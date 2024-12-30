إيلام الفيلية.. رحلة إلى قلعة بهرام تشوبين التاريخية (صور+ فيديو)

شفق نيوز/ تعد قلعة بهرام تشوبين، المعروفة أيضًا بـ"مضيق بهرام تشوبين"، واحدة من أبرز المعالم السياحية في محافظة إيلام الفيلية، تقع هذه القلعة التاريخية على سفوح جبل "كبير كوه"، وتتميز بجمالها الطبيعي وأهميتها التاريخية التي تعود إلى العصر الساساني.

للوصول إلى القلعة، يجب السفر مسافة 14 كيلومترًا عبر طريق دره شهر-بولدختر في محافظة إيلام. تقع القلعة داخل وادٍ ضيق بين صخرتين بارزتين، ما منحها موقعًا استراتيجيًا جعلها قاعدة عسكرية حصينة ومقر إقامة القائد الساساني بهرام تشوبين، أحد أبرز شخصيات ذلك العصر وابن عائلة مرموقة.

يتسم المضيق بمدخل ضيق بين صخرتين متقاربتين، حيث تم بناء هيكل يُستخدم للتحكم في حركة الدخول والخروج. أعلى الصخور، توجد خنادق وأبراج مراقبة تتيح رؤية واضحة لجميع أجزاء المضيق.داخل القلعة، هناك برك حجرية متدرجة منحوتة بعناية باستخدام القلم والمطرقة. أما القلعة الرئيسية، الواقعة في الجزء العلوي من المضيق، فلم يتبق منها سوى بقايا أسوار مدمرة بفعل الزمن.

تم استخدام الحجر والجبس المتوفرين محليًا في بناء القلعة، حيث تم تصميمها لتناسب البيئة الجبلية الوعرة. كما يظهر في المضيق بقايا سلالم حجرية مائلة كانت تسهل التنقل بين المستويات المختلفة.

كما يُعتبر خزان مضيق بهرام الحجري من أبرز معالم القلعة. هذا الخزان مكوّن من صخرة ضخمة منحوتة لتشكيل أربعة أحواض مستطيلة الشكل متدرجة، متصلة بمجاري مائية ضيقة لتجميع مياه الثلوج والأمطار. كانت المياه تتدفق من المنحدرات العليا لتملأ الحوض الأول، ومنه تنتقل إلى البرك الجانبية.

سبب التسمية

وبحسب تقرير لموقع همشهري أونلاين الايراني وترجمته وكالة شفق نيوز يتمحور تفسيران رئيسيان لتسمية المضيق: يُعتقد أن الموقع كان مكانًا لصيد بهرام تشوبين، حيث تظهر بعض المنحوتات الصخرية مناظر للصيد، كما يُنسب الاسم إلى قلعة بهرام تشوبين نظرًا لوجود بقايا الأبراج والأسوار داخل الوادي.