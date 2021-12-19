قدماء الكورد الفيلية والألعاب الرياضية

أ. د. قاسم المندلاوي/ تدل الاكتشافات والاثباتات الاثرية والدراسات التاريخية بان الكورد الفيلية من الشعوب الاوائل الذين اهتموا بالألعاب الرياضية ومارسوا المصارعة والملاكمة والمبارزة والعاب الخيل والفروسية وتمارين بدنية وقتالية في حياتهم اليومية وكذلك خلال المهرجانات والاحتفالات التي كانت تقام بمناسبات مختلفة "دينية وشعبية وعسكرية"، ونظرا لجغرافية مناطقهم "التي تمتد من شرق دجلة في وسط وجنوب العراق حتى كرمنشاه وايلام ومهران وخوزستان في ايران" والعوامل الطبيعية والمناخية من جبال ووديان وسهول خصبة وغابات ووفرة المياه ساعدت على هجرة اجدادهم الكاشيين والايلاميين من جبال "زاكروس الى تلك المناطق واستقروا فيها واكتشفوا الزراعة وتربية المواشي وإنتاج المواد الغذائية واستطاعوا بناء إمبراطورية كبيرة وقوية ذات حضارة متقدمة قبل حوالي 5000 قبل ميلاد السيد المسيح بيرآميه - 14".

امتازوا بشجاعة وقوة بدنية عالية ومهارة قتالية متفوقة، و كانوا مصدر تهديد دائم لمملكة آشور" والتر هينتز - 3 " و يذكر المستشرق " ادموندز - 12 " الكاشيون هم الاصول الاولى للكورد الفيليين.. علماء الاثار كانوا يدعونهم باسم " كاسي - كاساي - كاسيت " وهم من القبائل التي سكنت جبال زاكروس " موطنهم الاصلي " منذ الاف السنين قبل الميلاد ، و دام حكمهم مدة تقارب ستة قرون منذ عام 1746 وحتى 1171 قبل الميلاد و قد كان حدود امبراطوريتهم تمتد حتى سواحل البحر الابيض المتوسط " وهناك معالم اثرية عريقة للحضارة الايلامية و الكاشية و الميدية في هذه المناطق مثل " قبور ملوك الميديين والكاشيين و المنقوشات الاثرية التي تشير الى عصرهم الذهبي " باسيل نيكيتين - 8 - " يذكر عالم الاثار " بوتس - 13 " انه نتيجة رقي الحضارة الايلامية فان جوانب عديدة من حياة الامبراطورية الاخمينية مثل شكل الالبسة و كيفية ادارة الدولة قد تاثرت بالحضارة الايلامية لدرجة ان الاخمينيين استخدموا الابجدية الايلامية ، وخلال التنقيبات في مدينة " سوسه " كشفت عن مساكن لمجتمعات زراعية و اواني و ادوات مصنوعة من الفخار المستخدمة لاغراض عديدة بعض هذه الاواني كانت ملونة و بعضها الاخر محلى باعمال الزخرفة ، كما تم اكتشاف لوحات طينية في مدينة " سوسه " تحمل سجلات مكتوبة بكتابة تصويرية " والتر هينتز - 3 " وهناك ادلة و شواهد عديدة وردة في عدد من المصادر على اهتمام الكورد الفيلية بالمصارعة والمبارزة و الفروسية والملاكمة و السباحة والصيد " قاسم المندلاوي - 4 - "، وكانت المصارعة من الالعاب التي انتشرت لدى الاقوام الكوردية انذاك بدليل ان الكلمة الكوردية " البهلوان " وتعني المصارع - بالعربية ، وان هذه الكلمة مشتقة من " اللغة البهلوية " وهي لغة قوم اطلقت عليهم صفة " بهلوان " الشاهنامة الفردوسي - عن " مؤيد عبد الستار - 1 " وكان الفردوسي يجيد " اللغة البهلوية " وقد نظم ملحمته الشعرية بالاعتماد و الاقتباس منها وكانت هذه اللغة هي لغة سكان هضبة أيلام وبلاد الكورد انذاك ، و هناك راي أكيد في اطلاق هذه الصفة اي " بهلوان " على العيلاميين نظرا لما كانوا يتمتعون باجسام قوية واتقانهم فنون القتال والمبارزة و المصارعة حتى اصبحت صفة " بهلوان " تطلق على من يجيد العاب الجمناستيك و الاكروباتيك " نفس المصدر السابق " و في المخطوطات السومرية القديمة جاءت كلمة " البيلي او الفيلي " بمعنى " المحارب او الشجاع " عبد الواحد الفيلي - 9 " كما يؤكد علماء اللغة على ذلك ، و يذكر المستشرق الانكليزي " كرزون " المجلد الثاني من كتابه التارخي ص 1892 " ان كلمة " الفيلي تعني " الثائر و المتمرد " و يتفق معه في الراي المستشرق " هنري فيلد - 10 - في مؤلفه " معرفة الاجناس البشرية - 1987 بيروت " بان كلمة " الفيلي او بيلي " هي قديمة و تعني " الشجاع ، الثائر ، المتمرد " ، و حسب المصادر التاريخية ان الكورد الفيلية كانوا في صراع دائم ضد الاعداء و الطغاة " محمد امين زكي - 6 " ما جاء انفا من اوصاف و مصطلحات يرمز الى قوة شخصية الكورد الفيلية و كدليل ومؤشر واضح لقدراتهم البدنية العالية والشجاعة الفائقة والارادة الصلبة منذ تلك العصور القديمة ، وقد اهتموا اهتماما كبيرا بالالعاب الرياضية التي كانت تهيئهم جسديا ونفسيا لتحمل ثقل الصراع المرير مع قساوة الطبيعة الباردة شتاءا ، كذلك في دفاعهم المستمر ضد الاعداء و الغزاة و الظالمين " قاسم المندلاوي - 2 " ، وهناك ايضا اسماء مدن فيلية لا تزال تحمل صفة المصارعة مثل مدينة " شار زور " و تعني بالعربية " مدينة المصارعة او مدينة القوة " وقد سميت بهذا الاسم لانه كان قديما تقام فيها مسابقة المصارعة و المصارع الذي يفوز في المنازلة يصبح حاكما على المدينة لذا سميت بهذا الاسم او بسبب شهرة هذه المدينة الكوردية الفيلية بمصارعين اقوياء ، وقديما كان يطلق على غالبية ارض جنوب كوردستان اسم " شهرزور " اي مدينة الاقوياء " محمد مندلاوي - 11 " وفي يومنا نجد اثباتات وشواهد اخرى ملموسة عن البنية الجسدية القوية لدى ابطال الكورد الفيلية من خلال فوزهم باوسمة متنوعة في المصارعة ورفع الاثقال " في البطولات الدولية و الاولمبية وهم يمثلون " ايران او تركيا او سوريا او العراق " لان بلادهم " كوردستان " محتلة من قبل تلك الدول ظلما ، و هناك بقايا لبعض آثار لتلك الالعاب الرياضية التي حافظت على استمرارها وحيويتها و الى يومنا ، وعلى سبيل المثال " الزورخانة و العابها " وهي لاتزال منتشرة في اغلب المدن الكوردية الفيلية في شرق كوردستان مثل " كرمنشاه و ايلام و مهران و لورستان و شار زور وغيرها ويمارس فيها الشباب و حتى الكبار التمارين و الالعاب ، فضلا عن اندية الكورد الفيلية في بغداد وبدرة و خانقين في صناعة ابطال دولين في المصارعة و رفع الاثقال والملاكمة وغيرها .... لقد امتاز الكورد الفيلية وكما اشرنا اعلاه باجسام قوية نظرا لظروف حياتهم المعيشية و بيئتهم الجغرافية و المناخية و الجبلية والى جانب اهتمامهم بالالعاب الرياضية والمهرجانات والاحتفالات الشعبية و العسكرية مارسوا ايضا الزراعة وتربية المواشي والحرف و الصناعات اليدوية المختلفة " عبد الجليل فيلي - 5 " ، ويعتبر الكورد الفيلية اول من أهتموا بالتجارة في بلاد الرافدين ، ويذكر المؤرخ العالم " هينتز - 3 " في عام 4200 قبل الميلاد بنى الايلاميين او العيلاميين مدينة " شوش او سوس " على نهر كارون وفي ارض زراعية خصبة ، وكانت هذه المدينة عاصمة لدولتهم و مركز حضارتهم في العلوم والثقافة والادب الكلاسيكي و الموسيقى و الفنون الاخرى ، وهي من اقدم المدن التاريخية في العالم " وتقع على بعد اكثر من 130 كم شمال مدينة اهواز و حوالي 40 كم شرق مدينة دزفول و كانت مركزا للايلاميين التجارية في بلاد ما بين النهرين " نفس المصدر السابق " وقد توارث الفيليين صفة " التجارة " من اجدادهم القدماء جيل بعد جيل وتجذرت هذه الصفة في شخصيتهم وحياتهم المعيشية ، بل واصبحت من الصفات البارزة لديهم في الحياة ، حتى انهم مارسوا " مهنة الحمالة " في سوق " الشورجة " ببغداد وكانوا يحملون البضائع الثقيلة جدا على ظهورهم " وهو دليل آخر على قوة اجسامهم ولياقتهم النفسية والصحية الفائقة و قدرتهم العالية في الصبر وشدة تحمل العمل المرهق ومخاطره ، ولم يخجلوا من ممارسة هذه المهنة الصعبة " لانهم كانوا يؤمنون بان العمل " شرف و رمز للنزاهة " ويكسبون قوت عيشهم من عرق جباههم ، ومع مرور الزمن ونظرا لذكائهم وشطارتهم و اخلاصهم وكانوا مصدرا للثقة بين مختلف طبقات المجتمع العراقي استطاعوا مسك زمام التجارة في بغداد و اصبحت تجارة العراق تدار من قبلهم ، كما و لهم الفضل الكبير في تفعيل حركة التجارة بين العراق و ايران و كوردستان ، قبل مجيء الطاغية صدام حسين الى سدت الحكم ... مما جاء انفا يمكننا استنتاج ما يلي : 1 - يعتبر الكورد الايلاميين و الكاشيين " اجداد الكورد الفيلية " من الشعوب الاوائل في بلاد النهرين الذين مارسوا الالعاب الرياضية وخاصة تمارين القوة والعاب قتالية " المصارعة و الملاكمة و المبارزة و الفروسية " و السباحة في حياتهم العادية و خلال المهرجانات و الاحتفالات الدينية و الاعياد الشعبية والعسكرية ومن المؤكد كان هناك اسماء كوردية يطلق على تلك المهرجانات الرياضية وان لم نتعرف عليه الان ، ولكن سيظهر قريبا بفضل التنقيبات الاثرية .

2 - الكورد الفيلية من اوائل الشعوب الذين اهتموا بالزراعة وتربية المواشي والحيوانات الاليفة وخاصة تربية الفرس وقد اشتهروا بالفروسية وسباقتها و الترويض مع الفرس واستخدموا الحمار في نقل الاشخاص و البضائع التجارية 3 - الكورد الفيلية من اوائل شعوب وادي الرافدين الذين اهتموا بالتجارة " وكانت مدينة " سوس اوشوش " مركزا تجاريا لشعوب وادي الرافدين والعلاقات التجارية مع غيرهم من الشعوب و الاقوام كالمصريين والفينيقين وغيرهم 4 -- هناك الكثير من الحقائق الاثرية و التاريخية الثمينة والمهمة عن الكورد الفيلية لم تتم كشفها وقسم كبير تمت سرقتها او تحريفها اوتغيرها اوتشويهها " سوزدار ميدي - 7 " ولمجموعة عوامل و اسباب سياسية واجتماعية وغيرها ، فضلا عن الكثير من المعلومات الاثرية والتاريخية الاخرى لا تزال مغيبة والى يومنا بسبب اندثارها نتيجة لعوامل طبيعية و الحروب 5 - الكورد الفيلية يعيشون تحت كابوس الظلم والاضطهاد الممنهج من قبل الطغاة ، ولا يزال هناك تعتيم كامل و مستمر و شديد على تراثهم و نشاطاتهم الرياضية و الثقافية و الموسيقية والغنائية و الفلكلورية .. .

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