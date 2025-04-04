في الملف الكوردي الفيلي

فاضل ميراني مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني:

في تصاعد اجرائي لسياسات سابقة- قد يبدو أن بعضا منها انحسر و لم تنعدم او تنحسر كلها- اسقطت حكومة بغداد الأوراق الثبوتية عن مواطنين عراقيين وصادرت أموالهم وهجرت قسما بعد ان سفّرت قبلا مواطنين عائديتهم عراقية، واحتجزت قسما وغيبت و استخدمت منهم عينات لتجارب أمنية تحقيقية و عينات لتجارب السلاح.

انهم الكورد الفيليون، والكورد الفيليون من اتباع المذهب الجعفري وهم قوميا كورد، و فكريا هم موزعون مثل اي جماعة إنسانية على مدارس فكرية متنوعة وكذلك اجتماعيا، ولهم تداخلات عميقة في البنى الأساسية بخاصة في مجتمع دولتين هما العراق وايران، وبعد ذلك في المهاجر التي تم دفعهم لها دفعا.

كان الرئيس الراحل الزعيم مصطفى البارزاني و في خطوة جبارة للفت انتباه الحكم العراقي لجرمه بحق الفيليين قد سمى الراحل حبيب محمد كريم الفيلي مرشحا لمنصب نائب رئيس الجمهورية العراقية، لإثبات ان الفيليين هم ضمن القانون العراقي و تواجدهم عيشا انهم عراقيون واكثر اصالة من المشككين بعراقيتهم، وان جمعهم لقومية كوردية و مذهب ديني مثل المذهب الجعفري انما هو تنوع يبعث على القوة لا على الضعف، لكن النظرة السياسية المغايرة لنظرة البارزاني وعموم ابناء العراق و قواه السياسية كانت تريد توجيه ضربات عدائية استباقية مستهدفة النسيج العراقي العام و الكوردي الخاص و الحركة التحررية الكوردية و الوطنية العراقية و مراكمة ملفات على خصومة مفتتحة مع ايران التي تبدل النظام فيها بمجيء اية الله العظمى روح الله الخميني، هذا مع الاستحواذ على ممتلكات ضخمة لقرابة المليون مواطن اغلبهم من العاملين في القطاع الخاص.

تاريخيا وسياسيا ومع ضرورة محاكمة الحدث وفق احكام و تصورات وقته، فأن اي شخص يمتلك ادنى حدود الفهم و الوعي سيقطع بجاهلية الفكر الذي يصطنع حربا داخل نظام يفترض انه هو الحاكم فيه، والا فأن المكاسب المالية المتحصلة من العمليات الامنية التي طالت الفيليين لهي على ارباحها ليست الا خسارة لشعارات النظام ولنظرة عموم العراقيين والمجتمع الدولي له بل واضافة قوة ساخطة للدولة التي جرى تسيير الفيليين لها.

لا يمكن هنا اغفال تكرار حدوث عين تلك الافعال مع الكورد ومنها عملية الانفال بسلسلتها المقيتة وكذلك تعرض عرب شيعة لعمليات امنية و عسكرية و انضباطية في محور يتنقل بين مراحل من الاقصاء مرة من حق في الحياة و مرات من الحياة كلها في ترجمة حية لمعنى وجود نظام سلطة تفردي احادي عقائدي.

تاريخيا كانت للعملية شبيهات في اغلب انظمة الحكم، لكن كل النتائج التي تترتب على تحول النظام لمجرم تكون كارثية و تكون عملية اصلاحها و تجاوزها طويلة الامد.

لقد دفع الفيليون ثمنا فادحا لسلعة سياسية من انتاج نظام اعتمد للمواطنة معايير دخيلة حتى على نظامه القانوني الاساس اذ ساوى بين قرارات مجلس قيادة الثورة وبين القانون من حيث التشريع ثم قدم قوة قرار المجلس على القاعدة القانونية الضابطة، فخول بقرار منه وزير الداخلية اسقاط الاوراق الثبوتية عن اي مواطن مشكوك بولائه للثورة( يقصد بها حركة 17-30 تموز 1968)

وتم وضع معايير امنية من وحي جهاز الامن حيث صار المواطن برىء الذمة مشكوك به لحين اثبات العكس من عين الجهاز الامني.

لقد تم اعدام الوف الفيليين من كلا الجنسين و بأعمار مختلفة بلا دليل محايد و وفق ادعاء امني بلا دفاع، كما تم تسيير ألوف آخرين للحدود الدولية بلا ذنب وبظروف قاسية، والانكى من ذلك ان الوف الفيليين فيهم اختصاصات علمية متقدمة تم هدرها بقرار معيب لا اركان قانونية له و لا شروط سليمة.

لقد ابتدع المجرمون بحق الفيليين انموذجا لضحية تدفع ثمنا لعقيدة اباحها الدين وتتصل بأشرف بيت في الرسالة الاسلامية، وبقومية اصيلة بكل المعاني هي القومية الكوردية، وذاك الاجراء ان دل على شيء فأنما دل و يدل على تحقق الطفرات الجاهلية في لتصل الى العقل الحاكم الذي و في مغامرة منه اراد احداث بيئة مجتمعية نقية بحسب فهمه بحيث يزيل كل مختلف عنه قوميا و معتقد دين، لكن حتى الذين اشتركوا معه في قوميته و مذهبه لم يسلموا من بطشه تحت طائلة معايير يحددها هو متى احتاج للبطش.

كل عمليات ازالة الفيليين لم تنجح فقد عاد السالمون منهم الى العراق واعيدت لهم قسم من ممتلكاتهم، لكن الدم والقهر لا يعوضه شيء، وحتى لا تتكرر المأساة فعلى العاقل الحاكم اخذ العبرة من سابقه.

نقلاً عن موقع الحزب الديمقراطي KDP