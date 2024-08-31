نظرة على رباعية الخيال للكاتبة زينب بالوي

"ليس صعباً أن تقتل عاشقاً من أجل جريمة الحب"

د.حبیب‌الله بخشوده/ ان قصائد الشاعرة زينب بالوي المعروفة بـ"گه‌نم" وهي من شاعرات مدينة دهلران، باللهجة الكوردية الجنوبية العذبة (بهله/فيلي)، قصائد على شكل رباعيات أو رباعية المقاطع الحديثة.

ويعتبر هذا القالب الشعري بمثابة مقدمة لشعر نيمائي (وهو أسلوب من أنماط الشعر الفارسي المعاصر، وهي المثال الأول للقصيدة الحديثة في الأدب الفارسي، وقد انبثقت من النظرية الأدبية للشاعر الايراني المعاصر نيما يوشج)، وفي الأدب الفارسي اهتم الشعراء مثل فريدون توللي ونادر نادربور وفريدون مشيري وغيرهم بهذا الشكل وكتبوا قصائد جميلة.

وفي اللغة الكوردية، هذا القالب أقل تداولا عن شعراء الكورد، ولهذا السبب، يمكن أن يكون ساحة للشعراء لاكتساب الخبرة والتعريف بأنفسهم.

في هذه القصيدة تتناول السيدة بالوي موضوع الحب من منظور روحي. وما يمكن أن يقربها من القصيدة الصوفية من حيث الموضوع والمضمون، وعبارة "ياهو ياهو" هي الكلمة المفتاحية لهذا النوع.

وقد وصفت كاتبة هذه القصيدة، بشكل عام، مواقفها التي تصرخ بنوع من العجز الإنساني.

محتوى القصيدة هو نوع من الاستغاثة مع كلمات متجانسة ومترابطة تتصل ببعضها البعض. القصيدة هي نوع من الشعر المنطوق ويتم من خلاله طرح كمية الصور.

وحقيقة أن طريق الحب طريق دموي والحبيب يغرق في بحر الموت موضوع معروف في الأدب الفارسي والكوردي:

إنه بحر بحر الحب الذي لا شاطئ له/ لا خيار إلا الموت (حافظ).

ليس من الصعب أن تقتل عاشقاً بجريمة الحب (ژولیده نیشابوری).

بشكل عام، يمكن لشاعر هذه القصيدة، بسبب اهتمامه بالكتابة باللغة الكردية وخبرته في الرباعيات، أن يرتقي بمكانة شعره في المستقبل من خلال اصطياد مفاهيم جديدة واستخدام الصور المناسبة.

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همك في قلبي ويلاحقني حملك

وخيالك يدور في جمجمتي

استعجل فانا في كل يوم

اردد ذكرك مع "ياهو ياهو"

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خەمت هە دە دڵ و بارت دە شوونم

خێاڵت خڕخوەرێ دە کاسەێ سەر

تەوەکارێ دەس ئەڵ یەک دم کە هە ڕوو

وە یا هوو، یا هووە زکرت بمەو دەر

م دەورێش و تو ماڵت نادیاری

سەراوە ئی ڕێێە ویرو ئو نوا چم

بێا خوو نە بکە ئەڵ حاڵ زارم

چ تەوری پا نم و وە داڵ وا چم

چ تەوری لەق کوتم، ئی ڕووژگارە

گڵال و ماڵ و مینگەلە وە چاو دم

قوم چاو ئەر خسی، ڤینی دە شوونت

چ تەوری وە تەپ‌کوو، هەڵگە دەو دم

سزاوارم نییە کافر کە هە ڕوو

بێام و دەس بم ئەڵ شیش مەغارت

پێادەوری بکە هەێ یەێ دفە تر

بکیشەم ئو سەر ئەژ پاێ بنارت

ئەگەر باوڕ کەری، دەێ عشق ژارە

فەقەت گلێاینە وە حاسڵم بی

سەراسەر ئی ڕێێە هەێ شوون خین

کڵاوەێ ئەڵکەنەێ پاێ دڵم بی

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وشه‌نامه؛ (معاني المفردات)

تەوەکار/ هەڵپڵە: على عجل

ئەڵ/وە: على

ویر/ وەر: أمام

وە داڵ وا چم: السقوط والتسلق مثل النسر

مینگەل/ میرکان: بيت

مه‌غار/ کڤر: صخرة

قومە چاو/ کل چەم: زاوية العين، الطرف

پێادەوری/ پیاگەتی: الرجولة

ترجمة: وكالة شفق نيوز