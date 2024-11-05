إيلام الفيلية.. "آكواريوم" حوض سمك طبيعي في قلب الجبل

شفق نيوز/ في أقصى شمال محافظة إيلام الفيلية، توجد منطقة ذات طبيعة بكر وجميلة تشتهر باسم "آكواريوم" أو حوض السمك الطبيعي.

وبحسب تقرير لموقع "همشهري أونلاين" الإيراني، ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن "مضيق شميران في مقاطعة إيوان محاط بالسهول والجبال، وفي وسطه يمكنك رؤية مضيق يشبه حوض السمك من الأعلى؛ أي حوض سمك طبيعي"، مضيفاً أن "مضيق شميران أصبح الآن أحد الوجهات السياحية".

وأشار التقرير إلى أن "السياح، بالإضافة إلى الاستمتاع بالطبيعة البكر لهذه المنطقة، يسبحون أحياناً في مياه النهر"، مبيناً أن "مياه المضيق صافية جداً بحيث يمكنك رؤية عمق أكثر من ثلاثة أمتار من مضيق شميران، ويرجع أحد أسباب ظهور شميران كحوض للأسماك إلى هذا".

ونوه إلى أن "مدينة إيوان تقع في شمال محافظة إيلام ويحدها من الشمال مدينة كرمنشاه وإسلام آباد الغربية، ومن الشرق مدينة تشرداول، ومن الغرب مدينة كيلانغرب وقصر شيرين ودولة العراق"، مبيناً أن "هذه المدينة باتت تُعرف باسم جوهرة إيلام".

كما أشار إلى أن "مركز هذه المدينة هو مدينة إيوان وهي ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في مقاطعة إيلام وتعد أحد المراكز الرئيسية لقبيلة كلهور"، موضحاً أن "غالبية سكان بلدة إيوان يتحدثون باللهجة الكوردية الكلهورية وأقلية من مهاجري كرمنشاه يتحدثون باللهجة الجافية الكوردية".

وذكر التقرير أن "آكواريوم أو حوض الأسماك الطبيعي هو بحيرة جميلة في إيلام، وهي من المعالم السياحية المذهلة في إيران والتي تجذب الكثير من السياح كل عام".

ترجمة وكالة شفق نيوز