كرمنشاه.. دالاهو أرض الفن والموسيقى والسياحية البكر

شفق نيوز/ تقع منطقة دالاهو التي يعيش فيها أكثر من 35 ألف شخص في ثلاث مدن و140 قرية على بعد 100 كم غرب كرمانشاه. ونظراً لموقعها الجغرافي وخلفيتها التاريخية، تعتبر هذه المدينة من المناطق البكر سياحياً وطبيعياً وأرضاً ذات إمكانيات خالصة في مجالات الثقافة والفنون والموسيقى والصناعات اليدوية.

وبحسب تقرير لموقع "إيرنا" الايراني، وترجمته وكالة شفق نيوز، فإن دالاهو تضم ثلاث مدن: گهواره، ریجاب و کرند غرب، واسمها مشتق من كلمتي (دال) التي تعني النسر باللغة الكردية، و(أهو) اي الغزال، وهذا الاسم جاء بسبب وجود الغزلان والنسور في هذه المنطقة بكثرة قديما.

واشار التقرير الى ان هذه المدينة تحدها من الشمال مدينتي جوانرود وثلاث باباجاني، ومن الغرب سربول زهاب، وگیلان غرب من الجنوب الغربي، وإسلام أباد الغرب من الشرق والجنوب الشرقي، وكرمانشاه من الشمال الشرقي.

وذكر التقرير انه في عام 2004 تمت ترقية منطقة كرند غرب إلى مدينة دالاهو وأصبحت المدينة الرابعة عشرة في محافظة كرمانشاه، ودالاهو، مركزها كرند، وتتكون من جزأين هما مركزي وگهوارە، بالإضافة إلى خمس قرى هي گوران، قلخاني، بان زرده، باباجاني وبيونيج ، اضافة الى 154 قرية.

ونوه الى انه على الرغم من تاريخها القديم وتمتعها بالعديد من القدرات في مختلف القطاعات، إلا أن دالاهو لا تزال مجهولة، وعلى الرغم من اتخاذ إجراءات تنموية جيدة في هذه المدينة في السنوات الأخيرة، إلا أن سكانها يواجهون مشاكل كثيرة.

ونقل التقرير عن حاكم دالاهو مسعود محنتي تعريفه بمدينة دالاهو، اذ أوضح التحديات والإمكانيات التي تواجه المدينة، بالقول أن دالاهو تتمتع بإمكانيات كثيرة وتحتاج إلى دعم خاص لتطويرها ووصف دالاهو بأنها مدينة ذات إمكانات خالصة إلى جانب أناس طيبين وقال: لدينا مواهب جيدة في دالاهو، لذلك في مجال الزراعة، نحن من بين أفضل المدن في المحافظة في مجال إنتاج المنتجات مثل التين، الزيتون والتفاح والجوز، وبعضها يشكل ماركة تجارية.

كما ذكر حاكم دالاهو قطاع السياحة في المدينة وأوضح أن دالاهو تتمتع بمعالم طبيعية وتاريخية جيدة للغاية، بما في ذلك السراب المائي، الذي يعد وجهة السياح المحليين والأجانب على مدار العام.

وأشار إلى الحرف اليدوية باعتبارها إمكانات خالصة أخرى لدالاهو وأضاف: تعد صناعة السكاكين وصناعة الة البزق الموسيقية هي إحدى الحرف اليدوية القديمة لاهالي دالاهو، والتي تتمتع بقدرة عالية على توليد فرص العمل وتوليد الدخل وزيادة دخل فناني المدينة.

ضرورة تخصيص مياه السدود في المدينة لدالاهو

وأشار محنتي أيضا إلى مشاكل نقص المياه في المدينة بالقول: على الرغم من أن مدينة دالاهو يوجد فيها سدين وهما: آزادي وزمكان، إلا أن أهل هذه المدينة لا يستفيدون من مياه هذه السدود، لافتا الى أنه بموجب الاتفاقيات التي أبرمناها، سيتم تخصيص 600 هكتار من أراضي سد آزادي لإنشاء حديقة.

وأضاف محنتي انه رغم وجود 11 تعاونية في مجال تربية الأحياء المائية بمدينة دالاهو، إلا أنه للأسف لا يتم عمل أي شيء في مجال إنتاج الأسماك وتربية الأحياء المائية، ويجب إعطاء التصاريح اللازمة للناشطين في هذا المجال لاستغلال السدود. تماشيا مع تطور تربية الأحياء المائية.

وصرح محنتي ان سد آزادي يعد من مناطق الجذب الجيدة من الناحية السياحية، ويمكن استخدامه لتطوير هذا القطاع في دالاهو، لافتا الى ان سد زمكان المخصص لري حدائق گهواره للأسف يواجه مشاكل منذ سنوات طويلة ومؤخرا تم حل مشاكله الفنية ونأمل أن يتم تخصيص مياهه لحدائق المنطقة.

ترجمة وكالة شفق نيوز