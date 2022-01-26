اشباح الصحراء أم الأقاليم؟

في فترة تكوين الحشد الشعبي والذي صوت برلمان العراق عليه ذهبت الأحزاب والجماعات السنية داخل البرلمان الى دعوة تشكل قوة بالمقابل تحت مسمى الجيش الوطني ولكن الفكرة رفضت بالمطلق من الجانب الإيراني واستبعدت نهائيا، ثم جاءت الصحوات السنية بقيادة أبو ريشة لحماية مناطقهم ولكن هي الاخرى وفي عهد المالكي جرت عليهم سياسة الاقصاء ومن ثم قطع الرواتب فضلا عن مقتل الكثير منهم على يد تنظيم القاعدة الأمر الذي أضعف من تواجدهم وبالتالي القضاء عليهم، رغم ان الصحوات ساهمت كثيرا وساعدت أمريكا باختراق تنظيم القاعدة في العراق والقضاء على الكثير منهم.

هذا النفس الإيراني في العراق ومن خلال اغلب الاحزاب الشيعية وزعمائهم تمكنوا من نشر ثقافة الكراهية للمجتمع السني عربا وكوردا غرس فكرة إن سيطرة السنة على النظام العراقي سوف تحرم الشيعة من امل رجعتهم للحكم وعليه قامت الحكومات الشيعية المتتالية خاصة في فترة المالكي بالتغيير الديمغرافي في المناطق السنية فضلا عن تكوين حزام شيعي خلف المناطق ذات الأغلبية السنية كما هو الحال في حزام بغداد وسامراء تحت ذريعة توسيع حرم الإمامين العسكريين.

هذه المخاوف وغيرها وبمساعدة امريكا تم تكوين قوة من أبناء المناطق الغربية من العراق وبالتحديد من المحافظات السنية تحت مسمى اشباح الصحراء ويتركز تواجدهم في عين الأسد والحبانية تقوم مهامهم على اختراق او الانخراط مع الدواعش بهدف نقل اخبارهم والمساهمة في القضاء عليهم وكل ذلك يجري تحت اشراف التواجد الامريكى في المنطقة حيث يتم تدريبهم وتسليحهم، الا ان الاطراف الموالية لإيران تتخوف من ذلك ويعتبرهم خطرا كبيرا عليهم وعلى تواجد الحشد الشعبي فتقوم هذه الاطراف بنشر الأكاذيب ومحاولة تحشيد الرأي العام الشيعي ضدهم ومن ثم يتم استهداف مواقع ومعسكرات تدريب اشباح الصحراء.

ومن الجدير بالذكر ان الامور تتصاعد والمخاوف تزداد بزيادة توظيف الأجندات الإقليمية في العراق وغياب الاجندة الوطنية، وحسب رأيي الخاص ارى في تطبيق الفيدرالية بموجب الدستور العراقي من حيث انشاء الاقاليم هو المنقذ الوحيد للامن والاستقرار وتبديد المخاوف المختلفة.

ففي الحقيقة والواقع الخصائص في العراق غير موحدة ولكل منطقة ميزتها وخصائصها ( ارضا وشعبا ومناخا ) الخاصة بها التي تختلف فيها عن باقي المناطق، لذا ارى بتكرار تجربة اقليم كوردستان ضمانا للامن والاستقرار والتقدم.