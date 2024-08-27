(كرمانشاه).. أقدم المدن في غرب آسيا وصاحبة أول رسوم متحركة حجرية

شفق نيوز/ من أجل التعرف على المعالم التاريخية من كل العصور الماضية عليك السفر إلى كرمانشاه؛ المدينة التي بناها طهمورث ديوبند، ملك البيشداديين الأسطوري.

كرمانشاه

وبحسب تقرير مقوع "همشهري أونلاين" الإيراني، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن كتب التاريخ تشير إلى أن تاريخ كرمانشاه يعود إلى القرن الرابع الميلادي، ومنذ ذلك الوقت وحتى الهجوم العربي على إيران، كانت العاصمة الثانية للساسانيين وتم تشييد العديد من المباني فيها خلال عهد خسرو برويز.

استيطان الشعب الآري الأول

كرمانشاه ليست فقط واحدة من أقدم المدن القديمة في إيران، ولكنها أيضاً واحدة من أقدم المدن في غرب آسيا. إن اكتشاف فأس حجري يعود تاريخه إلى 125 ألف عام هو مجرد واحدة من آلاف العلامات التي تحكي تاريخ مدينة كرمانشاه التاريخية.

وتعد كهوف مرخيل، وارواسي، وقبه، وگاکیه، من الأماكن القديمة الأخرى في كرمانشاه حيث تم اكتشاف علامات العصر الحجري القديم فيها.

ويوجد في كرمانشاه أيضاً آثار من العصر البرونزي (قبل 5300 إلى 4000 سنة)، وقد تم العثور على آثار لهذه الفترة في بعض تلال كرمانشاه القديمة، مثل تلة (تپه گیان)، وتلة (گودین تپه)، وتلة (چغاگاوانه)، وتلة (تپه موسایی).

وكان اللولوبيون إحدى المجموعات الأخيرة من الآريين الذين جاءوا إلى إيران، وكان جزء من حكومتهم كرمانشاه اليوم ويوجد نصب نقش صخري يدعى (أنوباني ني) من هذه القبيلة عمره 3800 عام.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت كرمانشاه إحدى المناطق الرئيسية للحكومات الرئيسية للميديين، الذين جاءوا إلى إيران كواحدة من المجموعات الرئيسية الثلاث للآريين واختاروا غرب البلاد للعيش فيه. وما تزال هناك مقابر في هذه المحافظة من بقايا تلك الحقبة.

أكبر نقش حجري في العالم

وبغض النظر عن الميديين وحكمهم، فإن كرمانشاه خلال الفترة الأخمينية (550 إلى 330 قبل الميلاد)، والتي كانت تسمى "إليبي" في ذلك الوقت، قد حظيت باهتمام خاص من ملوك هذه الإمبراطورية، لدرجة أنه تم العثور على أكبر حجر منقوش في العالم يعد أحد أهم وثائق تاريخ البشرية في هذه المحافظة، كرمانشاه.

ويعد نقش "بيستون" البالغ من العمر 2500 عام، والذي يطلق عليه أيضا ملكة نقوش الشرق القديم ولوح روزتاى آسيا، أحد أبرز الأعمال المتبقية من العصر الأخميني في كرمانشاه.

ويعد نقش بيستون أهم عمل تركه الأخمينيون في كرمانشاه وتم تسجيله في العالم.

ويعد معبد أناهيتا التاريخي ثاني أكبر مبنى حجري في البلاد بعد تخت جمشيد، والذي كان مزاراً لأناهيتا، الإلهة وحارسة المياه، تم بناؤه في العصر الاشكاني.

ويعد نقش گودرز لمهرداد أشكاني في بيستون، ومقبرة پارتي في طاق بستان وقلعة يزدجرد في دالاهو من بين المعالم التاريخية الهامة الأخرى المتبقية من العصر الاشكاني في كرمانشاه.

أول رسوم متحركة حجرية في العالم

"طاق بستان" هي مجموعة من النقوش الصخرية والنقوش التي تعود إلى العصر الساساني وتقع شمال مدينة كرمانشاه، حيث كانت في السابق منتجعاً وأرض صيد لملوك هذه الإمبراطورية.

وتم بناء هذا المجمع الرائع في القرن الثالث الميلادي وتضمن مراسم تتويج العديد من الملوك الساسانيين مثل خسرو برويز وأردشير الثاني وشاهبور الثاني والثالث، وتتضمن مراسم الصيد وعزف الموسيقى بالقيثارة، والخطوة بخطوة - نقش خطوة مراسم صيد الخنازير في طاق بستان وتعرف بأنها أول آلة رسوم متحركة حجرية في العالم.

معابد النار شيان، پلنگرد، میل میلگه و حسن زودار، زیج منیژه، وزیج انزل، الجسور التاريخية خسرو وقوزيوند، طاق گرا ، قصر بان قلعه، تخت شيرين، جدار گوری، فرهاد تراش، قلعة مريم، قلعة هرسين، چهارقاپي، وقصر خسرو وقناة إمدادات المياه الساسانية كلها تعد من المعالم التاريخية الأخرى للفترة الساسانية في كرمانشاه.

القلاع والخانات

وقبل وصول الصفويين إلى السلطة، تشكلت سلالات صغيرة، تم الحفاظ على بعضها في كرمانشاه. من بينها قلعة سرماج من الحسنوية، ونصب ويس القرني من العصر السلجوقي، وضريح مالك وخان في بيستون من العصر الإيلخاني.

وعندما وصل الصفويون إلى السلطة، وعلى اعتبار أن كرمانشاه كانت تعتبر مقاطعة حدودية وعلى طريق الزائرين إلى العتبات المقدسة، كان ذلك دافعاً لهم لبناء عدد من المعالم التاريخية مثل الجسور والحمامات والخانات من هذه الفترة.

وتعد الجسور القديمة بيستون، وميانراهان، ونژیوران، وكوچه، وماهيدشت، وحمام توكل، وثلاثة خانات بيستون، وقصر شيرين، وماهيدشت، من بين المعالم التاريخية في العصر الصفوي في كرمانشاه. والمسجد الجامع في كرمانشاه هو أحد آثار فترة الزندية في كرمانشاه.

الأسماء القديمة

كان لكرمانشاه أسماء مختلفة في فترات مختلفة، والتي عادة ما تتغير من حكومة إلى أخرى. في أقدم أشكالها، ولأول مرة في العصور القديمة وأثناء حكم الشعب الكاسي، كانت كرمانشاه تسمى الیپی، وفي العصر الأخميني كانت تسمى كرمانشاه بـ(كامبادن، وكارميسين، وكرمشين).

وبعد الإسلام، تم تغيير اسم كرمانشاه إلى قرماسين باللغة العربية، ولكن في فترات لاحقة، تم استخدام أسماء كرمانشاهان وكرمانشاه. في محافظة كرمانشاه، تم التعرف على 4200 من الآثار التاريخية حتى الآن، تم تسجيل عمل واحد منها دولياً وتم تسجيل 2000 عمل آخر على المستوى الوطني.

ترجمة وكالة شفق نيوز