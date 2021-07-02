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ازمة الكھرباء مؤامرة ضد الشعب العراقي من قبل أحزاب سیاسیة فاسدة

Category: مقـالات

Date: 2021-07-02T19:19:14+0000
ازمة الكھرباء مؤامرة ضد الشعب العراقي من قبل أحزاب سیاسیة فاسدة

ازمة الكھرباء مؤامرة كانت ولا زالت ضد الشعب العراقي من قبل بعض الأحزاب السیاسیة الفاسدة ومن یقف معھم

عندما قمت بتشكیل الكابينة الوزارية كان ھدفي الأساس ان اجلب وزراء اكفاء، مخلصین وغیر تابعین للأحزاب السیاسیة الحاكمة لكي یمارسوا واجباتھم بكفاءة واستقلالیة؛ لقد كنت وزیراً لدورتین وكنت اعلم علم الیقین أن الكثیر من الوزراء المحسوبین على جھات سیاسیة لم یكن ھمھم بناء البلد بل كان ھمھم ھو سرقة موارد البلد لمصلحة الأحزاب التي ینتمون الیھا ولمصالحھم الخاصة، وكان ذلك یتم بجلب شركات من قبل اللجان الاقتصادیة غیر رصینة تحال الیھم المشاریع ویقومون بالاستیلاء على 20 ٪من السلفة الأولیة التي تدفع مقدماً من قیمة المشروع أو حتى كامل كلفة المشروع ثم لا ینجز إلا جزء المشاریع المتلكئة اكثر من ستة آلاف مشروع. بسیط من المشروع ثم یعلن ان المشروع متلكئ وتختفي ھذه الأموال، ولذلك تجاوز عدد لھذا السبب كان اصراري على عدم منح أي وزارة لأي جھة وحزب سیاسي، ولكن للأسف الشدید تحدث معي ممثلي الأحزاب الفاسدة وقالوا بنص العبارة (إن لم تعطنا وزارات فلن نستطیع ان نمول احزابنا، وھذا لن نقبلھ، ولذلك لن نصوت لكابینتك الوزاریة/ وكأن ثروات البلد ملكاً لھذه الأحزاب دون الشعب العراقي) فكان جوابي لھم (لقد دمرتم البلد خلال السبعة عشر عاماً الماضیة، وإن اردتم الاستمرار بتدمیر البلد فلن أكون شریكاً معكم، ولن ارضى ان أكون رئیساً للوزراء ولدي وزراء فاسدون یسرقون موارد البلد لمصالح احزابكم).

وھذا باختصار سبب أزمة الكھرباء وجمیع الازمات التي یعاني منھا أبناء وطننا منذ ثمانیة عشر عاماً حتى الیوم؛ لذلك نستطیع ان نقول بكل ثقة إن أزمة الكھرباء ھي مؤامرة من قبل الأحزاب الفاسدة ضد أبناء شعبنا العراقي. 

نسأل الله ان یھدي أبناء وطننا فمنھم الكثیرون المشاركون في مسؤولیة تولي الكثیر من الفاسدین مقالید البلد وعلیھم المعول لتغییر المعادلة، وإني مطمئن إن ھذا الیوم قادم بمشیئة الله وندعوه أن یغیر سوء حالنا إلى حسن حاله انه سمیع مجیب. 

 

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