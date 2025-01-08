إيلام الفيلية تحقق "قفزة كبيرة" بالصادرات الإيرانية غير النفطية إلى العراق

شفق نيوز/ كشف مدير عام جمارك محافظة إيلام الفيلية، سهراب كمري، يوم الأربعاء، عن نمو كبير للصادرات غير النفطية إلى العراق هذا العام، معلناً عن تصدير بضائع تجاوزت حدود المليار دولار خلال تسعة أشهر.

وجاء في تقرير لوكالة "إيرنا" الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، أنه وسط التطورات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها إيران، دونت محافظة إيلام اسمها بـ"قفزة كبيرة" في الصادرات، وتظهر الإحصاءات الرسمية لجمارك المحافظة أن صادرات المنطقة غير النفطية تجاوزت المليار دولار.

ونقل التقرير عن كمري، قوله إنه من بداية هذا العام (العام الايراني يبدأ في 21 آذار/ مارس) وحتى نهاية الشهر الماضي، تم تصدير أكثر من مليونين و46 ألف طن من البضائع بقيمة مذهلة تبلغ ملياراً و181 مليون دولار، وتم تصدير ما قيمته مليوناً و391 ألف دولار إلى أسواق العراق ودول أخرى من خلال معابر إيلام الحدودية.

وأشار إلى تحقيق 514 مليار ريال دخلاً لجمارك المحافظة بين بداية العام الحالي (العام الإيراني) ونهاية كانون الأول/ ديسمبر 2024، بارتفاع بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مضيفاً أنه تم في العام الماضي الحصول على أكثر من 11 ألف مليار ريال من الإيرادات الجمركية في هذه المحافظة التي شهدت نمواً كبيراً مقارنة بالعام السابق.

ولفت كمري إلى زيادة عدد البضائع العابرة عبر محافظة إيلام، وقال "في العام الماضي عبرت أكثر من ثلاثة آلاف شاحنة معابر المحافظة الحدودية".

وبين أن "هناك بعض التحديات التي تواجه جمارك المحافظة وهي كثرة القواعد والأنظمة الجمركية وكذلك الافتقار إلى القوى العاملة المتخصصة والمعدات الحديثة من أهم التحديات التي تواجهها جمارك المحافظة".

ترجمة وكالة شفق نيوز