اربيل ستبقى صامدة

في غضون شهرين فقط تعرضت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، لهجوم صاروخي من قبل المليشيات، وهذه المدينة الآمنة والمستقرة بكل ما هو آمن ومستقر ليست في الشرق الأوسط بل في العالم.. ازدهرت أربيل في الآونة الأخيرة بملامحها المعمارية الجميلة، وبالتالي كان الشعب الكردي، وخاصة مدينة أربيل، على الدوام تحت أنظار الأعداء والميليشيات غير الشرعية.

إن القصف الصاروخي أو بالطائرات المسيرة لمن هم خارج القانون لن يتغير ضد أهالي أربيل لأن قوة الإرادة والعزيمة هي سمات هذا الشعب الذي يناضل من أجل الحرية التي يتمتع بها أهل مدينة أربيل العريقة في كل شيء بسكانها الاصلاء. وقلعة شاهقة والشامخة و منارة عالية قرب سوقها الشهير ( القيصري) ، لطالما كانت المدينة ملاذًا آمنًا لجميع الاحرار.

بعد عام 2003 ، ازدهرت العاصمة أربيل وشهدت أعمال بناء وشوارع ، والمزيد من الأمن والحيوية للسكان ، على الرغم من الحصار و قطع الرواتب الموظفين من قبل حكومة بغداد وحرب داعش ، إلا أن المدينة لم توقف فيها العملية الإعمار والتنمية ، هذه النقطة مهمة لسكان المدينة لأنهم دائمًا صامدون في مواجهة التحديات والأزمات ، ومع ذلك وبقوة إيمانهم وعزمهم وصبرهم نجحوا وتغلبوا على الصعوبات ، ولاننسى أن الحركة السياحية كانت وسيلة الاندماج مع الآخرين مما يدل على أن المدينة تتمتع بمناطق سياحية خلابة وحياة هادئة .. وأن قصف المليشيات وصواريخها عمل إرهابي مشين لم يردعه هذا التصميم والارادة والهجوم عمل جبان ومخزي ، فالشعب الكردي له تاريخه مليء بالويلات والمجازر من قبل السلطات الحاكمة ، لكنهم يتمسكون دائما بوطنهم وقوميتهم ، في كل مرة يعودون منتصرين على الأعداء. وستتم محاكمة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة من أجل الحصول على جزاءهم العادل ، هذا وستبقى أربيل صامدة و شامخة وعودتنا اربيل على ان تكون في الطليعة دائما ، وفي النهاية ستقع الميليشيات في مستنقع الاذيال والهزيمة .