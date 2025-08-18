"مرصد الإعلام الفيلي.. عين مستقلة ترصد وتوثق قضايا الكُرد الفيليين"

عباس عبد شاهين/ يوم 30 تموز 2025 سُطرت صفحة جديدة في سجل الوعي والمسؤولية بإعلان انطلاق مرصد الإعلام الفيلي كجهة إعلامية كُردية فيلية مستقلة تُعنى برصد ومتابعة وتحليل المحتوى الإعلامي المتعلق بالشأن الفيلي، وقد جاء هذا المشروع استجابة لحاجة ملحة أفرزتها التحولات في وسائل الإعلام وتحديداً منصات التواصل الاجتماعي التي باتت تؤثر بصورة مباشرة في وعي الناس وقراراتهم وتوجهاتهم.

في ظل هذا الواقع كان من الضروري تأسيس مرصد متخصص يواكب هذا التدفق الإعلامي الكبير ويتولى مهمة رصد وفرز وتحليل وتوثيق ما يُنشر عن الكُرد الفيليين ويسلط الضوء على مظلوميتهم التاريخية الممتدة فضلاً عن نقل صوتهم وقضاياهم إلى العالم، ويتمركز الكُرد الفيليون جغرافياً بين دولتين محوريتين في الشرق الأوسط هما العراق وإيران لكنهم اجتماعياً يشكلون شعباً كُردياً واحداً يتقاسم العادات والتقاليد واللغة والانتماء ما يُلقي بمسؤولية مضاعفة على عاتق المرصد لمتابعة قضاياهم في الداخل وفي دول المهجر لا سيما أوروبا.

ورغم تواضع الإمكانات واعتماد المرصد على الجهود الذاتية دون دعم رسمي إلا أنه نجح في تقديم نموذج إعلامي حديث متحرر من القوالب التقليدية، ويضم المرصد فريقاً من المتخصصين يتابعون ما يُنشر ويُبث في مختلف المنصات الإعلامية من قنوات تلفزيونية وإذاعات وصحف ومواقع إلكترونية مع الالتزام بأعلى درجات الدقة والمهنية في التوثيق وتحليل نوعية الخطاب وموضوعيته وتسجيل الانتهاكات أو المغالطات التي تمس القضية الفيلية.

ويهدف المرصد إلى رفع مستوى الوعي في المجتمع الفيلي من خلال التوثيق والتحليل والنشر وتأثيره الإيجابي في السياسات الإعلامية بما يضمن إنصافهم وارجاع حقوقهم المشروعة، فالكُرد الفيليون تعرضوا لظلم مضاعف على يد النظام السابق بسبب انتمائهم لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) من جهة واعتزازهم بهويتهم القومية الكُردية من جهة أخرى دون أن يتخلوا يوماً عن وطنيتهم الصادقة ومع الأسف استمرت معاناتهم حتى بعد عام 2003 في ظل تهميش من قبل الكثير من القوى السياسية التي تولت الحكم.

ومن بين المهام المركزية للمرصد أيضاً توثيق الجرائم الكترونياً التي ارتكبها النظام السابق ضد الفيليين وتقديمها بالأدلة والوثائق إلى الرأي العام والمؤسسات المعنية بالإضافة إلى مواجهة حملات التضليل الإعلامي ونشر المعلومات الصحيحة التي تصحح الصورة وتعيد الاعتبار لهم.

ان الغاية الجوهرية من تأسيس مرصد الإعلام الفيلي هي الإسهام في تنوير الرأي العام الفيلي والدفع باتجاه الإصلاح والتماسك المجتمعي الكُردي الفيلي ليكون المرصد صوتاً حراً لا يخضع لأي سلطة أو أجندة فالشعوب التي لا تمتلك الوعي قد تجد نفسها في يوم من الأيام ضحية لإعلام بلا ضمير.

"أعطني إعلاماً بلا ضمير أعطك شعباً بلا وعي"

جوزيف غوبلز وزير الإعلام النازي في عهد هتلر