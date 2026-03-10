"على الحكومة العراقية الإعتذار من الكورد الفيليين"

جلال باقر

إن ما أعلنته الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإتحادي من تعطيل الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 16 آذار 2026 في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة تزامناً مع ذكرى الجرائم التي إرتكبها النظام البعثي الصدامي بحق أبناء الشعب العراقي، وكما ذكر الإعلان، حلبجة والانفال والمقابر الجماعية والإنتفاضة الشعبانية وإغتيال العلماء وإستهداف الأحزاب ، دون أي ذكر للتهجير القسري للمكون الكوردي الفيلي الشريف والإبادة الجماعية وتغييب أكثر من 22 ألف شاب كوردي فيلي .

هذا التهميش المتعمد من قبل الحكومة العراقية وأحزابها العربية والكوردية لا يمكن السكوت عنه وعلى هذه الأحزاب أن تعي بأن العراق ليس ملكاً لفئة معينة دون الأخرى والمكون الكوردي الفيلي بتاريخه المشرف ونضالاته وشهدائه لا يمكن لأي أحد أن يقوم بتجاهله وتغييب حقوقه وقبلها تغييب خيرة شباب العراق من الكورد الفيليين .

إن المكون الكوردي الفيلي يعاني من الأحزاب العربية والكوردية على حد سواء فالعرب يتهمونه بالقومية والكورد يتهمونه بالمذهب ، هنا أقولها صراحة لجميع الأحزاب العراقية ان الكورد الفيليين لم يكونوا جحوشاً ولم يكونوا حواضن للدواعش ولم يظلموا أحداً بل على العكس كان الكورد الفيليين وإلى الان من الوطنيين العراقيين الذين وقفوا في وجه الظالمين وقدموا قوافل من الشهداء ودافعوا ويدافعون عن وطنهم العراق وهم من العراقيين الأصلاء .

على من يهمش الكورد الفيليين الشرفاء أن يعوا أن العنصرية والتعصب المذهبي لا يمكن ان يوصل العراق إلى بر الأمان وعليهم التخلص من هذه الأمراض الخبيثة ويعوا ان هذه الممارسات الغير مقبولة لا يمكن أن تحسن صورتهم بل على العكس من ذلك ستكون وصمة عار عليهم .

وهذه ليست هي المرة الاولى التي يتم فيها تهميش المكون الكوردي الفيلي العراقي الشريف وأرجو أن لا تتكرر هذه الحالة الغريبة والمستهجنة .

وهنا لا أريد أن أدخل في أصول العشائر العراقية والتي يفتخر بها الكثيرين ، فعراق اليوم لا يمكن أن يكون بؤرة للحاقدين والجهلة .

واخيراً أقول ، على الحكومة العراقية أن تكون بالمستوى اللائق في إدارة هذا الوطن الغالي على الجميع وإحترام جميع المكونات فيه .