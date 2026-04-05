عملية الأنفال الأولى ضد الكرد الفيليين في العراق: قضية إبعاد ورهائن لمواطنين عراقيين من قبل نظام صدام البعثي ، 1980 إلى 1990.

كمال عزيز قيتولي

خلاصة

في 4 أبريل 1980 وقبل ستة أشهر من بدء الحرب مع إيران ، بدأت حكومة العراق و بقرار رقم 666 من رئيسها صدام حسين في التهجير الجماعي لمواطنين عراقيين إلى إيران و بدون سابق أنذار. تم ترحيل بشكل جماعي ما يقرب من مليون شخص بين 1980-1990, وفي نفس الوقت ، تم احتجاز عدة الآف من أقارب هؤلاء المبعدين كرهائن. لا يزال هناك ما يقدر بنحو 4000 رهينة لا توجد معلومات عنهم أو عن مكان تغيبهم حتى الوقت الحاضر. وتعتبر هذه أول عملية أنفال يقوم بها صدام حسين و نظامه البعثي ضد مواطنين عراقيين و أغلبهم من الكرد الفيليين في العراق ،. كذلك في وقت التهجير تمت مصادرة جميع الممتلكات و وثائق الجنسية العراقية وجوازات السفر والحسابات المصرفية. حيث لايزال الذين تم تهجيرهم يطالبون بمعرفة مصير أبنائهم المغيبين و إعادة حقوقهم و ممتلكاتهم والجنسية العراقية وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم . لقد تبين أن الغرض الأساسي من هذه السياسة هو التحضير لنظام صدام للحرب ضد ايران وغزوها ومن ثم السيطرة على موارد النفط الإيرانية نيابة عن القوى الدولية الكبرى.

المقدمة

في 4 أبريل 1980 ، أي قبل ستة أشهر من اصدار صدام حسين أوامره بغزو إيران ، بدأت عمليات ترحيل أكثر من مليون مواطن عراقي إلى إيران1 نصفهم تقريبًا من الكرد الفيليين والآخرون من العرب والفرس. تمت مصادرة ممتلكاتهم ومنازلهم وأموالهم و الجنسيه و الشهاده الجنسيه العراقيه وجوازات سفرهم. لإسكات الاحتجاج من جانب المبعدين ، ولمنع أعمال انتقامية ، احتجزت السلطات العراقية أفرادا من كل عائلة كرهائن - ما يقرب من 1 لكل 10 من المرحلين 2 ، 3 ، 4. قد يكون هناك في البداية ما يصل إلى 100,000 من هؤلاء المعتقلين - نصفهم تقريبًا من الكرد الفيليين على الرغم من صعوبة تقدير العدد الصحيح بدقة . تم إطلاق سراح عدد من هؤلاء الرهائن في وقت قريب , في حين احتجز معظم الباقين في سجن أبو غريب.

خلال الحرب العراقية الإيرانية ، تم استغلال العديد من الشباب المحتجزين كرهائن وتم ارسالهم إلى الجبهات القتالية في السواتر الامامية لاستخدامهم كدروع بشرية أو لإزالة الألغام. ومن المعلومات المهمة المتسربة انذاك ان عددا كبيرا من الرهائن ماتوا نتيجة لاستخدامهم في تجارب الحرب الكيميائية أو البيولوجية. وتوفي عدد أكبر من هؤلاء المعتقلين بسبب المرض أو نتيجة الظروف القاسية في السجون التي كانوا معتقلين فيها . بين عامي 1986 و 1989 تم الإفراج عن عدد قليل من الرهائن الذين كانت عائلاتهم غير مهجره من العراق.2

واتهمت السلطات العراقية الرهائن الباقين بأنهم من "أصول إيرانية" ، رغم أن معظمهم كانوا عراقيون خاضعين للخدمة العسكرية ومشمولون بأداء الخدمة العسكرية الاجبارية او خدمة الاحتياط عند اعتقالهم. تم احتجازهم وتنقلهم بشكل متكرر بين حوالي 30 سجناً ومعسكر اعتقال في جميع أنحاء العراق. باءت كل الجهود المبذولة للكشف عن مصير هؤلاء السجناء بالفشل حتى الآن ، على الرغم من أن المنطقة بأكملها كانت تحت مراقبة الأقمار الصناعية العسكرية ويجب أن يكون أحدهم على علم بذلك. حيث فقد الاتصال بمعظمهم، ولم يكن هناك اتصال معروف مع الرهائن منذ عام 1988 و من الصعب تقدير عدد الرهائن الذين كانوا لا يزالون على قيد الحياة. و مع ذلك ، فإن لجنة الإفراج عن الرهائن والمحتجزين في العراق (CROHDI) لديها أسماء وتفاصيل 938 منهم وقد حسبت أن حوالي ثلاثة أضعاف هذا العدد لم يعرف مصيرهم 2. عندما تم فتح السجون في الأيام التي أعقبت سقوط صدام مباشرة في 9 أبريل 2003 ، كانت منظمة CROHDI قادرة على التعرف على 230 فقط من الأسرى الموجودين ضمن قائمتهم. كلهم ماتوا. سرعان ما اتضح أن البقية قد اختفوا ، والبحث عن مصيرهم مستمر.5

لقد احتُجز عدة آلاف من الرهائن في العراق لفترات طويلة ، على الرغم من ادعاء الحكومة العراقية بأنهم إيرانيين ، إلا أن جميع هؤلاء المعتقلين ليسوا أسرى حرب. انتهت حروب العراق / إيران والخليج منذ فترة طويلة ، وتم إطلاق سراح غالبية الأجانب المحتجزين "كدروع بشرية". لذلك ، حتى لو اعتبروا أسرى حرب ، فلن يكون هناك أي سبب لاحتجازهم على هذا الأساس. هؤلاء الرهائن ليسوا مجرمين محكومين. ولم يتم اتهامهم بأي جريمة ناهيك عن إدانتهم. إنهم ليسوا سجناء رأي ولا سجناء سياسيين.6 في معظم البلدان ، حتى السجناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة كان سيتم الإفراج عنهم.

أعتقد العديد من أقاربهم بصدق أن المعتقلين الباقين محتجزون من أجل مبادلتهم بأسرى حرب عراقيين ما زالوا محتجزين لدى إيران. لكن ليس من الواضح لماذا تريد إيران مبادلة أسرى حرب عراقيين بمجموعة أخرى من المواطنين العراقيين. ولا يزال مصير هؤلاء الرهائن من الجنسية العراقية مجهولا. أوقفت السلطات العراقية كل الاتصالات معهم في نهاية عام 1988 .7 مصيرهم قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان. وبما أنه لا يوجد دليل على ارتكابهم أي جرائم أو أن العراق لديه أي سبب مشروع لاستمرار احتجازهم ، فيجب إطلاق سراحهم في ذلك الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، و من حق أسرهم و بموجب القانون الدولي والعدالة الطبيعية ، معرفة ما حدث لهم ، وعلى الأقل وقف سنوات القلق والمعاناة بشأن مصير أقاربهم.

لم يكن لهؤلاء الرهائن مكانة معترف بها في القانون الدولي ولا يتمتعون بحماية أي حكومة أجنبية ، لأنهم مواطنون عراقيون. لذلك ، لم يكن هناك أي جهد دولي منسق لصالحهم ، على الرغم من أنه يتناقض مع عدم وجود اهتمام دولي وتحرك دولي بشأن هؤلاء الرهائن مع الحملة الدولية الناجحة للرهائن الأجانب في العراق ، وخاصة أولئك الذين تم اعتقالهم خلال حرب الخليج الثانية. وافق العديد من السياسيين البريطانيين على العمل كوسطاء بين اللجنة والحكومة العراقية 2،8. بعد تجاهل طلبات المعلومات لسنوات ، ردت الحكومة العراقية للمرة الوحيدة في عام 1996 بإطلاق سراح جميع الرهائن في عام 1986. وكان معروفًا أنه تم إطلاق سراح 650 رهينة فقط في 1987-1988 ومصير معظم الرهائن المتبقين لا يزال مجهولا 2. ومع ذلك ، فمن المعروف أنه تم إطلاق سراح واحد من هؤلاء الرهائن على الأقل في وقت متأخر من عام 1993. 2 وقد تم النص على أنه ينبغي على حكومة صدام العراقية تحسين حقوق الإنسان قبل رفع العقوبات. كان بأمكان الأمم المتحدة إرسال فريق تحقيق خاص بحقوق الإنسان إلى العراق لتحديد مصير جميع الرهائن. و بنفس الطريقة التي أستطاعوا و استخدموا فرق تفتيش و تحقيق خاصة بهيئة الامم المتحدةUN للذهاب الى العراق و لتحديد وجود أي أسلحة دمار شامل في العراق.2

الإبعاد و التهجير

في 4 أبريل 1980 ، بادرت حكومة صدام بترحيل جماعي للمواطنين العراقيين إلى إيران 9,10. يقدر الصليب الأحمر أنه تم ترحيل مائة ألف شخص في الأشهر الستة الأولى وإجمالي ما يقرب من مليون شخص تم ترحيلهم خلال العقد 1980-1990. في الوقت نفسه ، تم احتجاز عشرات الآلاف من أقارب هؤلاء المبعدين كرهائن2,10. على مر السنين تم ترحيل العديد منهم فيما بعد ومات آخرون ، إما في السجن أو في الجبهة في الحرب العراقية الإيرانية.

تم استخدام العديد من المحتجزين الرهائن في تجارب الحرب الكيماوية والبيولوجية العراقية. في وقت الترحيل ، تمت مصادرة جميع المتعلقات والوثائق ، بما في ذلك وثائق الجنسية العراقية وجوازات السفر. كان هذا القرار السري للغاية الخاص بالترحيل وأخذ الرهائن أمرًا مباشرًا من الرئيس العراقي صدام حسين ، في المرسوم الجمهوري السري للغاية رقم 666 الذي وقعه عليه 3 ، 4 ، 10. واعتبروا فئات معينة من المواطنين العراقيين في المجتمع العراقي ( الأكراد الفيليين و الفرس وبعض العرب) من أصل إيراني ، على الرغم من أن هؤلاء وأسلافهم ولدوا على ارض العراق 11. بدأ نظام البعث الصدامي بعمليات الترحيل ضد الأكراد الفيليين إلى إيران منذ عام 1971 ، ثم تبين أن الغرض الأساسي من هذه السياسة هو أن يستعد نظام صدام لغزو إيران الذي بدأ في أيلول 1980 2.

تم الترحيل ليشمل أغلب افراد الأسرة ، بما في ذلك كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والمعاقين من مختلف الأعمار. كانت عمليات الترحيل غير إنسانية ولم يتم تحذيرها مسبقًا. أُجبرت هذه العائلات على المشي لعدة أيام خلال فصل الشتاء القارس و الصيف عبر الحدود العراقية الإيرانية ، دون أي طعام أو ماء. توفي بعضهم أثناء ترحيلهم ، وقتل البعض الآخر بسبب الألغام الأرضية 2. تمكن العديد من هؤلاء المرحلين بعد ذلك من مغادرة إيران في فترات مختلفة وتقدموا بطلبات لجوء في دول حول العالم. أما من لم يستطع مغادرة ايران من العوائل او الافراد وبقوا في إيران. فقد انتشروا في مدن مختلفة في إيران وبعضهم يسكن حتى الآن في مخيمات اللاجئين 2. اعتُقل المدنيون في البداية وقبل ترحيلهم مع عائلاتهم في سجن الفضيلية و ملعب الشعب في بغداد 2. واحتجزت العائلات المتبقية في سجون بغداد التي اكتظت بانتظار ترحيلهم. لم تكن هناك رعاية صحية أو نظام غذائي وخاصة للاطفال الرضع. كانوا يواجهون كل يوم الإذلال والإهانات والاعتداءات من قبل حراس السجن.

وقد حوصر المرحلون في منتصف حرب الثماني سنوات بين العراق وإيران. وقُتل الكثير منهم في الضربات العراقية على المدن الإيرانية بأسلحة ومدفعية مختلفة وبعضهم بالسلاح الكيماوي. أصدرت الحكومة الإيرانية للمبعدين بطاقة هوية خضراء تفيد بأنهم عراقيون ومن أصل عراقي. 2

بدأ اعتقال الشباب العراقي وانفصالهم عن عائلاتهم المرحّلة من 4 نيسان / أبريل 1980. وفي الأشهر الستة الأولى ، كان العدد التقديري للمعتقلين نحو 20 ألف رهينة ، وازداد مع ترحيل المزيد من الأشخاص من هذه العائلات إلى إيران. العديد من هؤلاء المعتقلين كانوا إما مسؤولين عسكريين أو كانوا يؤدون خدمتهم العسكريه الالزاميه. ينص القانون العسكري العراقي على منع الخدمة العسكرية في الجيش لأي مواطن غير عراقي .

الرهائن

تم اعتقال شخص أو أكثر من معظم العائلات المرحّلة. على الرغم من أن غالبية المعتقلين كانوا رجالًا تتراوح أعمارهم بين 16 و 40 عامًا ، كان هناك أيضًا بعض الفتيان الأصغر سنًا وعدد قليل من النساء والفتيات والأطفال. وكانت ذريعة الاعتقالات أن المعتقلين "مواطنون إيرانيون يعيشون في العراق". هذا الادعاء لا تدعمه الحقائق ، لأن جميع الرهائن ولدوا في العراق ولديهم المستمسكات و الجنسية العراقية 2 ، 5 ، 9. وبما أنه من المخالف للقانون العراقي أن يخدم غير المواطنين في الجيش ، فإن حقيقة أن العديد من المعتقلين كانوا مجندين في الجيش العراقي تعطي دليلاً آخر على أن هذه الذريعة لا تستند إلى حقائق. ويعتقد أن السبب الحقيقي وراء هذه الاعتقالات وإحتجاز الرهائن هو منع أي عمل عدائي أو أحتجاجي من قبل العائلات المبعدين ضد نظام صدام.

تشير المنظمات الإنسانية ، مثل الصليب الأحمر الدولي ، وكذلك السلطات الإيرانية ، إلى أن عدد الأفراد المطرودين أو المهجرين من العراق إلى إيران يقترب من مليون شخص 9. ومع ذلك ، فإن تقديرات العدد الإجمالي للرهائن التي تم أخذها هي أكثر تقريبية و مستنده على قسم من شهادات الرهائن الناجين الذين أطلق سراحهم بعد 7 الى 10 سنوات من الحجز و السجون. إن الافتراض بأنه تم احتجاز رهينة واحدة في المتوسط مقابل كل عشرة مُرحلين يعطي رقمًا يقارب 100،000 رهينة تم احتجازهم في البداية. هذا الرقم هو مجرد تقدير تخميني يستند إلى أدلة من شهادات الذين تم أطلاق سراحهم و تهجيرهم في السنوات الاولى من الحجز. في بعض الحالات ، تم أخذ ما يصل إلى اثني عشر رهينة من عائلة واحدة .2.

ونظراً لندرة المعلومات من السلطات العراقية ، فإن الرقم الوحيد الذي يمكن توفيره لعدد الرهائن الذين بقوا رهن الاحتجاز و أختفوا بالكامل هو حوالي أربعة آلاف شخص ، لكن الرقم الحقيقي قد يكون أكثر من هذا الرقم.

بدأ أخذ الرهائن وأحتجازهم في أبريل 1980 في بغداد ، تلتها المناطق الوسطى والجنوبية من العراق و المناطق الحدودية مع أيران. بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع من الاحتجاز في مركز الترحيل ببغداد ، تم فصل الرجال و الأصغر سنًا (وفي بعض الحالات النساء) عن عائلاتهم واقتيدوا إلى سجن الأمن العامه ، حيث تم احتجازهم لمدة أسبوع أو أسبوعين آخرين قبل ذلك. يجري تحويلهم إلى قسم الأحكام الثقيله بسجن أبو غريب. في أجزاء أخرى من البلاد تم نقل الرهائن إلى أبو غريب مباشرة بعد فترة من الاحتجاز في سجن محلي 2،3،5.

سجن أبو غريب: نيسان 1980 - كانون الأول 1984

تم سجن الرهائن في قسم الأحكام الثقيله قي قاطع 7 و 8 بسجن أبو غريب من أبريل 1980 فصاعدًا. يتألف كل قاطع من عشرين زنزانة ، كل زنزانة تضم ما بين 30 إلى 35 سجيناً. جدران الزنازين مطلية بالأسود بلا نوافذ. كانت التهوية من خلال فتحة تهوية صغيرة وفي كل زنزانة مرحاض واحد ، لكن لا توجد أسرة أو خزانات. في البدايه كان الرهائن يرتدون نفس الملابس. لقد تلقوا دلوًا واحدًا من الماء لكل زنزانة يوميًا ، و كانت تستخدم من قبل جميع النزلاء الذين يتراوح عددهم بين 30 و 35 سجينًا من أجل الشرب والغسيل واحتياجات المرحاض. تم تسليم وعاء واحد من الطعام ، منخفض القيمة الغذائية ، لكل زنزانة مرتين في اليوم. كما حاول الحراس إضعاف معنويات الرهائن بالبصق في الطعام ووضع الحشرات أو حتى الأحذية فيه. لم يُسمح في البداية بزيارات الأقارب أو الأصدقاء.

اختلفت معاملة الرهائن مع تقدم الحرب. خلال التقدم الإيراني ، حُرموا من الطعام والماء والهواء النقي. مع تزايد عدد الرهائن الذين تم جلبهم من أجزاء أخرى من البلاد ، أصبح الاكتظاظ مشكلة لدرجة أن بعض المحتجزين اضطروا إلى الوقوف للسماح للآخرين بالاستلقاء 2.

"ألانتفاضه" 30 أبريل 1981

عندما أصيب الرهينه السيد حسن الحداد بمرض خطير في سجن أبو غريب ، تم تجاهل مناشدات رفاقه الرهائن بنقله إلى المستشفى. وبقي في مكانه دون أي رعاية طبية وتوفي أخيرًا في 30 أبريل / نيسان 1981. وأثار ذلك غضب وخوف المعتقلين الآخرين. لقد حطموا قضبان زنزاناتهم وهربوا من مجمعاتهم ، الى باحة السجن مطالبين بالإفراج الفوري عنهم على أساس براءتهم. أطلق الحراس النار عليهم وأطلقوا عليهم قنابل الغاز وخراطيم المياه وقطعوا الماء والكهرباء. استمرت أعمال الاحتجاج حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل. في صباح اليوم التالي ، عندما تم استدعاء برزان تكريتي ، رئيس المخابرات العامة العراقية والأخ غير الشقيق للرئيس صدام حسين. وكان برفقته قوة من الرجال المدججين بالسلاح. واستمع إلى شكاوى الرهائن ووعد بتحسين أوضاعهم. وقال لهم بانكم ستبقون في الحجز مع استمرار الحرب العراقية الإيرانية ولن يتم ترحيلكم للانضمام إلى عوائلكم. لقد تعهد "أنتم جميعاً إخواننا. أنت محتجز لأسباب أمنية فقط. إذا انتهت الحرب غدًا ، فسيتم إطلاق سراحكم جميعًا غدًا. إذا انتهى الأسبوع المقبل ، فسيتم إطلاق سراحك الأسبوع المقبل. إذا انتهى العام المقبل ، فسيتم إطلاق سراحك العام المقبل. و هذا بأمر من أعلى سلطه في العراق. وواصل الرهائن المطالبة بالإفراج الفوري. تم إطلاق النار عليهم مرة أخرى وأجبروا على العودة إلى زنازينهم. على الرغم من وعود برزان التكريتي ، لم تتحسن أوضاعهم. وبدلاً من ذلك ، تم تخفيض حصصهم من الطعام والماء بشكل أكبر ، وأغلقت فتحات الهواء في الزنازين وتوقفت فترات البقاء في الهواء النقي. و بناءا على أوامر التكريتي ، ولكن خلافا لإفادته للرهائن ، في 14 يوليو / تموز 1981 ، قالت سلطات السجن إن حوالي 750 معتقلا ورد ذكر أسمائهم في القائمة ، سيتم ترحيلهم. تم أخذ هؤلاء الرهائن إلى وجهات غير معروفة في مجموعات من ثلاثين إلى أربعين. ويرى بعض المعتقلين المتبقين أنه تم اختيار هذه المجموعة على أنهم من المحرضين على "الشغب و الانتفاضه". ولا توجد معلومات عن مصير هذه المجموعة من الرهائن لحد الان.

في 12 سبتمبر / أيلول 1981 ، تغيرت الأوضاع قليلاً ، وسمح لاقارب المحتجزين المتبقين في العراق و أصدقائهم بتلقي زيارات منهم. ثم سُمح بالزيارات شهريًا وسمح للزوار بإحضار الطعام والأدوية والملابس والفراش وغيرها من الضروريات. كان الرهائن مسجونين في أبو غريب حتى ديسمبر 1984 ، حيث تم نقلهم جميعًا إلى قلعة السلمان التي تقع في وسط الصحراء ولا يوجد بها طريق وصول.

سجن قلعة السلمان 1984-1986

وصل الرهائن من أبو غريب الى سجن قلعة سلمان في محافظة السماوه في صحراء عرعر قرب الحدود السعوديه, في ثلاث مجموعات ، ابتداءً من 5 كانون الأول (ديسمبر) 1984. وتبعهم بعد أشهر رهائن من سجون أخرى. كانت الأوضاع في قلعة السلمان أفضل بكثير مما كانت عليه في أبو غريب ولم يكن السجناء محبوسين في زنازينهم. على الرغم من العدائية في البداية ، حيث إبلغوا و حذروا حراس السجن بأن هؤلاء السجناء هم أسرى حرب إيرانيين. أصبح الحراس أكثر ودية عندما أدركوا أن الرهائن هم مواطنين عراقيين و ليسوا أسرى أيرانين أو لديهم إدانات جنائية. سُمح مرة أخرى بزيارات العائلات والأصدقاء كل شهر وسمح للزوار بإحضار أجهزة الراديو والتلفزيون و الكاميرات والمطبوعات. على عكس سجن أبو غريب ، تم توفير الضروريات الأساسية. ومع ذلك ، فإن الموقع الذي يتعذر الوصول إليه جعل الزيارات صعبة.

"العفو" المحدود

في أكتوبر / تشرين الأول 1985 ، أعلن الرئيس صدام حسين عفواً يسمح بالإفراج عن جميع الرهائن الذين أفراد عائلاتهم المباشرين ما زالوا يقيمون في العراق . تم تنفيذ هذا العفو لأول مرة في يناير / كانون الثاني 1986. ولكن بدلاً من إطلاق سراح الرهائن ، تم منح الرهائن زي الميليشيا ونقلهم إلى وجهات مجهولة في مجموعات من 50 إلى 100. واستمرت هذه العملية حتى عام 1988 عندما تم نقل آخر مجموعة من 200-250 رهينة. في نهاية عام 1988 ، انقطعت جميع الاتصالات مع الرهائن الذين ما زالوا رهن الاحتجاز ، بما في ذلك الزوار والرسائل من عائلاتهم. المعلومات الوحيدة المتاحة منذ ذلك الوقت هي من شهادات الرهائن السابقين وأسرهم. من بين أكثر من ثلاثة آلاف رهينة محتجزين في سجن قلعة السلمان ، لم يُطلق سراح سوى 650 رهينة فقط. قبل إطلاق سراحهم ، تم تقسيم هؤلاء الرهائن إلى مجموعات أصغر وقضوا فترات متفاوتة من الوقت في السجون أو المعسكرات.

المحكمه الجنائيه الخاصه لمحاكمة صدام

في الأول من تموز (يوليو) 2004 ، قرأت المحكمة الجنائيه العراقية الخاصة، سبع تهم رئيسية فقط ضد صدام حسين وكبار مساعديه البعثيين. بينما في هذه القضية المعروضة في هذا البحث ، قام صدام حسين بأول عملية أنفال و الإبادة الجماعية ضد الشعب العراقي ، والتي أعقبتها جرائم الإبادة الجماعية للتهم السبع الأخرى التي قرأتها هذه المحكمة عليهم. وهو ما يثير السؤال الواضح - لماذا هذه الجريمة الفظيعة منسية وسقطت من هذا المثول أمام المحكمة؟ من خلال CROHDI تم تقديم قضية الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية هذه لأول مرة إلى المحكمة الجنائية العراقية الخاصة في 24 يوليو 2004 ، باعتبارها القضية رقم 8 ، وبدأت أخيرًا في 26 يناير 2009. 2

استنتاج

الإبادة الجماعية و عمليات ألانفال ألاولى ضد ألأكراد الفيليين و مواطنين عراقيين اخرين من قبل نظام البعث الصدامي مع عمليات ترحيل جماعي خارجية ومصادرة جميع ممتلكاتهم ووثائق الجنسية العراقية. بدأت في 4 مارس 1980 ، قبل ستة أشهر من بدء الحرب العراقية الإيرانية. واتهم المرحلون بأنهم من أصل إيراني. لا يزال حوالي 5000 من مبعدي الفيليين الباقين يعيشون في مخيمات اللاجئين في إيران. لإسكات احتجاج أعضاء كل أسرة من المرحلين تم احتجاز أبنائهم كرهائن. وسجن الرهائن في سجون عراقية مختلفة. اختفى ما لا يقل عن أربعة آلاف من رهائن الفيليين و مواطنين اخرين ولا يزال و لحد الان مصيرهم مجهولاً. تم الاتصال بالعديد من المنظمات الدولية من قبل المؤلف لهذا البحث ومن خلال CROHDI: الأمم المتحدة - حقوق الإنسان (السيد فان دير ستويل : لا يمكن اتخاذ الإجراءات إلا لدعم قرارات الأمم المتحدة: 688 و 1441 ولكن ليس لديهم تفويض ولا يمكن إجبار الحكومة العراقيه) ، الصليب الأحمر (اللجنة الدولية للصليب الأحمر) ، منظمة العفو الدولية ، محكمة العدل الدولية ، اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان (للأعضاء الأوروبيين فقط) ، الحكومة البريطانية والبرلمان البريطاني ، مجلس الشيوخ والحكومة الأمريكية ، جميع دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد السوفيتي والصين والشرقية والإسلامية ( IOIC) والمنظمات الحكومية العربية وهيومن رايتس ووتش 14. لم تتمكن كل هذه المنظمات من الحصول على أي إجابات. ولم تستطع "الحكومات العراقية المتعاقبه" منذ سقوط نظام صدام في 9 أبريل 2003 و لحد الان من البحث و معرفة مصير هؤلاء الرهائن المغيبين أو "إعادة الحقوق الكامله لاهاليهم" من دعم العائدين من المرحلين إلى العراق و تسهيل امورهم لاسترجاع ممتلكاتهم و وثائقهم العراقيه التي أسقطت عنهم و تعويضهم و أرجاع المهجرين اللذين لايزالون ينتظرون في مخيمات اللاجئين و مناطق أخرى في ايران ، وذلك على الرغم من صدور "العديد من القرارات و الاحكام بشأن هذه القضية". كان الغرض الرئيسي من هذه السياسة هو أن يقوم نظام صدام العراقي بالتحضير لغزو إيران والسيطرة على موارد النفط الإيرانية ونيابة عن القوى الكبرى.