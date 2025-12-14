نجوم موسيقى وغناء الكورد الفيليين في بغداد

ا . د . قاسم المندلاوي

الكورد الفيليون هم احدى المكونات الاصيلة في العراق، وعلى وجه الخصوص في بغداد، خدموا البلاد في كافة الميادين التجارية والزراعية والصناعية والفنية والرياضية وغيرها، كما تعرضوا الى ابشع عمليات القسوة والظلم والابادة الجماعية والتهجير القسري.

في السبعينيات كان نظام البعث النازي يطلق عليهم " بالتبعية الايرانية " و في الثمانينيات " بتهمة الانتماء الى القومية الكوردية " و خلال حكم الطاغية ( صدام حسين التكريتي ) نفذت بهم " أعدامات جماعية وتم تغييب اكثر من 20 الف شاب فيلي " ، وجردوا من الوثائق و الشهادات والجنسية العراقية وتم مصادرة اموالهم وممتلكاتهم ، وقام نظام البعث حملات تسفيرعوائلهم و طرد ابنائهم من المدارس و المعاهد و الجامعات و زجهم في سجون التعذيب والاعدامات و ارسال الاخرين منهم الى الخطوط الامامية لجبهات القتال مع ايران واجبارهم السير على حقول الالغام .. وتم احتجاز وتصفية 22 الف شاب فيلي خلال 1983 - 1986 ولم يتم العثور على رفاتهم والى يومنا هذا .. وبعد سقوط الطاغية لم ينال الكورد الفيليين حقوقهم وكما يجب و لا احد يفكر بهم . .. بعد هذه المقدمة المختصرة والمؤلمة عن المعاناة و الظلم التي وقعت على الكورد الفيليين الاصلاء في العراق ، نقدم للقاري الكريم نبذة مختصرة عن عدد آخر من فنانين الكورد الفيليين في بغداد .

الفنان الراحل " سيف الدين ولائي " ولد عام 1915 بمدينة الكاظمية و من عائلة كوردية فيلية .. درس الابتدائية في مدرسة " الفيصلية الابتدائية - جانب الكرادة حاليا " واثناء مرحلة المتوسطة عام 1928 تم فصله من الدراسة بسبب مشاركته في انتفاضة ضد زيارة ( الفريدموند ) لبغداد وكان معه من المفصولين المنولوجست الفيلي ( عزيز علي ) وعند افتتاح اذاعة قصر الزهور عام 1936 كان اول العاملين فيها .. والى جانب موهبته الفنية زاول مهنة الخياطة في شارع النهر ببغداد و لعدة سنوات .. ويعتبر " ولائي " من ابرز شعراء الاغنية البغدادية العراقية .. واشار المفكر والكاتب العراقي المعروف السيد مهدي قاسم ( كثير منا لا يعرف النصوص التي غناها اكثر مطربي بغداد و يا حبذا لو نشرت هذا .. ويضيف السيد مهدي قاسم .. الشاعر الراحل ولائي يمثل ركنا هاما من اركان الفن العراقي الاصيل في مجال الاغنية الصادقة المشاعر العميقة الجذور في المجتمع فهي انعكاس للقيم الاخلاقية الرصينة والمشاعر الانسانية الجميلة .. الشاعر يستحق ان نكتب عنه لطمس كل ماكتبه بعد تسفيره ورميه على الحدود وكل اغنية كانت من كلماته تسجل باسم .. كي لا يذكر اسمه " من التراث " .. انتهى الاقتباس ) " 5 " .. الفنان الراحل سيف الدين ولائي " كتب مئات الاغاني الى فنانين عرب و عراقين منهم " سميرة توفيق " اغنية " الله وياك " وللمطربة " فائزة احمد " اغنية " ما يكفي دمع العين " و للمغنية نرجس شوقي اغنية " شدعي اعليك يلي حركت كلبي " و الى المطربة راوية اغنية " ادير العين ما عندي حبايب " والى المطربة نهاوند اغنية " يابة يابة شلون عيون عندك " والى انصاف منير اغنية " على ضيك ياكمر " وغيرهم ، ومن العراقين كتب الى " ياس خضر اغنية " من علمك ترمي السهم ياحلو بعيونك " وكتب الى فاضل عواد و سليمة مراد وعباس البصري والفنان رضا علي والى المطربة احلام وهبي اغنية " عشاك العيون و الى المطربة عفيفة اسكندر و زهور حسين اغنية " غريبة من بعد عينج يا يمة " والى مائدة نزهت و لميعة توفيق و صبيحة ابراهيم .. وفي احدى اللقاءات الصحفية عندما سؤل عن اقرب المطربين له اجاب ( الفنان " رضا علي " لانه شاركني في حيرتي وضيقي وقد وقف معي في الافراح و الاحزان وقد كنا سويا نعاني من التهميش من قبل النظام السابق بسبب اصلنا الكردي الفيلي ... انتهى الاقتباس ) " 1 " .. ولانه رفض ان يمدح نظام الطاغية صدام لذا قام النظام الاسود الدموي التشديد عليه و مضايقته وفي يوم 12 / 5 / 1980 تم اقتحام بيته وتسفيره مع عائلته الى ايران بتهمة انه ليس عراقيا بدلا من تكريمه وهو لا يمت الى ايران باي صلة .. ثم غادر ايران الى سوريا حتى يوم وفاته 25 / 11 / 1984 في دمشق ودفن في مقبرة الغرباء مع الشاعر العراقي و العرب الراحل " محمد مهدي الجواهري " وغيرهم من العراقين قرب السيدة زينب - رحمهم الله جميعا ، ويعتبر الفنان الراحل ولائي احد اركان الغناء العراقي الاصيل تاركا ارثا فنيا جميلا للاجيال القادمة.

