من اعلام الكورد الفيليين.. الفنان سليم البصري

شفق نيوز/ تقول المصادر عن حياته، ان سليم عبد الكريم البصري من مواليد بغداد محلة الهيتاويين قرب منطقة باب الشيخ في الرصافة في عام 1926 وهو من الكورد الفيليين، بحسب المصادر الكوردية ولم ينفي أحد ذلك. اكمل دراسته الابتدائية في مدرسة (العوينة) وأكمل الاعدادية فيها، متزوج من السيدة لطيفة العبيدي وله منها اربعة اولاد ..

وتشير المصادر إلى أن كثيرين يعتقدون انه من البصرة، ولكن لاعلاقة له بالبصرة برغم حمله لقبها، ويوضحون أن اللقب مطابق لاخلاق البصرة وطيبة اهلها وهي صفاته التي عرفها الناس فيه.

التحق (حجي راضي) في سنة 1942 م بأول فرقة أهلية للتمثيل وكان مقرها قرب ساحة الرصافي الواقعة في شارع الرشيد في بغداد، التي كانت بحسب ما ينقل قبة لضريح ولي صوفي بغدادي، ثم حدث إن انقطع الفنان سليم البصري عن التمثيل بين عامي 1944- 1948 ثم عاد ليقدم مسرحية (سليم البصري في ساحة التدريب) ، ودخل كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية، جامعة بغداد، عام 1950، وتخرج منها في 1954. وكان من أساتذته آنذاك (جبرا إبراهيم جبرا، جميل سعيد، عبد العزيز الدوري الذي كان عميد الكلية في وقتها)، بعدها أصبح الفنان سليم البصري مديرا للمسرح الجامعي في كلية الآداب في جامعة بغداد.

من الأعمال الفنية التي اسهم فيها، في مجال السينما، افلام؛ أوراق الخريف 1964 للمخرج حكمت لبيب، تمثيل: راسم الجميلي، سهام السبتي. فائق يتزوج 1984 – للمخرج إبراهيم عبد الجليل، تمثيل قاسم الملاك، إبراهيم جلال. عمارة 13 1987 – للمخرج صاحب حداد، تمثيل محمد حسين عبد الرحيم، سهى سالم. العربة والحصان 1989 – للمخرج السوري محمد منير فنري، تمثيل، حمودي الحارثي، إقبال نعيم، جلال كامل.

ومن المسرحيات، فنان رغماً عنه، كتبها سليم البصري و سليم البصري في ساحة التدريب. و الصحراء، ليوسف وهبي ومثل فيها دور أحد الشيوخ الثائرين وجرى عرضها في سينما علاء الدين ببغداد في وقتها.

وشارك البصري في مسلسلات تلفزيونية مهمة وكثيرة من اهمها، تحت موس الحلاق، شاركه في بطولتها حمودي الحارثي، إخراج: عمانوئيل رسام، تمثيل: خليل الرفاعي، راسم الجميلي، سهام السبتي، كتبها سليم البصري.

النسر وعيون المدينة، إخراج: إبراهيم عبد الجليل، تمثيل: خليل شوقي، بدري حسون فريد، قاسم الملاك، الذئب وعيون المدينة، إخراج: إبراهيم عبد الجليل، تمثيل: خليل شوقي، بدري حسون فريد، قاسم الملاك

الأحفاد وعيون المدينة، تمثيل: بدري حسون فريد، هند كامل، محسن العلي.

تحت موس الحلاق ج2، تمثيل سهام السبتي، حمودي الحارثي، إبتسام فريد.وتمثيليات تلفزيونية منها هواجس الصمت.وتمثيلية لو، لم تعرض لأسباب سياسية، بحسب المصادر.

في آخر سنين حياته انزوى الفنان سليم البصري بعيداً عن الأضواء حتى وافته المنية في بغداد؛ في يوم 8 \ 5 \ 1997 في مستشفى النعمان ونقل إلى منزله على اثر نوبة قلبية، وكان في موكب جنازته ستة اشخاص فقط، بحسب معاصريه، منهم اربعة فنانين احدهم حمودي الحارثي واثنان اخران احدهم هو زوج ابنته واحد الجيران ووري الثرى بعد ان ترك ارثا فنيا كبيرا لازال يتصدر مكتبة الفن في العراق ..قال فيه المرحوم راسم الجميلي : في كثير من الاوقات كنت اظن ان عمله حقيقي وانه لايمثل من شدة التلقائية التي لديه ...وقال فيه حمودي الحارثي : ان من اهم اسباب هجرتي خارج العراق هو عدم الوفاء الذي شاهدته عند وفاة المرحوم سليم البصري.

للمرحوم سليم البصري اعمال فنية عديدة فهو بالاضافة الى التمثيل، كاتب مسرحي جيد ورسام وقد كتب نصوص (العربه والحصان , فايق يتزوج , اوراق الخريف , عماره /13 ,كاسب كار , حب في بغداد / 6 كراسي , وجهة نظر , الشارع الجديد , الى من يهمه الامر , لعابة الصبر/ وادى الدور فيها يوسف العاني .. لعابة الصبر اني صبر وانتي صبر ليشوكت اصطبر ) ..

وبحسب النقاد فإن من اكثر المسلسلات التي كان له دور متميز فيها هي (الذئب وعيون المدينة ) وقام بدور (غفوري ) وهو دور لم يألفه المشاهد العراقي للفنان سليم وتبعه (النسر وعيون المدينة والاحفاد وعيون المدينة ).