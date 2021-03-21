كورد طهران يتفوقون ثقافيا ومدنيا و يخفقون سياسيا

شفق نيوز/ الجالية الكوردية التي تعيش في وسط ايران ومن خلال 20 عامًا من النشاط والاستفادة من النخب والطلاب الكورد الذين يعيشون في طهران (قادمين من مدن 5 محافظات كوردية في إيران: إيلام، كرمانشاه، كوردستان، أذربيجان الغربية، خراسان) التي تضم مختلف الثقافات واللهجات الكوردية ومختلف الاديان.

وحاولت الجالية خلال نشاطها الحفاظ على الثقافات الفرعية لأفرادها وتطوير الثقافة الكوردية بمواجهة الخطر الذي يهدد الثقافات المحلية والتمايز الديني بين أفرادها.

جمال الدين طه ، المدير التنفيذي لمنظمة الجالية الكوردية التي تعيش في الوسط(طهران) للدورة الثالثة على التوالي، أشار إلى أن مسألة انتخاب والده الراحل من قبل أبناء مدينة "بوكان" في الدورتين الثالثة والرابعة من البرلمان الإيراني، ساهمت انخراطه في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الإيرانية، ولا سيما المناطق الكوردية، لكنه يقول انه مارس معظم الأنشطة الثقافية وبالنظر إلى أنه قضى معظم حياته في طهران فانه تعرف بالثقافات الأخرى داخل إيران ، بما في ذلك الفارسية والأذرية.. إلخ ، وأخيراً النشاط في طهران كعاصمة لإيران.. كل ذلك وفر شعبية لتلك الأنشطة.

شفق نيوز - باعتبار أن الجالية الكوردية التي تعيش في العاصمة هي منظمة غير حكومية وغير ربحية (NGO) في طهران (أكبر مدينة تضم سكان كورد في إيران)، وتأسست عام 2000 تعمل بنهج ثقافي واجتماعي. هل دخلت السياسة بنفسك؟

طه: في الأساس، لدي معلومات عن القضايا السياسية في المنطقة، وهي كانت توفر لي عقد اللقاءات والاتصالات مع السياسيين في البلد، لكنني لم أكن مهتمًا بالقضايا والنشاطات السياسية. كانت القضايا الهامشية هي السبب الرئيسي للدخول فيها وقد فضلت دائمًا الأنشطة الثقافية على الأنشطة السياسية ولذا اصبحت عضوًا في المجتمع الكوردي الموجود في المركز منذ عام 2002 لقد كنت ناشطا اجتماعيا وفاعلا في الأنشطة الثقافية لهذه المؤسسة الثقافية والمدنية.

شفق نيوز - ما دور المنظمات في تقارب الكورد؟

طه: بشكل أساسي، تؤدي الجمعيات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية دورا كبيرا في التعريف بالنخب المحلية والاعتراف بها. من ناحية أخرى، من خلال التعرف على امكانياتهم الثقافية وتقديمها، كانوا دائمًا فعالين في إدخال والحفاظ على الثقافة الاصلية: في حالة الكورد أيضًا، نظرًا لأن الشعب الكوردي يتحدث لهجات مختلفة ويعيش في محافظات مختلفة ، فإن المنظمات تؤدي دورًا مهمًا في الحفاظ على الثقافة.

شفق نيوز - كورد طهران هو مفهوم ظهر في الانتخابات البرلمانية ومجلس مدينة طهران، لماذا؟.

طه - بالطبع، كورد طهران ليست مفهوماً أوجده تيار معين. نظرًا للامكانيات التي تتمتع بها طهران ، استقر فيها اناس من جميع المجموعات العرقية في إيران ، بما في ذلك المناطق الكوردية لأسباب مختلفة وهذه المجموعات العرقية كانت دائمًا حريصة على الحفاظ على لغتها وثقافتها وعاداتها، وهذا ديدن كل البشر و ربما لهذا السبب قررت بعض النخب الكوردية الحصول على ترخيص وبدء أنشطة ثقافية على شكل جالية كوردية تعيش في المركز ، وقد نشطت هذه المنظمة في هذا الصدد حتى الآن. وبالطبع فيما يتعلق بالسؤال حقيقة أن البرلمان له موقع سياسي، فقد نشطت بعض النخب السياسية في هذا الأمر وشاركت في الانتخابات منفردة لكنها لم تمثل أي منظمة كوردية. ويمكن القول إنها كذلك مؤسسة اجتماعية ثقافية. في وقت معين، قرر عدد من النشطاء الكورد التقديم والعمل لمرشحين يتحدثون الكوردية، الأمر الذي لم يقبله الكورد المقيمين في طهران لأسباب مختلفة. اما المجلس المحلي فقد جعل السكان الكورد في طهران ذلك ممكنا، فقد شاركوا في الانتخابات وقدموا كبارهم، وأتى تشكيل قوائم مشتركة مع نخب أخرى من الشعب الإيراني بنتائج إيجابية.

شفق نيوز- ما هو الدور الذي يمكن أن يؤديه الاقتصاد في تشكيل العمل الهادف للكورد؟

طه - يعتبر الاقتصاد في الأساس أحد أهم أسس أي نشاط ثقافي واجتماعي. وجميع الأنشطة المدنية والثقافية والاجتماعية ، من حيث المبدأ ، تكون ديناميكية عندما يتم التغلب على المشاكل الاقتصادية.

مع الاسف، لم تحقق المنظمات الكوردية النجاح المطلوب في التخطيط لهذا الجانب المهم، ومشاركة النخب الاقتصادية والثقافية في المناطق الكوردية اصلا قليلة في النشاطات الثقافية والاجتماعية.

شفق نيوز - كيف تصف نشاط الكورد في الفضاء المجازي؟

طه- إن نشاط الكورد الذين يعيشون في طهران في الفضاء المجازي ممكن من خلال قناة المجتمع. واذا اردنا تقييم هذه المسألة ، لم يتمكن المجتمع الكوردي الذي يعيش في طهران من القيام بهذا الدور ، بسبب احتياجاته المكلفة والباهظة جداً. حسناً في هذه الحالة ونشاط هذه المجموعة في الفضاء المجازي أعتقد أنه ضعيف جداً.

شفق نيوز- بشكل عام كيف تقيمون عملية تكوين المجتمع الكوردي ودوره سواء أكان كوردياً أم غير كوردي؟

طه - بشكل أساسي ، تشكل المجتمع الكوردي الذي يعيش في المركز للتعريف بالثقافة واللغة والازياء الكوردية في طهران والتواصل معها والحفاظ عليها، وفي السنوات العشرين الماضية، أدت دورًا رئيسيًا في تعريف النخب والمفكرين والفنانين الكورد وتحديد هويتهم.. كان له موضوعات مختلفة ذات مواضيع مختلفة ، بما في ذلك تقديم والتعريف بالكتب والنتاج الثقافي، كما وفر الأرضية لتعريفهم الى النخب المجتمع الإيراني، في فترات زمنية مختلفة.

شفق نيوز- نسبة كورد إيران إلى كورد بغداد:

طه - لدى الكورد الفيليين أوجه تشابه ثقافية وتاريخية عميقة مع أجزاء أخرى من كوردستان ، على الرغم من أن بعدهم عن المناطق الكوردية قلل من ارتباطهم المباشر بالمناطق الكوردية. ومع ذلك ، نظرا لأصالة الكورد الفيليين وثرائهم الثقافي ، فضلاً عن أنشطة جميع النخب والشيوخ من الكورد في الحفاظ على ثقافتهم الكوردية ، فقد أصبح هذا الارتباط مهمًا وأسهل على حد سواء ، كما وفرت الخلفية التاريخية للفيليين المزيد من التقارب.