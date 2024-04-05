أيها الفيليون، اسمعوا وعوا!

عبد الستار نورعلي

بمناسبة يوم الشهيد الفيلي:

أزيحـوا عنْ نفوسكم الرقادَ

وخلُّوا صحوةَ الوعي الوِسادَ

وفُكُّوا القيدَ عنْ حُلُمٍ أسيرٍ

ينـزُ مكانـُه نزفـاً مُعـادَ

فما كنتمْ سليلَ النومِ يوماً

لأنتمْ أمةٌ غـزُرتْ حصادَ

تلقفكمْ سيوفُ الغُربِ دهراً

وسيفُ القُرْبِ كانَ لهمْ سِنادَ

فأغلقَ سادنُ الأهلينَ عيناً

وأذناً صمَّها مُـلِئتْ عنادَ

وقـعتمْ بينَ هذا ثـمَّ هذا

محاصصةً ليفتتحوا المزاد

فهذا يسحبُ الحبلَ احتساباً

وذاكَ يشدُّهُ عَصَباً شِدادا

وأنتمْ رهـنُ مَظلمَةٍ تمادَتْ

ببغيٍ زادَ في الذبحِ ازديادا

فأطلقتمْ صراخَ الجرحِ يعلو

ولا أحدٌ يمدُّ لكمْ ضِمادا

رمتْكم عادياتُ القومِ قسراً

بتهجيـرٍ ، وتشريدٍ، تمادى

على الألغامِ سارتْ في الدياجي

قوافلُكمْ ، جميعاً ، أو فـُرادى

فكمْ طارتْ الى أشلاءَ جمعٌ

وكمْ ذئبٍ طوى الأحياءَ زادا

وكمْ طفلٍ هوى في قعر وادٍ

وصرخـة أمهِ جمُدتْ جمادا

وكمْ عـذراءَ غيَّـبَها وحوشٌ

تشمِّرُ ساعدَ الغدرِ اعتيادا

فما كنتمْ طبولَ الحربِ يوماً

وصارَ لها شبابُكمو الوَقادَ

* * *

أزيحوا عن عيونكمُ الرُقادا

وصُبُّوا النورَ فيها مُستقادا

لديكمْ فتيةٌ زرعُوا المَعالي

على قممِ الذُرى اتقدُوا اتقادا

هُمُو خيرُ الأُلى ملأوا النوادي

مفاخرةً، ومَنْ شـدُّوا الجيـادَ

ومَنْ طافَ المراجلَ مُستهاماً

يدورُ بساحِها خيلاً جِلادا

ومنكمْ مَنْ غزا فنَّ المعاني

ليصطادَ الفرائدَ والتِلادا

وفيكمْ شِيبةٌ خبروا البلايا

فصاغوا جَمْرَها حِكَماً وزادا

بقاماتٍ تجلَّتْ في انتصابِ

ولم تُسلِمْ لطاغيةٍ قِـيادا

نساءٌ قد عظُمْنَ بفرطِ صبرٍ

بثُكلٍ ذوَّبَ الصخرَ الصِلادا

فهذي شبلُها في قعرِ سجنٍ

ذوى ، لم يجْـتَنِ أملاً مُرادا

وتلكَ الزوجُ في نَفَقٍ بهيمٍ

تردَّى، لا صداهُ ولا رمادا

وثالثةٌ شقيقٌ شبَّ حُـلْماً

طريَ العودِ غابَ فلا مَعادا

مقابرُ تختفي، أخرى أطلَّتْ

بها الأجداثُ تنعقدُ انعقادا

أيا قوماً، خيارُ الناس فيكمْ

وطيبةُ فوحِكُمْ عَـمَّ البلادا

ولكنَّ ا لطغـاةَ أبـَوا سكوناً

فساموكمْ منَ العسفِ اضطهادا

لصوصٌ في جذورِهُمو لبوسٌ

من الأحقادِ تغترفُ الفسادَ

وغدرٌ شـيمةٌ فيهم تجلَّتْ

تمدُ العِرقَ في النفسِ امتدادا

فيا قومي، زرعْتُمْ كلَّ أرضٍ

وفاءً ، واقتداراً ، واعتدادا

بكمْ جلَّتْ صروفُ الدهرِ نَوحاً

فأشهدتُمْ بمـوجتِها العبادا

فلا أفلَتْ بمربعكمْ نجومٌ

ولا لبسَ الزمانُ بكمْ حِدادا

فيا قومي مسيرُ الخَلْقِ درسٌ

مسيرُكمو دروسٌ لنْ تـُبادا

إلامَ شـتاتُكمْ وفـراقُ رأيٍ

وخيرُ الرأيِ ينطلقُ اتحادا

تجمَّعْ ، يا أخي ، درعـاً ببيتٍ

فوحدةُ جمعِكمْ ترقى احتشادا