة الطاولة ) دون احراز اي نتيجة ... وفي دورة اثينا عام 2004 - اليونان شارك الاردن بوفد من " 8 لاعبين و لاعبات " في 5 العاب ( الفروسية + السباحة + التايكواندو + العاب القوى + كرة الطاولة ) دون احراز اي نتيجة ... وفي دورة بكين عام 2008 - الصين شارك الاردن بوفد من " 7 لاعبين ولاعبات " في 5 مسابقات ( السباحة + الفروسية + التايكواندو + العاب القوى + كرة الطاولة ) ايضا دون احراز اي نتيجة .. وفي دورة لندن عام 2012 - بريطانيا شارك الاردن بوفد من " 9 لاعبين و لاعبات " في 5 العاب ( السباحة + الملاكمة + الفروسية + التايكوندو + العاب القوى ) دون احراز اي نتيجة .. وفي دورة ريودي جانيرو عام 2016 - البرازيل شارك الاردن بوفد من " 8 لاعبين ولاعبات " في 6 العاب ( السباحة + الجودو + الملاكمة + التايكواندو + العاب القوى + الترايثلون ) وحقق اللاعب الاردني ( احمد ابو غوش ) اول ميدالية ذهبية في التايكواندو - وزن تحت 68 كغم واحتسب هذا الفوز ضمن رصيد الاردن ( نظرا لادراج لعبة التايكواندو رسميا ضمن جدول مسابقات الاولمبية منذ دورة سيدني عام 2000 ) ... وفي دورة طوكيو 2020 شارك الاردن بوفد من " 14 لاعبا و لاعبة " في 8 لعبات ( السباحة + الملاكمة + الفروسية + الجودو + الكارتية + العاب القوى + الرماية + التايكواندو ) و فاز اللاعب " صالح الشراباتي " ميدالية فضية في التايكواندو ، كما فاز مواطنه اللاعب " عبد الرحمن المصاطفة " ميدالية برونزية في لعبة الكاراتية .. ويعتبر هذا الانجاز الاولمبي قفزة نوعية ممتازة وثمينة للاردن خلال ( 10 مشاركات اولمبية ) علما المملكة الاردنية الهاشمية تعد من الدول الفقيرة بالموارد النفطية و الغاز مقارنة بدول الجوار.. نامل لابطال و بطلات الاردن الجارة العزيزة لبلدنا العراق المزيد من الاوسمة الاولمبية وخاصة الذهبية في دورة باريس 2024 والتي ستقام من 26 تموز وتستمر لغاية 11 أب . . .

المصادر : 1 - المشاركات العربية في الالعاب الاولمبية الصيفية 28 / 8 / 2023 ويكيبيديا - الموسوعة الحرة 2 - مشاركة اردنية تاريخية في الاولمبياد .. حصاد لثمار الالعاب 8 / 8 2021 العربية الجديد - كوكل 3 - الاردن و الاولمبياد .. انطلاقة من البوابة الذهبية 11 / 4 / 2020 العين الاخبارية - اليوتيوب 4 - تاريخ الاردن في الاولمبياد - موسكو1980 - فيسبوك 5 - احمد ابو غوش اول ميدالية اولمبية للاردن بفوزه بذهبية 19 / 8 / 2016 الجزير نت - اليوتيوب 6 - الاردن يشارك في اولمبياد طوكيو بالبعثة الكبرى 1 / 7 / 2021 قناة المملكة 7 - الاردن في الالعاب الاولمبية - ويكبيديا - الموسوعة الحرة 28 / 8 / 2023 8 - قاسم المندلاوي - المكتبة الرياضية . .